Зуб мегалодона впервые изучили нетронутым на дне океана

Команда океанологов рассказала о первых результатах изучения зуба мегалодона in situ — то есть «на месте», «в естественной среде». Он как минимум 3,5 миллиона лет пролежал нетронутым на глубине более трех километров.

Участники экспедиции обнаружили на глубине 3090 метров в Тихом океане, примерно в 350 километрах к юго-востоку от атолла Джонстон между Гавайями и Маршалловыми островами, зуб мегалодона. С учетом хорошо сохранившейся зазубренности режущих кромок ученые допустили, что образец, несмотря на внушительный возраст — минимум 3,5 миллиона лет, — никуда не перемещался и лежал на дне, пока 23 июня 2022 года его не нашли люди. Об этом сообщили океанологи из Род-Айлендского университета (США) и Южноафриканского института водного биоразнообразия (ЮАР). Их статья опубликована в журнале Historical Biology.

Вид акул Otodus megalodon — один из крупнейших известных морских хищников, длина которого могла достигать 20 метров. Причины его вымирания, случившегося во время перехода от раннего к позднему плиоцену (примерно 3,6 миллиона лет назад), остаются под вопросом. Ученые предполагают, что свою роль сыграли изменения океанографических условий и конкуренция за пищу с большой белой акулой.

Зуб лежал на изолированной подводной горе, расположенной в геологически сложном месте — между хребтами средней части Тихого океана и хребтом островов Лайн на западе, — образовавшемся 118 миллионов лет назад (ранний мел).

Место, где нашли зуб мегалодона / © Historical Biology

«Место взятия образца представляло собой относительно ровный участок на гребне хребта, покрытый минералами разного размера. Между ними находились участки мелкозернистых отложений. В районе с более мелкими конкрециями дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV) отобрал образцы донных отложений с помощью лопаты. Образец NA141-006-01 состоял из более мелких конкреций, песчаного осадка и зуба. Последующий просмотр видео, снятого ROV в высоком разрешении, показал, что режущая кромка зуба выступала из осадка, а сам зуб торчал вертикально в песке», — рассказали исследователи.

В высоту находка достигала 68 миллиметров, в ширину — 63,3 миллиметра. До наших дней дошла только коронка треугольной формы, кончик был сломан, а режущие края с обеих сторон сохранили четкую зазубренность. Окаменел лишь эмалоидный внешний слой, все поврежденные участки и основание зуба были покрыты темной марганцевой коркой.

Зуб мегалодона. А — зубная эмаль; B — сломанный верх корня; C — базальная марганцевая корка; D — зазубренный край / © Historical Biology

Ископаемые зубы Otodus megalodon находят повсеместно (это объясняют миграцией мегалодонов), но чаще всего в отложениях, доступных с суши. Наблюдения in situ, то есть «на месте», «в естественной среде», исследователи до сих пор не проводили. Это стало возможно в том числе благодаря дистанционно управляемому подводному аппарату, который сфотографировал образец, прежде чем забрать его.

Два года назад ученые из Бристольского университета в Великобритании, применив инженерные методы цифрового моделирования, выяснили, что зубы мегалодона были побочным продуктом роста, а не адаптацией к привычкам питания. Они справлялись со своими задачами не лучше, чем зубы более мелких предков этих акул.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.