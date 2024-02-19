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15 минут назад
Юлия Трепалина
38

Медики подсчитали риск смерти от рака после превентивного удаления груди

4.9

Женщины с наследственными мутациями в генах BRCA1 и BRCA2 имеют до 80% более высокую вероятность развития рака молочной железы в течение жизни. Именно по этой причине американская актриса Анджелина Джоли в 2013 году решилась на двустороннюю профилактическую мастэктомию. Международная команда исследователей на примере почти 1700 носительниц патогенных вариантов BRCA1 или BRCA2 из разных стран показала, насколько профилактическое удаление груди в таких случаях снижает риск рака и смерти от него.

Медицина
# ампутация
# генетические мутации
# рак груди
# рак молочной железы
# риск смерти
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли в 2013 году решилась на двустороннюю мастэктомию после того, как у нее обнаружили генетическую мутацию, повышающую риск рака груди / © Getty Images

Клинические данные о преимуществах превентивной мастэктомии с точки зрения смертности от рака ограничены. Ранее лишь в одном исследовании, проведенном в Нидерландах, сообщалось, что профилактическое удаление груди коррелировало со снижением смертности от рака молочной железы на 94% и общей смертности в единицу времени — на 60%.

Расширить знания в этой сфере взялась профессор Университета Торонто Келли А. Меткалф (Kelly A. Metcalfe) вместе с большим коллективом ученых и медиков из Канады, США, Австрии, Польши, Норвегии, Испании и Италии. Результаты их работы опубликовало издание British Journal of Cancer.

Выборку для своих целей исследователи сформировали с помощью данных из реестра о носительницах мутаций BRCA1 и BRCA2 из 58 медицинских центров в девяти странах. Женщины обращались за генетическим анализом по причине случаев рака груди или яичников у родственников. Всего отобрали 1654 женщины от 20 до 71 года (средний возраст — 42,3 года), у которых на момент включения в исследование не диагностировали онкопатологий и не удаляли молочные железы.

Во время наблюдений, которые вели до января 2022 года либо до момента смерти от рака груди или по другим причинам, половине участниц (827 женщинам) выполнили профилактическую мастэктомию. Такому же числу женщин не проводили операций по ампутации груди, и они вошли в контрольную группу.

Используя псевдорандомизированный дизайн, исследователи оценили в двух группах коэффициент риска и доверительный интервал при доверительной вероятности 0,95 для смерти от рака молочной железы в период наблюдений. При сопоставлении пар учитывали год рождения, тип выявленной мутации гена и страну проживания.

К концу исследования в контрольной группе зарегистрировали 100 случаев рака молочной железы и семь смертей от него. Среди женщин, прошедших профилактическую мастэктомию, от рака груди умерли двое, а всего заболевание развилось у 20 участниц, причем у 15 это выявили при операции.

С учетом перечисленного ученые подсчитали, что превентивное удаление груди снизило риск рака на 80 процентов. Вероятность смерти от этой болезни в течение 15 лет после профилактической мастэктомии составила менее одного процента. Когда исследователи исключили из оценки 15 участниц, у которых онкопатологию диагностировали во время мастэктомии, оказалось, что частота рака молочной железы в 15-летний период после операций у женщин составила всего 1,2%.

Рак груди ежегодно выявляют более чем у двух миллионов человек, еще примерно 680 тысяч умирают от него. Авторы нового исследования отметили, что дальнейшие наблюдения за пациентками после профилактического удаления груди позволят получить еще больше данных для оценки рисков и преимуществ при принятии решения о мастэктомии.

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Медицина
# ампутация
# генетические мутации
# рак груди
# рак молочной железы
# риск смерти
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Модест Измайлов
4 часа назад
Прикольный тут автор вопроса)) Омский государственный университет путей сообщения очень интересуется крупой для варки))

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Axmed Mamed
6 часов назад
Если пока нет данных о вреде, то это еще не означвет, что не вредно. Зачем стараетесь казаться умным?

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

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