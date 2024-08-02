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Растаявшие ледники в Андах указали на окончание голоцена
Американские ученые обнаружили, что ледники в Андах, расположенные в тропиках, растаяли слишком стремительно. Виной тому — изменение климата. По мнению гляциологов, современная геологическая эпоха для этих регионов завершилась и наступила новая — антропоцен.
Ученые давно предсказывали таяние ледников по мере роста средних глобальных температур. Особенно это касается тропиков — климатической области вдоль экватора. В Южной Америке тропики пересекает меридиональная горная цепь — Анды (между прочим, самая длинная в мире — 9000 километров). Ее высочайшие вершины покрыты вечными льдами. Однако они слишком быстро тают, и это беспокоит исследователей.
«Нынешнее отступление ледников вызвано ростом температур, а не уменьшением объема снежных осадков или изменением облачности. Получается, тропики уже вышли из голоцена и находятся в антропоцене», — отметил палеоклиматолог Джереми Шакун из Бостонского колледжа (США), один из авторов вышедшего в журнале Science исследования.
Голоцен — геологическая эпоха, в которой мы сейчас живем. Она характеризуется относительно мягким, теплым климатом, установившимся после последнего ледникового периода. В эту эпоху человек разумный совершил качественный скачок в развитии: основал цивилизации, города, изобрел земледелие, торговлю.
В последние полтора века деятельность людей по преобразованию планеты резко усилилась. Произошло это на фоне промышленной революции и перевода экономики на ископаемое топливо. Начал меняться климат, в чем тоже винят неумеренную человеческую активность. Во всяком случае, на этот счет в науке есть консенсус.
Исследователи стали говорить о завершении голоцена и наступлении новой геологической эпохи — антропоцена. Официально эту точку зрения не признают. Пока даже не ясно, с какого момента отсчитывать антропоцен и какие геологические отложения к нему относить.
По мнению авторов нового исследования, важно определить масштабы отступления ледников, было ли что-то подобное в голоцене, или наблюдаемое сейчас таяние не имеет аналогов. Если площадь ледников сократилась минимально для современной эпохи, это может служить маркером ее окончания.
Андские ледники подходят для этого сравнения лучше всего по трем причинам: колебания температур в регионе минимальны, модели и наблюдения показывают рост потепления в тропическом высокогорье, задержка реакции ледников на изменение климата в тропиках короче, чем где бы то ни было на планете. Кроме того, в Андах собрано 99 процентов тропических ледников.
Учитывая все это, гляциологи отобрали образцы горных пород у границ четырех небольших ледников между 6° северной и 16° южной широты. Ученые определили концентрацию в них космогенных изотопов бериллия-10 и углерода-14, содержащихся в кварце.
Период полураспада первого — 1,4 миллиона лет, второго — 5,7 тысячи лет. Если горная порода долго находилась подо льдом, концентрация углерода-14 заметно снижается. А вот уровень бериллия-10 практически не меняется. Таким образом, измеряя содержание этих двух изотопов по границам ледника, можно установить периоды, когда его площадь сокращалась. Чтобы избежать ошибки, специалисты взяли 20 образцов у ледников Azucar, Zongo, Queshque, Charquini Norte.
Во всех пробах, кроме двух, концентрация нуклидов оказалась очень низкой. По всей видимости, места, откуда их взяли, были покрыты льдом весь голоцен, обнажились они недавно. Авторы научной работы пришли к выводу, что площадь этих тропических ледников в Андах сейчас минимальна за последние 11 700 лет.
По словам исследователей, отступление этих тропических ледников беспрецедентно. С учетом того, что происходит в Арктике, появление таких быстро реагирующих «горячих точек» служит своего рода «канарейкой в угольной шахте», свидетельствующей о скором выходе за отметку голоцена и высокоширотных ледников.
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