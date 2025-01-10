Добыча нефти, вероятно, спровоцировала более 100 землетрясений в Великобритании

Небольшие землетрясения, которые ученые регистрировали в конце 2010-х годов вблизи места добычи нефти на территории графства Суррей в Южной Англии, произошли «не по прихоти природы», как полагали ранее, а были спровоцированы деятельностью человека. К такому выводу пришли геологи из Великобритании.

В 2018 и 2019 годах жители графства Суррей на юге Англии ощутили серию подземных толчков. Всего за год зафиксировали более 100 событий. Магнитуда землетрясений колебалась от 1,34 до 3,18 по шкале Рихтера — достаточно низкие значения, которые не вызывают серьезных разрушений. Тогда люди рассказали, что их дома «трясло несколько секунд».

В то время шли горячие споры о том, что именно вызвало подземные толчки. Некоторые специалисты предположили, что буровые работы нефтяной компании UK Oil & Gas спровоцировали мини-землетрясения, хотя мнение ученых быстро опровергли. Эпицентр располагался на расстоянии 5-10 километров от буровой площадки Horse Hill, что, по мнению экспертов, слишком далеко для классического сценария индуцированной сейсмичности. Сотрудники Британской геологической службы провели исследование и подтвердили, что землетрясения происходили в результате природных процессов, а не из-за деятельности человека.

Недавно геологи Мэтью Фокс (Matthew Fox) и Филипп Мередит (Philip Meredith) из Университетского колледжа Лондона поставили под сомнение выводы коллег из Британской геологической службы. Ученые использовали новейшие данные о составе горных пород в графстве Суррей и пришли к выводу, что подземные толчки вызвала именно добыча нефти. Об этом исследователи рассказали в статье, опубликованной в журнале Geological Magazine.

Фокс и Мередит провели более миллиона компьютерных симуляций, которые учитывали данные о местной геологии, объемах добычи нефти и расположении эпицентра землетрясений. Расчеты выявили временную связь между добычей нефти и землетрясениями, причем эта связь оказалась более очевидной, чем предполагалось на основе предыдущих данных.

Извлечение нефти из глубоких пластов вызывает изменения давления в подземных структурах (давление в разрабатываемом пласте падает). Эти изменения могут приводить к сдвигу горных пород и, как следствие, к землетрясениям. Геологи выявили различия в скорости реакции пород на изменения давления в зависимости от их состава. В пористом портландском известняке изменения давления распространяются практически мгновенно, в этом случае землетрясения начинают происходить через несколько дней, тогда как в плотной кембрийской глине процесс идет с заметной задержкой, в итоге подземные толчки случаются через несколько десятков дней.

Карта района, где произошла серия землетрясений в 2018-2019 годах, а также показан эпицентр и места расположения сейсмометров, установленных британскими геологами / © Matthew Fox, Philip Meredith

Представители UK Oil & Gas заявили, что вопрос об их причастности закрыли еще несколько лет назад, когда Британская геологическая служба пришла к выводу о природных причинах землетрясений.

Компания UK Oil & Gas контролировала добычу нефти на месторождении Horse Hill до октября 2024 года. Работы свернули после отзыва лицензии в результате судебного разбирательства, спровоцированного активистами.

В своем исследовании Фокс и Мередит затронули важный вопрос: насколько тщательно люди оценивают потенциальные риски добычи полезных ископаемых? Ведь деятельность человека, направленная на разработку нефтяных месторождений, может оказывать гораздо большее влияние на нашу планету, чем считали ранее.

Отметим, случаи так называемой индуцированной сейсмичности, связанные с добычей нефти и газа, наблюдаются не только в Великобритании, но и в других регионах мира. В центральных районах Соединенных Штатов отмечается резкий рост сейсмической активности с 2009 года, после начала закачки больших объемов жидкости в недра с целью извлечения полезных ископаемых.

Например, магнитуда крупнейших землетрясений, вызванных человеческой деятельностью в США, составила 5,3 (Тринидад, Колорадо, август 2011 года) и 5,6 (Праг, Оклахома, ноябрь 2011-го) по шкале Рихтера.

В 2017 году в Южной Корее произошло землетрясение магнитудой 5,4. Оно случилось из-за того, что под землю закачивали воду для получения геотермальной энергии (тепла из недр Земли). Скважина, через которую закачивали воду, находилась на глубине четырех километров, прямо над геологическим разломом, что могло вызвать напряжение в земной коре и привести к подземным толчкам.

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