В ЮФУ впервые в России обнаружили мух-горбаток, паразитирующих на муравьях

Ученые Академии биологии и биотехнологий ЮФУ открыли новый вид мух-горбаток Menozziola tanaitica, паразитирующих на муравьях. Это первый в России подтвержденный случай паразитирования мух-форид на муравьях.

Фориды из рода Menozziola, к которому относится и M. tanaitica, известны по единичным находкам в Южной Европе. Этот вид на территории нашей страны обнаружен впервые — к тому же это первый описанный в России случай паразитирования мух-форид на муравьях.

Фориды (Phoridae, они же горбатки) — семейство двукрылых, которое насчитывает более 3000 видов в мировой фауне. Некоторые из них — хищники, другие же являются паразитами или паразитоидами в том числе и общественных насекомых — термитов и муравьев.

Основой исследования стало наблюдение за муравьями Camponotus vagus в естественных условиях и отбор образцов для лабораторного изучения. Так, в долине нижнего Дона между Ростовом-на-Дону и станицей Багаевской были обнаружены зараженные муравьи. Внутри погибших самок были найдены личинки мух-паразитоидов и впоследствии исследованы.

«Специализация на конкретном виде позволяет паразиту более эффективно заражать своего конкретного хозяина. Обнаруженная нами муха – не исключение. Но вот сказать, почему она паразитирует именно на роде Camponotus, трудно. Вероятно, крупные размеры и многочисленные семьи этих формицид выгодны мухам, так как чем больше потенциальных хозяев вокруг, тем выше шансы заразить кого-то из них», — рассказывает ученый Дмитрий Шевченко, студент третьего курса Академии биологии и биотехнологий ЮФУ, лаборант Южного научного центра РАН.

Выяснилось, что этот вид форид предпочитает паразитировать на самках муравьев. По мнению ученых, это происходит потому, что в брюшке самки намного больше питательных веществ. Результаты исследования опубликованы в научном издании Ecologica Montenegrina.

Из 20 собранных живыми самок муравьев лишь одна оказалась незаражённой. Учёные предполагают, что паразитизм горбаток на муравьях является одним из важных лимитирующих численность этих насекомых факторов. В момент, когда самка ищет убежище в древесине после брачного лета, прогрызая в ней ход, она становится неподвижной. В этот момент она является удобной целью для паразита. Заражение происходит очень быстро: муха садится на брюшко самки, прокалывает кутикулу и вводит свой яйцеклад в полость брюшка, где оставляет свои яйца.

За такое короткое время муха может оставить внутри муравья всего несколько яиц, но учёные обнаружили их в зараженных особях более полусотни. Исследователи предполагают несколько возможных причин такого феномена: либо королева подвергается атаке сразу нескольких самок форид, либо уже внутри ее тела происходит естественное клонирование зиготы.

В дальнейшем исследователи планируют выяснить, какой вред муравьям способны приносить эти паразитоиды и как широко на территории России распространены мухи-горбатки.

«Сейчас готовятся следующие публикации по данной теме, где будут раскрыты новые подробности биотических связей между мухами-горбатками и муравьями», — сообщил исследователь. Типовые образцы мух хранятся в Зоологическом институте Российской академии наук и в зоологическом музее кафедры зоологии АБиБ ЮФУ.

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