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Геологи предложили рассматривать антропоцен как событие, а не как геологическую эпоху
Человек десятки тысячелетий всячески влияет на многие сферы Земли. Однако степень этого влияния усилилась в последнее время, отчего у некоторых геологов в прошлом веке возникла идея обозначить новую эпоху в истории планеты — антропоцен. Этот спорный термин обсуждают по сей день, и теперь специалисты предложили рассматривать его не как период в геологической летописи, а как эмерджентное, то есть продолжающееся, событие.
Дискуссия о серьезности влияния человека на Землю до сих пор не утихает. Масштабные выбросы углеводородов, таяние льдов, утрата биоразнообразия, сжигание ископаемого топлива, тонны мусорных отходов, пластика и где только не обнаруженного микропластика — эти и другие следствия деятельности человека делают Homo sapiens главной действующей фигурой, меняющей мир вокруг себя.
В XX веке ряд ученых предложили термин «антропоцен», обозначив тем самым эпоху человека и масштабность его влияния на планетарные процессы. Утверждение нового геологического периода стало спорным — главной проблемой было найти объективные следы в геологической летописи, которые указывали бы на смену эпох.
В качестве точки отсчета антропоцена предлагали, например, «Великое ускорение», сопровождаемое увеличением потребления газа и нефти, а также осадочные породы в канадских озерах Кроуфорд. В этих донных отложениях год назад обнаружили изотопы плутония, возникшие после испытания атомной бомбы в середине прошлого века.
Аргументы «за» и «против» включения антропоцена в хронологию активно обсуждали последние 15 лет, пока Международный союз геологов (IUGS) этой весной не отверг его как новую эпоху в истории Земли. По утверждению специалистов, столь серьезных событий, сравнимых с Кембрийским взрывом, за последние 70 лет не случилось.
Сейчас термин «антропоцен» употребляют неформально. Из-за этого, как на днях выразился коллектив исследователей из США и Великобритании, «появилась возможность пересмотреть определение».
Группа геологов, географов, антропологов и археологов предложила считать антропоцен не временным интервалом — в том числе по этому ключевому критерию концепцию отвергли, — а эмерджентным, продолжающимся событием планетарной трансформации. Статью об этом опубликовал журнал Earth’s Future.
Эксперты понимают антропоцен как материальное событие без четкой привязки к вопросу «Когда он начинается?» и предлагают событийно-ориентированный подход. По их словам, у антропоцена много источников, к тому же он продолжается, поэтому пока невозможно определить, будет это отдельная эпоха или что-то совсем другое. Исследователи привели в пример «Великое окисление», которое можно рассматривать отдельно от временной шкалы как крупное событие трансформации Земли.
«Спрашивать, когда начинается антропоцен, все равно что спрашивать, когда начинается английский язык. Можно выделить множество начал и, возможно, привести веские аргументы в пользу многих из них, но в итоге следует признать, что точного момента начала не существует, как и единого места возникновения», — говорится в научной работе.
Авторы статьи подчеркнули: никто не оспаривает факт, что планета переживает стремительные изменения, вызванные деятельностью человека. Но нереалистично предполагать, что система Земли перешла от стабильного голоцена (современная эпоха, которая началась 11,7 тысячи лет назад) к нестабильному антропоцену практически мгновенно.
«Великое ускорение» свидетельствует о постепенном накоплении эффектов антропогенного воздействия в течение тысячелетий. Его темпы заметно увеличились с развитием сельского хозяйства, затем в индустриальную эпоху и резко подскочили в середине XX века.
Рамки события, по словам ученых, облегчают изучение антропоцена с точки зрения многопрофильных исследований. Иначе говоря, не стоит зацикливаться на геологии (хотя поиск свидетельств, подобных озерам Кроуфорд, остается важным): антропоцен заключается в сложных отношениях между человеком и природой, поэтому понимать их нужно не только в пределах естественных, но и гуманитарных наук. Это позволяет рассматривать антропоцен как научную концепцию. Событие продолжает разворачиваться и создавать новые доказательства своего присутствия.
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