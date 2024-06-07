В МГППУ узнали, как уровень правосознания связан со страхом остаться без смартфона

В современном мире все больше людей страдают от номофобии — боязни остаться без смартфона. Однако новое исследование ученых МГППУ показало, что уровень правосознания и номофобия связаны обратно пропорционально. Подростки с более развитым пониманием законов и правил оказались менее подвержены номофобии. Возможное объяснение этому — знание своих прав и обязанностей дает уверенность и контроль над собой, что снижает тревожность и беспокойство.

Психологи из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели исследование, чтобы выяснить, есть ли связь между пониманием законов и правил у подростков и их страхом остаться без мобильного телефона в зависимости от того, как они воспринимают отношение своих родителей.

В исследовании участвовали 55 подростков в возрасте от 12 до 16 лет, средний возраст – 13,7 лет. Среди них было 29 мальчиков и 26 девочек. Анкетирование проходило в одной из московских школ. Результаты были представлены на Межвузовской научно-практической интернет-конференции по юридической психологии.

Оказалось, что уровень правосознания и номофобии (страха остаться без смартфона) связаны обратно пропорционально: если увеличивается одно, то другое уменьшается. Это может говорить о том, что подростки с более развитым пониманием законов и правил меньше подвержены номофобии, то есть страху остаться без мобильного устройства. Возможно, это связано с тем, что знание своих прав и обязанностей дает уверенность и контроль над собой, что помогает снизить тревожность и беспокойство.

«Еще уровень понимания законов связан с тем, как воспитывает мать, – рассказывает научный руководитель исследования Наталья Богданович, доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» МГППУ. – Мы думаем, что этот результат показателен – если мама ведет себя непоследовательно и нелогично в воспитании, то подростки начинают меньше верить в законы и правила. Когда они видят, что мама говорит одно, а делает другое, то перестают доверять правилам и законам».

Кроме того, уровень понимания законов связан с положительным интересом отца к подростку и тем, насколько подросток близок с отцом. Это может говорить о том, что когда отец активно участвует в жизни ребенка, это помогает подростку лучше понять законы и правила. Если отец поддерживает своего ребенка и учит его хорошим вещам, то подросток начинает больше ценить общественные нормы и ценности.

«Уровень понимания законов связан с тем, насколько люди готовы следовать правилам использования смартфона, – отмечает автор проекта Алла Петренко, студентка факультета «Юридическая психология» МГППУ. – Если у человека хорошо развито понимание законов, то он обычно ведет себя более ответственно и следует правилам. Поэтому такие люди реже противятся ограничениям в использовании мобильных телефонов».

Номофобия связана с низким уровнем знаний о праве и меньшим интересом к правовым вопросам. Человек, который сильно волнуется из-за возможности потерять свой гаджет, может меньше интересоваться обучением праву. Это может быть связано с тем, что такой человек тратит много энергии на борьбу со своим страхом и поэтому у него остается меньше сил и желания учиться новому.

Родители, которые ведут себя непоследовательно, могут усиливать страх потери связи у своих детей. Это может происходить потому, что дети не знают, чего ожидать от своих родителей, и это может вызывать у них тревогу и беспокойство.

Полученные результаты могут быть использованы для разработки программ по повышению уровня правосознания несовершеннолетних и мер профилактики номофобии.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

МГППУ 61 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.