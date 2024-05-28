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45 минут назад
МГППУ
17

Хоровое пение в пожилом возрасте улучшило психологическое благополучие

4.5

Ученые МГППУ выяснили, как занятия академическим хоровым пением влияют на психологическое благополучие людей пенсионного возраста. Они провели опрос среди участников двух хоров ветеранов, чтобы узнать их мнение о влиянии пения на их физическое и психическое состояние. Затем психологи сравнили эти данные с результатами контрольной группы людей того же возраста, которые не занимаются пением. Опрос показал, что занятия академическим хоровым пением положительно влияют на психологическое состояние людей преклонного возраста. Участники хоровых коллективов отмечают улучшение своего физического и эмоционального состояния, чувствуют себя более счастливыми и ощущают наличие смысла жизни.

МГППУ
# благополучие
# Пение
# пенсионеры
# пожилые люди
# хоровое пение
хор
Хор «Озарение» / © Константин Крепкий, пресс-служба МГППУ

Для сбора данных использовались три инструмента: все участники заполнили опросник психологического благополучия К. Рифф и анкету о некоторых социально-демографических данных и удовлетворенности важными жизненными обстоятельствами (здоровьем, трудовой деятельностью, семейной жизнью), а хористы дополнительно заполнили анкету о своей музыкальной и вокально-хоровой деятельности и их влиянии на свое самочувствие. Результаты опубликованы в журнале «Консультативная психология и психотерапии».

Результаты показали, что занятия академическим хоровым пением в целом положительно влияют на физическое и психологическое состояние хористов. Все развернутые высказывания участников хоровых коллективов исключительно позитивны. Тематический анализ высказываний показывает, что положительные эффекты пения отмечаются в области социальной сферы (чувство идентичности, чувство «команды»); здоровья (дыхательные упражнения, фитнес-тренировка); эмоциональной сферы (ощущение счастья, противодействие депрессии); когнитивной и личностной сферы (улучшаются концентрация внимания и память, появляются уверенность в себе, ощущение смысла и цели в жизни). Только одна участница 79 лет отметила возникающее ощущение физической усталости после выступления.

Интересно, что один из вопросов анкеты касался характера отношения к музыке в семье (нейтральное или позитивное) у участников хоровых коллективов. Оказалось, что положительное отношение к музыке в семье может играть важную роль в формировании психологического благополучия человека на протяжении всей жизни.

При количественном сравнении уровня психологического благополучия у хористов и в контрольной группе оказалось, что достоверно более высокий уровень психологического благополучия у хористов проявляется только при условии высокого уровня благополучия основных жизненных обстоятельств. Кроме того, ученые обнаружили, что длительность занятий в хоровом коллективе негативно коррелирует с уровнем психологического благополучия участников, что может быть связано с ослаблением положительных эффектов вследствие постепенного угасания интереса, однообразия впечатлений, отсутствия индивидуального творческого роста и т.п..

«В целом, регулярные занятия вокально-хоровой деятельностью могут быть полезными для людей разных возрастов и состояний здоровья, – рассказывает Татьяна Мешкова, профессор, заведующая кафедрой дифференциальной психологии и психофизиологии факультета Клиническая и специальная психология МГППУ.

– Этот синтетический вид искусства, который сочетает красивую музыку и выразительный текст, сопровождается интенсивным дыханием и вокализацией, требует от участников коллектива работы в команде и заставляет каждого исполнителя ощущать свою социальную значимость, вполне может рассматриваться как инструмент, который может помочь укрепить общественное психическое здоровье. Однако, необходимо учитывать, что более важным для ощущения общего психологического благополучия является достаточно высокий уровень благополучия в других сферах жизни, таких как трудовая деятельность, личная жизнь, материальное благополучие и здоровье».
.
В то же время, исследование также выявило, что длительные занятия хоровым пением могут иметь отрицательный эффект на психологическое благополучие. Это может быть связано с тем, что длительные занятия в одном и том же коллективе могут привести к угасанию интереса и отсутствию творческого роста.

«Важно отметить, что результаты исследования могут быть полезными для организации работы с хоровыми коллективами ветеранов, – отмечает руководитель академического хора “Озарение” и хора ветеранов МГППУ, профессор Елена Бакланова. – Для того, чтобы участники не теряли ощущения личностного роста и существования жизненных целей, необходимо продумать меры, связанные с обновлением репертуара, оживлением концертной деятельности и привлечением хористов с большим стажем занятий в коллективе к выполнению общественных поручений».

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Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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МГППУ
# благополучие
# Пение
# пенсионеры
# пожилые люди
# хоровое пение
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Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
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