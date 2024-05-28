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59 минут назад
Казанский ГАУ
29

В Казанском ГАУ разработали технологию повышения урожайности ярового рапса

4.4

Ученые Казанского государственного аграрного университета провели исследование эффективности современных российских минеральных удобрений с микроэлементами на яровом рапсе. Они показали, что внесение такого удобрения в определенной пропорции способствует увеличению валового сбора растительного рапсового масла, доведя показатель до 965,7 килограмма с гектара. Это значительное достижение в повышении продуктивности важной масличной культуры.

Казанский ГАУ
# рапс
# рапсовое масло
# удобрение
# урожайность
Цветущий рапс / © Андрей Неструев, unsplash.com

Результаты опубликованы в журнале «Агробиотехнологии и цифровое земледелие». Рапсовое масло — ценный пищевой продукт, широко используемый в кулинарии, косметической промышленности и детском питании благодаря высокому содержанию полезных жирных кислот и витамина Е. В России производство рапсового масла активно растет, увеличившись на 41,9 процента в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Более того, значительная часть произведенного масла идет на экспорт, преимущественно в Китай (39,9 процентов), Норвегию (37,7 процентов) и Латвию (8,3 процента).

Полевой опыт проводился в 2023 году на базе ООО «Агробиотехнопарк» в с. Нармонка Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. Посев был произведен 18 мая, а уборка — 29 августа. Площадь опытных делянок составила 50 квадратных метров, учетных — 25, повторность — четырехкратная. Изучаемый препарат вносился в почву в день посева.

Исследуемое удобрение содержит оптимальный баланс макроэлементов (азот — семь процентов, фосфор — 18, калий — 25) и микроэлементов (магний — 0,5 процента, железо — 0,2, марганец — 0,5, цинк — два, медь, молибден — 0,02, бор — два процента), необходимых для полноценного роста и развития растений рапса.

Помимо увеличения валового сбора масла, применение удобрения способствовало увеличению продолжительности вегетационного периода на шесть дней, высоты растений до 123,4 сантиметра, количества продуктивных ветвей до 5,5 штук на растение и снижению засоренности посевов на 31,7 процента. Прибавка фактической урожайности ярового рапса составила от 0,23 до 0,49 тонн на гектар в зависимости от нормы внесения удобрения.

«Наши исследования показывают, что применение современных российских минеральных удобрений может значительно повысить урожайность ярового рапса и валовый сбор рапсового масла, – комментирует кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой землеустройства и кадастров Казанского ГАУ Салават Сулейманов. – Это особенно важно в свете растущего спроса на рапсовое масло как на внутреннем, так и на международном рынке».
Разработанная технология припосевного внесения современных российских удобрений может найти широкое применение в сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся выращиванием ярового рапса, и способствовать повышению экономической эффективности производства этой ценной масличной культуры. 

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Казанский ГАУ
3 статей
ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» (Казанский ГАУ) - один из старейших аграрных вузов России, ведущий свою историю с 1922 года. В структуру университета входят три института (агробиотехнологий и землепользования, механизации и технического сервиса, экономики) и факультет лесного хозяйства и экологии. Казанский ГАУ является головным вузом научно-образовательного кластера аграрно-промышленного комплекса Республики Татарстан. Подготовка высококвалифицированных кадров ведется по 11 группам специальностей и направлений, включающим 1 программу специалитета, 35 программ бакалавриата, 13 программ магистратуры, три программы СПО и 18 программ аспирантуры. За 100 лет существования университетом подготовлено более 40 тысяч специалистов для АПК (аграрно-промышленного комплекса). Научно-исследовательская деятельность Казанского ГАУ реализуется на базе 12 научных школ, возглавляемых ведущими учеными в области агрономии, механизации сельхозпроизводства, экономики и управления в АПК. Университет активно сотрудничает с более чем 50-ю крупнейшими предприятиями и организациями агропромышленного комплекса Татарстана, 16 НИИ. Совместно с Минсельхозпродом Республики Татарстан реализуется проект Агробиотехнопарка университета - новой высокотехнологичной платформы развития АПК на основе передовых технологий. Здесь за последние 2 года были проведено более 50 опытов, испытано свыше 40 препаратов и произведено 255 тонн элитных семян пшеницы и 55 т безвирусного семенного картофеля.
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Казанский ГАУ
# рапс
# рапсовое масло
# удобрение
# урожайность
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Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
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