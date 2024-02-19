Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Медики подсчитали риск смерти от рака после превентивного удаления груди
Женщины с наследственными мутациями в генах BRCA1 и BRCA2 имеют до 80% более высокую вероятность развития рака молочной железы в течение жизни. Именно по этой причине американская актриса Анджелина Джоли в 2013 году решилась на двустороннюю профилактическую мастэктомию. Международная команда исследователей на примере почти 1700 носительниц патогенных вариантов BRCA1 или BRCA2 из разных стран показала, насколько профилактическое удаление груди в таких случаях снижает риск рака и смерти от него.
Клинические данные о преимуществах превентивной мастэктомии с точки зрения смертности от рака ограничены. Ранее лишь в одном исследовании, проведенном в Нидерландах, сообщалось, что профилактическое удаление груди коррелировало со снижением смертности от рака молочной железы на 94% и общей смертности в единицу времени — на 60%.
Расширить знания в этой сфере взялась профессор Университета Торонто Келли А. Меткалф (Kelly A. Metcalfe) вместе с большим коллективом ученых и медиков из Канады, США, Австрии, Польши, Норвегии, Испании и Италии. Результаты их работы опубликовало издание British Journal of Cancer.
Выборку для своих целей исследователи сформировали с помощью данных из реестра о носительницах мутаций BRCA1 и BRCA2 из 58 медицинских центров в девяти странах. Женщины обращались за генетическим анализом по причине случаев рака груди или яичников у родственников. Всего отобрали 1654 женщины от 20 до 71 года (средний возраст — 42,3 года), у которых на момент включения в исследование не диагностировали онкопатологий и не удаляли молочные железы.
Во время наблюдений, которые вели до января 2022 года либо до момента смерти от рака груди или по другим причинам, половине участниц (827 женщинам) выполнили профилактическую мастэктомию. Такому же числу женщин не проводили операций по ампутации груди, и они вошли в контрольную группу.
Используя псевдорандомизированный дизайн, исследователи оценили в двух группах коэффициент риска и доверительный интервал при доверительной вероятности 0,95 для смерти от рака молочной железы в период наблюдений. При сопоставлении пар учитывали год рождения, тип выявленной мутации гена и страну проживания.
К концу исследования в контрольной группе зарегистрировали 100 случаев рака молочной железы и семь смертей от него. Среди женщин, прошедших профилактическую мастэктомию, от рака груди умерли двое, а всего заболевание развилось у 20 участниц, причем у 15 это выявили при операции.
С учетом перечисленного ученые подсчитали, что превентивное удаление груди снизило риск рака на 80 процентов. Вероятность смерти от этой болезни в течение 15 лет после профилактической мастэктомии составила менее одного процента. Когда исследователи исключили из оценки 15 участниц, у которых онкопатологию диагностировали во время мастэктомии, оказалось, что частота рака молочной железы в 15-летний период после операций у женщин составила всего 1,2%.
Рак груди ежегодно выявляют более чем у двух миллионов человек, еще примерно 680 тысяч умирают от него. Авторы нового исследования отметили, что дальнейшие наблюдения за пациентками после профилактического удаления груди позволят получить еще больше данных для оценки рисков и преимуществ при принятии решения о мастэктомии.
Целью нового исследования было понять, какие бактерии полости рта отвечают за продукцию метантиола, или метилмеркаптана — бесцветного токсичного газа с сильным и неприятным запахом, напоминающим зловоние гнилой капусты.
Американские исследователи придумали новый способ борьбы одновременно с пластиковыми и пищевыми отходами. Они создали замену пластиковым упаковочным пленкам, использовав банановую кожуру. Новый материал по качеству не уступает привычному пластику, но разлагается в почве в сотни раз быстрее.
Международная группа биохимиков выяснила, что механизм устойчивости бактерий перед антибиотиками сложнее, чем предполагалось. Чтобы изучить работу гена резистентности, ученые проанализировали структуру рибосомы. Также они разобрались с тем, как некоторым антибиотикам удается воздействовать на устойчивые бактерии.
Целью нового исследования было понять, какие бактерии полости рта отвечают за продукцию метантиола, или метилмеркаптана — бесцветного токсичного газа с сильным и неприятным запахом, напоминающим зловоние гнилой капусты.
Американские исследователи придумали новый способ борьбы одновременно с пластиковыми и пищевыми отходами. Они создали замену пластиковым упаковочным пленкам, использовав банановую кожуру. Новый материал по качеству не уступает привычному пластику, но разлагается в почве в сотни раз быстрее.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Сколько секунд до Марса? Возьмут ли вас в полет на Красную планету? Тест Naked Science
Самые сильные животные
Закон о ресницах, похищение невест и обрезание: как живут женщины в странах СНГ
Микробы — реальные и виртуальные. Разговор за жизнь с микробиологом Елизаветой Бонч-Осмоловской
10 самых высоких сооружений мира
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии