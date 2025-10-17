Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Илон Маск озвучил, сколько людей потребуется, чтобы действительно колонизировать Марс. По словам американского предпринимателя, для создания устойчивого поселения на Красной планете нужно не менее 100 тысяч добровольцев.

Марс / © NASA

Поводом для его заявления стала дискуссия в соцсети Х с обозревателем издания Ars Technica Эриком Бергером. Журналист усомнился в перспективах проекта транспортной системы Starship, однако признал, что именно этот корабль сегодня остается единственным кандидатом, способным доставить людей за пределы земной орбиты. Маск ответил, что уверен в успехе Starship и уже видит четкую «дорожную карту» колонизации других планет.

По словам главы SpaceX, одной лишь высадки на Марс недостаточно. Необходимо создать условия для самодостаточной жизни и развития колонии. Для этого, считает Маск, минимальное число участников миссии должно составлять около ста тысяч человек — именно столько нужно, чтобы сообщество могло существовать автономно.

Кроме людей, с Земли придется доставить не менее одного миллиона тонн оборудования и ресурсов. «Важно, чтобы марсианское сообщество могло выживать и развиваться даже в случае, если поставки с Земли прекратятся», — подчеркнул Маск. По его словам, это и есть критический рубеж, преодоление которого сделает колонизацию Марса реальной.