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Главным хищником древней Антарктиды назвали 100-килограммовую птицу
Ученые из Аргентины и Парагвая обнаружили у берегов Антарктиды останки нелетающей вымершей птицы, принадлежавшей семейству фороракосовых. Это первая находка такого рода на Южном континенте и при этом она весьма древняя. Вероятно, 100-килограммовая птица была главным хищником Антарктиды своей эпохи.
Фороракосовые — это семейство вымерших хищных нелетающих птиц из отряда кариамообразных. Высота их составляла от одного до трех метров, а обитали они в Северной и Южной Америке начиная с палеоцена и жили вплоть до плейстоцена — от 62 до 0,1 миллиона лет назад. Считается, что фороракосовые вымерли, так как не выдержали конкуренции с плацентарными хищниками. Впрочем, этот тезис вызывает сомнение у многих ученых, поскольку десятки миллионов лет фороракосовые все же сосуществовали с подобными хищниками.
Ученые из музея Ла-Платы (Аргентина) и Национального музея естественной истории в Монтевидео (Уругвай) впервые обнаружили достоверные доказательства того, что фороракосовые могли жить и в Антарктиде, которую в те времена покрывали влажные леса и в которую птицы попали по суше, соединявшей континент с Южной Америкой. Свои выводы палеонтологи представили в журнале Palaentologia Electronica.
Они изучили две изогнутые дистальные фаланги пальцев стопы птицы, найденные на острове Сеймур у берегов Антарктиды. По оценкам, возраст этих костей составляет 56-47,8 миллиона лет. Сравнив останки с аналогичными фалангами пальцев современных и вымерших видов пернатых, ученые решили, что они принадлежали представителю кариамообразных — вероятно, птице двухметрового роста и весом примерно 100 килограммов.
Впрочем, название пернатого неизвестно — классифицировать это по двум фалангам пальцев невозможно. Ясно лишь, что птица напоминает Phorusrhacos longissimus. Исследователи считают, что фороракос вел наземный образ жизни и промышлял охотой на мелких и средних позвоночных (в том числе на сумчатых, копытных), а еще питался падалью. Более того, палеонтологи полагают, что пернатое было способно убивать жертв размером с себя, поэтому оно, скорее всего, занимало нишу главного хищника в Антарктиде.
Возраст останков позволяет утверждать, что обнаруженный представитель фороракосовых — самый древний из найденных в своем семействе. Открытие ученых проливает дополнительный свет на ранние этапы эволюции этой группы пернатых. Ведь ранее считалось, что фороракосовые стали гигантами лишь в позднем олигоцене или раннем миоцене, но, вероятно, это произошло еще раньше — в эоцене.
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