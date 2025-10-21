  • Добавить в закладки
21 октября, 18:23
Unitsky String Technologies Inc.
11

Белорусские инженеры разработали «нервную систему» струнного транспорта, минимизирующую участие человека

❋ 4.4

Современный транспорт переживает этап глубоких преобразований: автономность и безопасность становятся краеугольными принципами его эффективности. Традиционные задачи управления уступают место комплексным системам, которые интегрируют датчики, вычислительные модули и средства искусственного интеллекта. Одной из таких инноваций стал аппаратный комплекс, разработанный компанией UST Inc. Он способен не только собирать и обрабатывать большие массивы информации, но и выполнять управление инфраструктурой с высочайшим уровнем безопасности. Сейчас он проходит этап внедрения на объектах санатория «Сосны».

Unitsky String Technologies Inc.
# автоматизация
# безопасность
# технологии
# транспорт
# экологичный транспорт
Прибытие юнимобиля на станцию. Все процессы контролирует автоматика / © UST Inc.

Транспортно-инфраструктурный комплекс UST включает в себя весь спектр инженерной инфраструктуры: от станций и рельсо-струнной эстакады до интеллектуального освещения и климат-контроля.

Все эти элементы объединяет автоматизированная система управления инфраструктурным оборудованием (АСУ ИО), где ключевую роль играет аппаратный комплекс управления инфраструктурным оборудованием с независимой блокировкой исполнительных механизмов (в конструкторской документации – ШУИО). По сути, это «нервная система» всего комплекса uST. Он непрерывно собирает и анализирует данные, управляет оборудованием и контролирует его состояние, минимизируя участие человека.

Диспетчерская, куда стекаются все данные по работы комплекса / © UST Inc.

Основа надежной работы аппаратного комплекса управления инфраструктурным оборудованием — внедрение архитектурных принципов резервирования и независимой блокировки на уровне исполнительных механизмов. 

Система построена по двухконтроллерной схеме 1oo2: один контроллер управляет процессами, второй выполняет контроль и, при необходимости, блокировку в случае выявления неполадок. Такой подход обеспечивает аппаратную живучесть и возможность достижения соответствия уровню полной функциональной безопасности SIL 3 согласно стандарту EN 61508 — одному из наиболее строгих международных регламентов.

Юнимобили и рельсо-струнная эстакада оборудованы набором датчиков, передающих необходимую информацию / © UST Inc.

SIL 3 подразумевает вероятность отказа не более чем 1 на 10 000 событий, что сравнимо с требованиями к авиационной и атомной технике. Ключевой результат такого подхода — невозможность возникновения единственной точки отказа, а значит, достигается высокий уровень устойчивости транспортной экосистемы в целом. Результаты исследований опубликованы в журнале Dependability.

Инженеры UST Inc. провели тщательный теплотехнический расчёт конструкции, что позволило обеспечить эксплуатацию устройства в крайне широком температурном диапазоне от –24 °C до +30 °C при влажности до 70%.

Встроенная система микроклимата — с нагревателями, гигростатом, термостатом и системой фильтрации воздушных потоков. Это необходимо для поддержания стабильных рабочих условий электроники, продления срока её службы и предотвращения сбоев, вызванных конденсацией влаги или перегревом.

Архитектура  комплекса — модульная, что позволяет управлять десятками объектов инфраструктуры без сложной переконфигурации электрических схем. Все узлы соединены цифровыми каналами Ethernet и оптоволокном, обеспечивая передачу данных в реальном времени. Среди ключевых управляемых объектов:

  • устройства платформенных дверей
  • интеллектуальные зарядные станции
  • системы вызова транспорта
  • комплексы освещения

Такой подход облегчает масштабирование: внедрение новых модулей не требует переработки базовой схемы управления, что гарантирует экономическую эффективность и технологическую готовность к будущим обновлениям.

Первые внедрения ШУИО проходят на объектах санатория «Сосны» (Беларусь) и туристического комплекса у водопада в Индии. По оценкам экспертов, срок службы комплекса — 10 лет с возможностью дальнейшей модернизации за счёт оптимизации массы, расширения функционала и совершенствования алгоритмов безопасности.

Unitsky String Technologies Inc.
50 статей
Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
Unitsky String Technologies Inc.
Комментарии

