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23 минуты назад
ИФХЭ РАН
12

В ИФХЭ РАН изучили последовательность гомологичных соединений технеция

4.3

В лабораториях химии технеция и анализа радиоактивных материалов ИФХЭ РАН синтезировали и изучили десять соединений технеция (+5) с пиразином, содержащие алкоксильные фрагменты — присоединенные через атом кислорода углеводородные цепочки разной длины, от CH3 до С10Н21. Ученые хотели проследить, как длина углеводородного заместителя влияет на стабильность и межмолекулярные взаимодействия внутри кристалла, который считается модельным материалом для изучения радиофармпрепаратов.

ИФХЭ РАН
# аминокислоты
# белки
# гептил
# соединения
# технеций
В ИФХЭ РАН изучили последовательность гомологичных соединений технеция
В ИФХЭ РАН изучили последовательность гомологичных соединений технеция / © Getty images

Рентгеноструктурный анализ, инфракрасная и УФ-спектроскопия и изучение методом порошковой рентгеновской дифракции показали, что все полученные соединения являются транс-изомерами. Кристаллы состоят из слоев. Внутри слоя молекулы связаны между собой через водородные связи C-H…Cl и C-H…N. Молекулы, принадлежащие к разным слоям, связываются через другую водородную связь:C-H…O.

В соединении, содержащем углеводородный заместитель CH3, большую роль играет пи-стекинг (взаимодействие между ароматическими кольцами). В других соединениях появляются галоген-пи взаимодействие, углерод-водород – пи-взаимодействие и другие слабые нековалентные взаимодействия. С увеличением длины углеводорода от CH3 до С10Н21 доля слабых контактов H…H в кристалле увеличивается с 28 до 59 процентов.

Алкоксильные «хвосты» не участвуют в создании водородных связей и ориентированы по направлению друг к другу. На непосредственное окружение атома технеция длина алкоксильных заместителей оказывает незначительное влияние.

Упаковка молекул в кристаллической структуре / © Пресс-служба ИФХЭ РАН

«Интересно, что с увеличением длины алкоксильный фрагмент расталкивает друг от друга технеций-содержащие фрагменты, – сказал один из авторов работы, младший научный сотрудник лаборатории анализа радиоактивных материалов ИФХЭ РАН Антон Новиков. – Расстояние между слоями зависит от длины углеводорода. Зависимость эта нелинейная. После гептила расстояние резко увеличивается, возможно, из-за того, что более длинные, чем C8H17, углеводородные заместители ориентируются перпендикулярно плоскости TcN2Cl2 (фрагмента, содержащего технеций)».

Можно было ожидать, что комплексы с большим углеводородным заместителем будут менее устойчивы. Расчеты энергии межмолекулярных взаимодействий показали, что наименьшую энергию молекулярных взаимодействий имеют комплексы с алкоксильной группой из 10 атомов углерода. Эксперименты по термическому разложению комплексов подтвердили, что с увеличением длины алкоксильного фрагмента линейно уменьшается температура деградации. Ароматическое кольцо во всех синтезированных комплексах, кроме одного, расположено в той же плоскости, где и содержащий технеций фрагмент. Оно по-разному ориентировано относительно осей Cl-Tc-Cl (фрагмента, содержащего технеций).

«Ранее мы изучали, как положение атома азота в ароматическом кольце будет влиять на устойчивость комплексного соединения с технецием, – рассказал Антон Новиков. – Выяснилось, что, если два атома азота находятся в кольце рядом, то образуются мостиковые соединения, которые менее устойчивы. По результатам той работы для дальнейших экспериментов мы выбрали пиразин, как способный образовать наиболее устойчивые соединения».

В ходе синтеза ученые смешивали спиртовой раствор пиразина, пертехнетат и соляную кислоту. В новом соединении технеций был восстановлен до степени окисления (+5). Соединения технеция (+5) активно изучаются, поскольку эти соединения востребованы в производстве радиофармпрепаратов и при выделении технеция. Комплексные соединения технеция с ароматическими кольцами могут быть использованы как модели для изучения взаимодействия технеция с различными биологическими молекулами (белками, аминокислотами и другими).

Молекулярная структура полученных соединений / © Пресс-служба ИФХЭ РАН

Органические и органометаллические соединения, содержащие в своей структуре гетероциклы, часто демонстрируют бактерицидные, цитотоксические, тератогенные, канцерогенные и другие нежелательные свойства. Гидроксильные и алкоксильные заместители в молекулах радиофармпрепаратах способны уменьшить прямой и косвенный отрицательный эффект. Комплексные соединения технеция с алкоксильными группами могут быть использованы для целевого синтеза радиофармпрепаратов.

«Знания о роли нековалентных взаимодействий в комплексных соединениях технеция (+5) с алкоксильными заместителями помогают понять поведение радиофармпрепаратов в живых организмах, – сказал Антон Новиков. – В биологии и медицине эти взаимодействия очень важны, потому что комплексное соединение фиксируется в организме там, где оно может эти связи образовать. Мы впервые провели эксперименты со всей последовательностью гомологичных углеводородов от СH3 до С10Н21, чтобы понять, какие слабые нековалентные взаимодействия возникают в соединениях».

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ИФХЭ РАН
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук — один из ведущих химических институтов Российской академии наук. Насчитывает более 800 сотрудников, среди которых 7 академиков, 9 членов-корреспондентов РАН, более чем 100 профессоров и 260 кандидатов наук. Проводимые в ИФХЭ РАН фундаментальные и прикладные исследования характеризуются многопрофильностью и включают следующие научные направления: поверхностные явления в коллоидно-дисперсных системах, адсорбция, физико-химическая механика; супрамолекулярные и наноразмерные системы для использования в современных высоких технологиях; химическое сопротивление материалов, защита металлов и других материалов от коррозии и окисления; химия и технология радиоактивных элементов, радиоэкология и радиационная химия; электрохимия. Успехи сегодняшних исследований опираются на уникальную экспериментальную базу Центра Коллективного Пользования, позволяющую решать практически любую задачу физико-химического исследования вещества или свойств его поверхности разнообразными современными методами. В их числе: электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ, рентгеноструктурный анализ, рентгеновское малоугловое рассеяние, атомно-адсорбционный анализ, эллипсометрия, аннигиляция позитронов, хромато-масс-спектрометрия, инфракрасная, рамановская, фотоэлектронная, электронная спектроскопия, ядерный магнитный резонанс.
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# аминокислоты
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