21 октября, 14:25
Юлия Трепалина
86

Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни

❋ 4.2

Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.

Психология
# благополучие
# здоровье
# здравоохранение
# счастье
# удовлетворенность жизнью
счастливый человек
Кадр из фильма «Всегда говори „да“» / © Warner Bros., InterCom

Статья о взаимосвязи счастья и здоровья нации появилась в журнале Frontiers in Medicine. Ее авторы — специалисты в области статистики, медицины и финансов из Румынии и Пакистана — рассмотрели данные из 123 стран за 16 лет, с 2006 по 2021 год. В исследование вошли статистические сведения, информация от организаций здравоохранения и результаты опросов общественного мнения.

О степени счастья людей судили с помощью шкалы Life Ladder scale, также известной под названием «Лестница Кантрила» (Cantril’s Ladder). Эту методику оценки удовлетворенности жизнью используют для «Всемирного доклада о счастье». В опросе людей просят указать свое положение на воображаемой лестнице, на которой ноль соответствует худшей возможной жизни, а 10 — наилучшей.

Исследователи установили, что отметка 2,7 — наименьший уровень счастья, превышение которого начинает приводить к позитивным изменениям в здоровье людей, живущих в стране. Каждый дополнительный процент выше этого значения коррелировал со снижением на 0,43% показателей смертности среди людей 30-70 лет от неинфекционных заболеваний — болезней сердца, рака, астмы и диабета. Позитивный эффект прослеживался вплоть до самых высоких значений.

Когда показатели улучшались ниже минимального порога (например, с двух до 2,2), это не приводило к измеримому сокращению смертности от хронических заболеваний, добавили ученые.

Среди рассмотренных в работе стран уровень счастья по шкале Life Ladder колебался от 2,18 до 7,97, а средний балл составил 5,45. Страны со значениями выше отметки 2,7, как правило, отличались более высокими расходами на здравоохранение на душу населения и развитыми системами социальной защиты. Дополнительный анализ также подтвердил связь ожирения, употребления алкоголя и загрязнения воздуха с увеличением смертности.

Понимание того, что счастье — не только субъективное ощущение, но и источник сведений для общественного здравоохранения, может помочь правительствам лучше выстраивать политику в социальной и медицинской сфере, считают специалисты.

Однако ученые предупредили об ограничениях: опора на данные самоотчетов в опросах могла привести к искажениям результатов. Также возможно, что в исследовании недостаточно представили страны с низким уровнем доходов и конфликтующие государства. Авторы планируют исправить недочеты и расширить анализируемые параметры в дальнейших работах.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
861 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Психология
# благополучие
# здоровье
# здравоохранение
# счастье
# удовлетворенность жизнью
