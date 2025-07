Женщины-пилоты лучше справились с тестами на авиасимуляторе в условиях стресса

В научной литературе неоднократно описывали гендерные особенности зрительного внимания при выполнении задач на восприятие и познание. Однако о том, как эти различия проявляются в реальных условиях, например в авиации, известно немного. Учитывая существующий гендерный перекос в авиационной отрасли, группа специалистов из Университета Ватерлоо (Канада) посчитала необходимым прояснить этот вопрос.

Сегодня более 90% пилотов в авиакомпаниях — мужчины, а доля женщин в профессии, по разным оценкам, составляет 5-6%. В России показатель и того меньше, но в Шереметьевском профсоюзе летного состава ранее сообщали, что в «Аэрофлоте» насчитывается приблизительно 100 пилотов женского пола — примерно 5% от общей численности.

Исследователи из Канады использовали в эксперименте высокореалистичный авиасимулятор и очки с возможностью отслеживания направления взгляда. С их помощью ученые смогли сопоставить данные о зрительном поведении, летных качествах и ситуационной осведомленности у пилотов гражданской авиации с небольшим налетом (менее 300 часов).

В тестах поучаствовали 20 человек: 10 женщин и столько же мужчин. Задания состояли в выполнении полета и посадки в серии типичных и аварийных ситуаций вроде внезапного отказа двигателей или сложных условий приземления. Сценарии специально разработали для проверки реакций пилотов в стрессовых условиях.

Хотя значимых гендерных различий в плане зрительного поведения и внимания у летчиков не выявили, результаты тестов показали, что реакция женщин была четче и последовательнее. Они, как правило, допускали меньше ошибок в управлении полетом при повышении уровня стресса, точнее заходили на посадку, в аварийных ситуациях быстрее выполняли задачи и демонстрировали лучшую ситуационную осведомленность.

Сделанные открытия важны, поскольку бросают вызов традиционным представлениям о преимуществе мужчин в авиации и побуждают задуматься о пересмотре подхода к оценке пилотов, подчеркнули исследователи. Их статья вышла в издании Proceedings of the 2025 Symposium on Eye Tracking Research and Applications (ETRA ’25).

«Понимание того, как разные люди ведут себя в условиях стресса, помогает разрабатывать более эффективные программы обучения пилотов, совершенствовать кабины самолетов и авиационные системы», — заявила одна из соавторов научной работы Сюзанна Кернс (Suzanne Kearns). Она добавила, что сегодня, когда авиационная отрасль сталкивается с нехваткой пилотов, как никогда важно в полной мере раскрывать потенциал летчиков, независимо от их половой принадлежности.

Юлия Тарасова 751 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.