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2 минуты назад
Алиса Гаджиева
2

Археологи нашли убежище, в котором люди пережили падение микенской цивилизации

4.7

Раскопки святилища Зевса на греческом острове показали, что его использовали в качестве укрытия в эпоху катастрофы бронзового века.

История
# археология
# катастрофа бронзового века
# Микенская цивилизация
# оборонительные сооружения
# убежище
# храм
# Эгина
микенская керамика
Образцы микенской керамики / © Greek Ministry of Culture

Остров Эгина расположен в Сароническом заливе в восточной части Греции, между полуостровами Аттикой и Пелопоннесом. Долгое время его главной достопримечательностью считали храм Афайи, построенный примерно в 500 году до нашей эры. Греческие археологи обнаружили, что история Эгины была крайне интересной задолго до классической Греции.

Совместная греко-швейцарская археологическая экспедиция с 2021 года ведет раскопки на горе Элланион, самой высокой на Эгине. Сейчас там стоит церковь Вознесения с видом на Саронический залив. Неподалеку от нее, на северном склоне горы, в древности находилось святилище Зевса, основные постройки которого ранее исследовали немецкие археологи.

остров Эгина
С самой высокой точки Эгины открывается вид на Саронический залив / © Greek Ministry of Culture

Во время новых раскопок удалось выяснить, что, во-первых, святилище гораздо древнее, чем считали ранее, и построено не позднее середины II тысячелетия до нашей эры. Во-вторых, оказалось, что оно связано общей оборонительной системой с вершиной горы и местом, где сейчас находится христианский храм. Об этом Министерство культуры Греции сообщило в пресс-релизе.

О том, что на Элланионе поклонялись Зевсу, нам известно из древнегреческих источников, например из трудов Павсания. Он же упоминал, что храм построили на более древнем фундаменте. Археологи планировали зафиксировать и датировать остатки доисторических построек и предметов, чтобы понять, насколько давно люди использовали это место.

Известно, что к началу II тысячелетия до нашей эры население Эгины жило вполне благополучно. Источником этого благополучия было мореплавание — Эгина входила в первый союз морских государств. Можно сказать, что ее жители использовали одновременно две стратегии развития: минойскую (мирная торговля) и микенскую (завоевания и грабеж).

Но никакие стратегии не помогли населению Эгины пережить дорийское вторжение и катастрофу бронзового века. Ранее ученые считали, что из-за них примерно в 1200 году до нашей эры процветающие поселения острова опустели и оставались такими вплоть до архаического периода Греции. Но похоже, все было не совсем так.

Археологи раскопали рядом с христианским храмом микенское здание размером примерно четыре с половиной на три метра, ограниченное с трех сторон стенами, а с четвертой — скалой. Внутри нашли примерно 30 сосудов (горшки для приготовления пищи, кувшины для хранения и другие), сохранившихся благодаря тому, что пространство было закрыто большими камнями от обрушившихся стен.

археологические раскопки
Фрагменты микенской керамики, найденные при раскопках / © Greek Ministry of Culture

Самые древние сосуды датировали так называемым периодом разрушения микенских дворцов (1250-1200 годы до нашей эры). Вокруг здания исследователи обнаружили остатки оборонительной стены. Еще один вал, возведенный позднее, связывает микенскую постройку с храмом Зевса на северном склоне горы.

Исследователи предположили, что во время дорийского нашествия Эгина не опустела. Часть населения острова ушла в горы, и там, на самой высокой вершине, люди построили убежище. Возможно, Элланион был выбран для этих целей как место сакральное, где молились богам. Но скорее всего, сыграла роль его высота.

Увеличив площадь раскопок, археологи нашли на территории, прилегающей к убежищу, предметы, датированные последовательно разными временами — вплоть до римского периода. К северу от христианского храма они нашли жертвенник с тысячами мелких фрагментов сожженных костей животных.

жертвенник
Хорошо видны фрагменты треножника. Обычно такие керамические изделия использовали в качестве жертвенника / © Greek Ministry of Culture

Скорее всего, люди никогда не оставляли полностью скальное убежище и храм Зевса, хотя население Эгины, безусловно, заметно сократилось в период катастрофы бронзового века. Но уже к архаическому периоду его численность быстро восстанавливалась. Жители острова занялись привычным делом — мореплаванием и войнами.

Эгина находилась в состоянии практически постоянной войны с Афинами. Только на время персидских войн их конфликт отложили в сторону: жители острова воевали на стороне Афин и приняли участие в битвах при Саламине, Платеях и Микале.

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История
# археология
# катастрофа бронзового века
# Микенская цивилизация
# оборонительные сооружения
# убежище
# храм
# Эгина
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