Анализ керна показал, что 34 миллиона лет назад Западная Антарктида была дельтой реки

Международная группа ученых пришла к выводу, что 34-44 миллиона лет назад большая часть территории современной Западной Антарктиды была дельтой реки или эстуарием.

Антарктида делится на две части: Восточную (самую большую) и Западную (поменьше). Вторая включает в себя Антарктический полуостров — крупнейший полуостров континентальной Антарктиды, обширный массив суши между 40 и 160 градусами западной долготы. Он отделен от Восточной части материка хребтом — Трансантарктическими горами. Хотя большая часть континента покрыта льдом, на западной его части снежного покрова заметно меньше, чем на восточной, более холодной.

Территория нынешней Антарктиды, когда она была в составе других континентов, покрывалась то льдом, то снова зеленью. Первое достоверно известное оледенение этого континента началось во время позднепалеозойского ледникового периода, 360 миллионов лет назад. Оно усилилось в течение позднего каменноугольного периода. В последний раз Антарктида начала покрываться льдом в эоцен-олигоцене — примерно 34 миллиона лет назад.

Палеоэкологические и палеотектонические реконструкции Антарктиды до того, как она начала покрываться льдом, важны для понимания последующих похолоданий континента. Но данные об этом весьма немногочисленны по той причине, что белый материк покрыт многометровым слоем льда.

Ученые из Бременского университета (Германия), Университетского колледжа Дублина (Ирландия), Британской геологической службы, Ланкастерского университета (Великобритания) и других научных организаций решили больше узнать о прошлом западной части континента. Выводы своей работы они представили в журнале Science Advances.

Исследователи изучили образцы кернов, взятых из скважины в районе шельфа моря Амундсена, недалеко от того места, где ледяной покров переходит в море. Ученые обнаружили участки песчаника, датируемые средним и поздним эоценом — примерно 34-44 миллиона лет назад.

Применив изотопный анализ и учитывая другие данные, исследователи пришли к выводу, что в те далекие времена в этих краях находилась древняя речная дельта или, возможно, эстуарий — полузамкнутая система водоемов и водотоков в пределах устья, которая постоянно или периодически сообщается с так называемым приемным водоемом (морем, океаном, озером).

Образцы керна показали, что осадочные породы были перенесены с гор в море крупной рекой — возможно, такой же большой, как современная Рио-Гранде в США. По мнению ученых, это показывает, что исследуемый регион 34-44 миллиона лет назад был полностью выше уровня моря.

Кроме того, исследователи обнаружили органические соединения, свидетельствующие о том, что в Западной Антарктиде когда-то жили пресноводные цианобактерии и что, возможно, регион был заселен разнообразными животными и растениями, а температура летом достигала плюс 19 градусов Цельсия.

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