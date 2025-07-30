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30 июля, 16:09
Юлия Тарасова
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107

Женщины-пилоты лучше справились с тестами на авиасимуляторе в условиях стресса

❋ 4.9

Эксперимент канадских ученых продемонстрировал, что летчицы могут превосходить коллег-мужчин в критические моменты во время полетов. По мнению исследователей, результаты говорят о том, что потенциально сильные стороны женщин-пилотов следует больше принимать во внимание при подготовке и оценке профессионализма летчиков.

Психология
# авиация
# гендерные различия
# гражданская авиация
# женщины
# мужчины
# пилот
# пилотирование
# профессионализм
# профессия
Сегодня более 90% пилотов в авиакомпаниях — мужчины, а доля женщин в профессии, по разным оценкам, составляет 5-6% / © Peter Flude, The Guardian

В научной литературе неоднократно описывали гендерные особенности зрительного внимания при выполнении задач на восприятие и познание. Однако о том, как эти различия проявляются в реальных условиях, например в авиации, известно немного. Учитывая существующий гендерный перекос в авиационной отрасли, группа специалистов из Университета Ватерлоо (Канада) посчитала необходимым прояснить этот вопрос.

Сегодня более 90% пилотов в авиакомпаниях — мужчины, а доля женщин в профессии, по разным оценкам, составляет 5-6%. В России показатель и того меньше, но в Шереметьевском профсоюзе летного состава ранее сообщали, что в «Аэрофлоте» насчитывается приблизительно 100 пилотов женского пола — примерно 5% от общей численности.

Исследователи из Канады использовали в эксперименте высокореалистичный авиасимулятор и очки с возможностью отслеживания направления взгляда. С их помощью ученые смогли сопоставить данные о зрительном поведении, летных качествах и ситуационной осведомленности у пилотов гражданской авиации с небольшим налетом (менее 300 часов).

В тестах поучаствовали 20 человек: 10 женщин и столько же мужчин. Задания состояли в выполнении полета и посадки в серии типичных и аварийных ситуаций вроде внезапного отказа двигателей или сложных условий приземления. Сценарии специально разработали для проверки реакций пилотов в стрессовых условиях.

Хотя значимых гендерных различий в плане зрительного поведения и внимания у летчиков не выявили, результаты тестов показали, что реакция женщин была четче и последовательнее. Они, как правило, допускали меньше ошибок в управлении полетом при повышении уровня стресса, точнее заходили на посадку, в аварийных ситуациях быстрее выполняли задачи и демонстрировали лучшую ситуационную осведомленность.

Сделанные открытия важны, поскольку бросают вызов традиционным представлениям о преимуществе мужчин в авиации и побуждают задуматься о пересмотре подхода к оценке пилотов, подчеркнули исследователи. Их статья вышла в издании Proceedings of the 2025 Symposium on Eye Tracking Research and Applications (ETRA ’25).

«Понимание того, как разные люди ведут себя в условиях стресса, помогает разрабатывать более эффективные программы обучения пилотов, совершенствовать кабины самолетов и авиационные системы», — заявила одна из соавторов научной работы Сюзанна Кернс (Suzanne Kearns). Она добавила, что сегодня, когда авиационная отрасль сталкивается с нехваткой пилотов, как никогда важно в полной мере раскрывать потенциал летчиков, независимо от их половой принадлежности.

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Юлия Тарасова
751 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
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Психология
# авиация
# гендерные различия
# гражданская авиация
# женщины
# мужчины
# пилот
# пилотирование
# профессионализм
# профессия
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Комментарии

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2 Комментария
1 2
1 2
28 минут назад
-
0
+
>Женщины-пилоты лучше справились с тестами на авиасимуляторе в условиях стресса Ммм...а точно не наоборот? Надо бы выборку побольше
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-
0
+
    Иван Колупаев
    Иван Колупаев
    3 минуты назад
    -
    0
    +
    1, женщины понторезят меньше или говоря более строго: “Женщины-пилоты более пунктуальны, строго следуют SOP (standard operating procedures) и редко попадают в ситуации, вызванные самоуверенностью. Это делает их особенно ценными в экипажах современных авиалиний.”
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Женщины-пилоты лучше справились с тестами на авиасимуляторе в условиях стресса

Roman Frolov
11 минут назад
Я вижу, что вы вообще не в теме. Это выдает и ваш неуместный и слабый сарказм. Разумеется, нью-йорк таймс, как и множество исследователей

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Юлия Тарасова
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Видимо, редакторы и журналисты The New York Times, равно как и группа исследователей из нескольких американских вузов, тоже не в курсе ″самой полной и по

Ежемесячные выплаты бедным матерям не помогли улучшить развитие их детей

1 2
28 минут назад
>Женщины-пилоты лучше справились с тестами на авиасимуляторе в условиях стресса Ммм...а точно не наоборот? Надо бы выборку побольше

Женщины-пилоты лучше справились с тестами на авиасимуляторе в условиях стресса

Roman Frolov
1 час назад
Самое главное - это биологическое наследование когнитивных способностей. Коэффициент наследования 80% во второй половине жизни. Все это

Ежемесячные выплаты бедным матерям не помогли улучшить развитие их детей

Roman Frolov
1 час назад
Спокойнее, Александр. Это общеизвестное знание. Я много лет назад написал для рунета самую полную и по сей день науч-поп статью про когнитивные

Ежемесячные выплаты бедным матерям не помогли улучшить развитие их детей

Сергей Т
1 час назад
Физическая привлекательность человека сугубо индивидуальна, хотя имеет ряд общепринятых критериев. Физическая привлекательность лица и тела

Психологи оценили влияние физической привлекательности на выбор партнера для серьезных отношений

Дождиков Антон
2 часа назад
Правильнее использовать термин "самоподдерживающаяся" или "самовоспроизводящаяся" бедность. Исследования на самом деле очень нужны в этой сфере,

Ежемесячные выплаты бедным матерям не помогли улучшить развитие их детей

Александр Березин
2 часа назад
Roman, очень аргументированно, а, главное. очень много ссылок на научные работы, предметно подтверждающие ваши тезисы. Спасибо вам за ваш

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Татьяна Михайлова
3 часа назад
Показал провода🤣🤣🤣

Маск показал, как идет подготовка к запуску его второго суперкомпьютера

полиграф шариков
3 часа назад
не надо про нано и такэ уже поплохело от наношариков

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Roman Frolov
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Yulia Shiryaeva
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