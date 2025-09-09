Уведомления
SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Илон Маск девять лет назад представил план колонизации Марса, в котором был большой знак вопроса об источниках финансирования разработки ракет для полетов туда. В шутку он предложил даже такой источник средств для проекта как «воровство нижнего белья». Чтобы справиться с проблемой, Маск придумал систему низкоорбитального глобального доступа в интернет — Starlink.
До него такая схема была нереальна, поскольку для приемлемого покрытия необходима численность низкоорбитальных спутников от тысяч до десятков тысяч. До SpaceX это было слишком дорого как в смысле вывода в космос, так и цены спутников. Сегодня компания Маска запускает уже 250 спутников ежемесячно, имеет много миллионов клиентов и еще в прошлом году стала прибыльной. Но, с точки зрения бизнесмена, этого недостаточно, поэтому он задумал выйти из сегмента спутникового интернета в более емкие.
Пока клиенту нужен терминал («тарелка»), а основной сегмент потребления контента в наши дни — смартфон. Поэтому в 2024 году SpaceX провела эксперименты по прямому подключению смартфонов к спутнику, минуя сотового оператора (Direct-to-Device). Этот рынок существенно более емкий, но поскольку заход туда компании Маска был, как и весь проект Starlink, импровизацией, это случилось, когда основные частоты уже заняли: их купила компания EchoStar.
Приобрести частоты проще, чем развернуть спутниковую группировку для их обслуживания. Со вторым EchoStar не справилась, и SpaceX поставила перед американскими регуляторами вопрос о «собаке на сене», потребовав, чтобы EchoStar отдала свои частоты, раз не может использовать их. В последние месяцы компания начала готовиться к банкротству.
Теперь Маск сделал достаточно неожиданный шаг, выкупив у EchoStar за 17 миллиардов долларов диапазоны H-block и AWS-4 (примерно 1,9-2,0 гигагерца). В США их классифицируют как 5G, но по пропускной способности они соответствуют лишь современному LTE, хорошо знакомому пользователям мобильного интернета. Их преимущество в том, что с высоты 360 километров в этом диапазоне можно обеспечить относительно приличную видеосвязь. Другие частоты либо уже заняты, либо подходят для этого в меньшей степени.
Отраслевые наблюдатели отметили, что чисто коммерчески выкуп диапазона сейчас имел не так много смысла. Получить в ближайшие годы 17 миллиардов долларов прибыли с него малореально. Starlink пока не приносит даже миллиарда долларов прибыли в год. Но выкуп диапазонов одним блоком не даст занять их другим игрокам — в особенности Apple, долго думавшей над созданием собственной спутниковой группировки C3 по образцу Starlink.
Перед Apple встала сложная дилемма: придется либо сотрудничать с SpaceX, внедрив в свои телефоны поддержку новых частот для связи без сотовых операторов, либо ждать появления «Старлинкофона», чего в Apple уже публично начали опасаться. В последнем случае SpaceX может зайти не только на рынок услуг мобильной связи, включая SMS и звонки, но и на рынок телефонов. Прошлый опыт столкновений компаний Маска с другими американскими игроками показал: последние не выдерживают прямую конкуренцию такого рода.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Комментарии