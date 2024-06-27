У неандертальцев впервые обнаружили свидетельство ухода за ребенком с синдромом Дауна

Неандертальский ребенок, вероятнее всего, страдавший синдромом Дауна, дожил как минимум до шести лет благодаря заботе и уходу. Это удивительный случай, ведь всего 100 лет назад дети с такими патологиями в среднем жили по девять лет.

Испанские палеоантропологи из Университета Алькалы вместе с коллегами из Бургоса, Мадрида, Леона и Валенсии рассказали о неандертальском ребенке, который, скорее всего, страдал синдромом Дауна — генетическим заболеванием, вызванным наличием 47 хромосом вместо 46 и проявляющимся умственной отсталостью, задержкой физического развития и различными проблемами со здоровьем, например пороком сердца и потерей слуха. Статья ученых вышла в журнале Science Advances.

О том, что неандертальцы — Homo neanderthalensis, вымершие представители рода люди — заботились о больных или раненых членах своей группы, известно давно. Правда, некоторые исследователи считают, что невозможно делать выводы о существовании ухода на основании только палеопатологических данных. Также возникает вопрос: почему люди, жившие сотню тысяч лет назад, посвящали время заботе о ком-то другом? Мнения ученых разнятся: одни уверены, что все дело во взаимном эгоизме и принципе «услуга за услугу», другие — что помощь недееспособным у неандертальцев основывалась на сострадании.

«Для выживания младенцев с патологиями требовалась бы помощь других членов группы, ведь дети имеют весьма ограниченные возможности ответить взаимностью на помощь. С другой стороны, когда степень или продолжительность ухода, необходимого для выживания ребенка, превышает возможности матери, ей необходима помощь со стороны. Изучение истории того или иного ребенка дает возможность проверить, связана ли забота о нем напрямую с такой сложной социальной стратегией, как совместное воспитание», — отметили авторы новой научной работы.

В этом контексте особенно интересна окаменелость со стоянки Кова-Негра в Валенсии. Раскопки там проводили с 1929 по 2017 год, а недавно при сортировке образцов, найденных еще в конце 1980-х и относящихся в основном к среднему палеолиту, ученые обнаружили три новых фрагмента. Среди них оказалась часть сосцевидной области височной кости.

Палеоантропологи отсканировали находку с помощью микрокомпьютерной томографии, создали 3D-модель и провели анализ, по итогу которого определили, что кость с вероятностью в 94 процента принадлежит H. neanderthalensis. Причем на момент смерти неандертальцу было примерно шесть лет.

Верхний ряд — фрагмент кости, нижний — 3D-модель окаменелости CN-46700 / © Science Advances

Кость имела несколько аномалий — в частности, дисплазию латерального полукружного канала, наиболее распространенное врожденное заболевание внутреннего уха. Оно может протекать бессимптомно, но чаще всего связано с нейросенсорной или смешанной потерей слуха. Помимо этого, ребенок, вероятнее всего, страдал частыми приступами сильного головокружения и потерей равновесия, рассказали исследователи.

Возникновение у одного H. neanderthalensis такого набора пороков развития указало на наличие у него врожденного заболевания. В список возможных вариантов ученые включили CHARGE-синдром, синдром Пендреда, бранхио-ото-ренальный синдром, синдромы Ваандербурга, Аллажиля и, наконец, Дауна. Именно последний диагноз был совместим со всем набором дефектов у неандертальского ребенка.

До сих пор специалисты не сталкивались со случаями, когда в дикой природе (у шимпанзе) и в доисторические времена продолжительность жизни детей с синдромом Дауна превышала бы 16 месяцев. Более того, еще в 1929 году, менее 100 лет назад, малыши с таким диагнозом в среднем доживали до девяти лет, в 1940-х — до 12. Сегодня пациенты с синдромом Дауна могут жить более 60 лет в развитых странах, но такое достижение связано с развитием медицины и изменениями в самом обществе.

С учетом всего этого испанские исследователи пришли к выводу, что хозяин изученного фрагмента кости смог дожить как минимум до шести лет исключительно потому, что был окружен заботой и уходом, хотя сам ничего не мог предоставить взамен.

«Он нуждался бы в непрерывном уходе на протяжении всей своей жизни. Из-за сложного образа жизни неандертальцев, в том числе высокого уровня мобильности, трудно предположить, что мать такого ребенка могла бы обеспечить ему должный уход в одиночку и продолжать заниматься повседневными делами в течение нескольких лет. Поэтому, вполне вероятно, что ей требовалась постоянная помощь других членов группы — либо с ребенком, либо с насущными задачами», — объяснили палеоантропологи.

По их мнению, новые данные подтверждают идею о том, что уход и совместное воспитание детей происходили у неандертальцев одновременно и выступали частью более глубокой социальной адаптации, как и у нашего вида.

«Наличие столь сложной социальной адаптации как у неандертальцев, так и у Homo sapiens указывает на очень древнее происхождение рода Homo», — подытожили ученые.

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