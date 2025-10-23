Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай завершил строительство первого в мире подводного дата-центра, работающего на энергии ветра

Китай сообщил о завершении строительства первого в мире подводного центра обработки данных, работающего на ветровой энергии. Проект реализован в восточной части страны — в муниципалитете Шанхай — и стал новым ориентиром в области «зеленого» развития вычислительной инфраструктуры.

Рендер подводного центра обработки данных, работающего на энергии ветра / © Shanghai Hailanyun Technology

Объект расположен в специальной зоне Линьган Китайской (Шанхайской) пилотной зоны свободной торговли. По данным административного комитета Линьгана, инвестиции в проект составили 1,6 миллиарда юаней (около 18,5 миллиардов рублей), а общая мощность дата-центра достигает 24 мегаватт.

В комитете отметили, что завершение строительства стало прорывом в интеграции подводных дата-центров и возобновляемой энергетики. Проект служит наглядным примером «зеленого» и низкоуглеродного подхода к развитию вычислительных мощностей, а также эффективного использования энергии морских ветровых электростанций.

По сравнению с традиционными наземными центрами обработки данных новый подводный объект использует более 95% «зеленого» электричества, что позволяет снизить общее энергопотребление на 22,8%, полностью исключить потребление пресной воды и сократить использование земельных ресурсов более чем на 90%, рассказал Су Ян, генеральный директор компании Shanghai Hicloud Technology, одного из подрядчиков проекта.

Он также отметил, что в обычных дата-центрах на охлаждение уходит от 40 до 50% всей потребляемой энергии. Используя морскую воду в качестве естественной системы охлаждения, подводный центр сможет снизить этот показатель до менее чем 10%.