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Найдены обломки самолета первой женщины-пилота, перелетевшей Атлантику
Американская компания Deep Sea Vision (DSV), ведущая глубоководные исследования, опубликовала гидролокационное изображение, на котором, предположительно, виден самолет знаменитой летчицы Амелии Эрхарт. Первая женщина, которая в одиночку перелетела Атлантику, пропал без вести в 1937 году над Тихим океаном при попытке облететь земной шар по экватору.
На размытом изображении, полученном на глубине пяти километров с помощью сонара бокового обзора и роботизированного подводного аппарата, можно различить контуры объекта, напоминающего самолет. В DSV заявили, что эти очертания похожи на Lockheed Model 10 Electra, на котором Эрхарт отправилась в кругосветный полет. В частности, исследователи отметили «уникальное двойное хвостовое оперение» и соответствующие габариты, сообщило Agence France-Presse.
Перед тем как найти предполагаемые обломки, команда в течение трех месяцев обследовала около 13,4 тысячи квадратных километров дна Тихого океана, что превосходит площадь всех предыдущих поисков. Информацию о точном месте находки пока держат в секрете. Известно лишь, что ее обнаружили к западу от запланированного места назначения Эрхарт — в районе отдаленного острова Хауленд в центральной части Тихого океана. В DSV планируют продолжить поисковые работы.
В последнем полете Амелию Эрхарт сопровождал штурман Фред Нунан. Они вылетели 2 июля 1937 года из Лаэ — небольшого города на побережье Новой Гвинеи — и направились к острову Хауленд. Предполагалось, что там они остановятся для дозаправки. Однако по пути что-то случилось, и связь с пилотами пропала. По наиболее распространенной версии, у самолета кончилось топливо.
Похоже, это объяснение подтверждается.
«Мы всегда полагали, что она (Эрхарт. — Прим. ред.) должна была сделать все возможное, чтобы выровнять самолет и посадить его на воду. Положение воздушного судна на изображении позволяет предположить, что так оно и было», — заявил глава DSV Тони Ромео.
Кроме того, Ромео отметил, что в поисках команда опиралась на так называемую теорию линии перемены даты. В 2010 году ее впервые сформулировала бывшая сотрудница NASA и пилот-любитель Лиз Смит.
Согласно этой теории, штурман забыл перевести календарь на день назад, когда они с Эрхарт пересекли линию перемены даты. Это привело к неверным расчетам астрономической навигации и ошибочному смещению курса на 100 километров в западном направлении.
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