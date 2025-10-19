Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Советский астрофизик Иосиф Шкловский и его американский коллега астроном Карл Саган в книге «Разумная жизнь во Вселенной» («Intelligent Life in the Universe», 1966) рассуждали о том, что первый контакт человечества с внеземным разумом может напоминать столкновение двух культур, находящихся на разных ступенях технологического развития.

В истории человечества подобные ситуации действительно случались. В 1786 году французская экспедиция Лаперуза на Аляске впервые встретила народ тлинкитов. Коренным жителям огромные корабли показались «белыми птицами с большими крыльями», а моряки — сверхъестественными существами, вышедшими из их тел. Через сто лет этнограф Джордж Эммонс записал их рассказ, который к тому времени звучал как миф о явлении богов. Именно этот пример часто приводят ученые, объясняя, почему человечеству стоит заранее продумать сценарий общения с иными формами разума.

Впервые призывы о необходимости продуманных действий на случай достоверной регистрации инопланетного сигнала «прозвучали» в отчете аналитического центра Брукингского института (США), подготовленного для NASA в 1960-х годах. Но так как в документе этому вопросу уделили мало внимания, в 1989 году в свет вышла первая декларация «политики после обнаружения» («Post-Detection Policy», PDP).

Согласно изложенным в ней принципам, после получения возможного сигнала внеземного происхождения, его нужно подтвердить путем независимых наблюдений, уведомить научное сообщество и Организацию Объединенных Наций, а также воздержаться от поспешных заявлений и ответных действий. В 1995 году в документ добавили пункт о возможных ответных сообщениях, а в 2010-м адаптировали к эпохе цифровых технологий.

Поскольку за прошедшие 15 лет исследователи научились искать «техносигнатуры» — потенциальные признаки деятельности внеземных цивилизаций, например, радиосигналы, тепловые аномалии или лазерные импульсы — в октябре 2025 года ученые из Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Австралии при содействии участников проекта SETI, представили обновленный вариант декларации. Результаты трехлетней работы опубликованы на сервере препринтов Корнеллского университета.

Документ особенно важен в контексте современной медиасреды: в социальных сетях фейковые новости разлетаются за считанные секунды. В частности, недавние сообщения о третьем межзвездном объекте 3I/ATLAS показали, как быстро научные новости превращаются в сенсации. Хотя природа второй межзвездной кометы действительно необычна и на 100% исключить ее искусственное происхождение ученые не могут, заголовки мировых СМИ пестрят сообщениями об инопланетном вторжении.

Именно по этой причине в обновленной версии декларации сделан акцент на прозрачности, научной добросовестности и этике коммуникации. Авторы подчеркивают: сообщения о возможных сигналах внеземного происхождения должны сопровождаться разъяснениями с указанием степени неопределенности, а проверка данных должна быть максимально открытой для независимой верификации.

В документ также включены положения о защите исследователей, участвующих в анализе потенциальных сигналов, хранении информации в открытых источниках и архивах. Отдельный пункт посвящен принятию решений о возможном ответе: последний должен быть принят только после международных консультаций под эгидой ООН.

При этом считать декларацию юридическим документом нельзя. Она лишь задает моральный и профессиональный стандарт для мирового научного сообщества. По сути, это кодекс поведения на случай величайшего открытия в истории человечества. Принятие обновленной версии ожидается в 2026 году после утверждения Советом попечителей Международной академии астронавтики.

Однако, даже если мы продолжим пребывать в гордом космическом одиночестве, так и не уловив инопланетный сигнал, сам факт существования подобных принципов показывает, насколько серьезно ученые относятся к этой возможности. В конечном итоге, попытка установить связь с внеземным разумом отражает нашу способность ответственно и осмысленно вести себя перед лицом неизведанного.

К слову, в знаменитом научно-фантастическом романе «Контакт» (1985), Карл Саган описал наиболее правдоподобный сценарий обнаружения инопланетян, а также реакцию на него всего человечества. Последняя, увы, оказалась печальна.

