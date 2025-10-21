Уведомления
Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
Статья о взаимосвязи счастья и здоровья нации появилась в журнале Frontiers in Medicine. Ее авторы — специалисты в области статистики, медицины и финансов из Румынии и Пакистана — рассмотрели данные из 123 стран за 16 лет, с 2006 по 2021 год. В исследование вошли статистические сведения, информация от организаций здравоохранения и результаты опросов общественного мнения.
О степени счастья людей судили с помощью шкалы Life Ladder scale, также известной под названием «Лестница Кантрила» (Cantril’s Ladder). Эту методику оценки удовлетворенности жизнью используют для «Всемирного доклада о счастье». В опросе людей просят указать свое положение на воображаемой лестнице, на которой ноль соответствует худшей возможной жизни, а 10 — наилучшей.
Исследователи установили, что отметка 2,7 — наименьший уровень счастья, превышение которого начинает приводить к позитивным изменениям в здоровье людей, живущих в стране. Каждый дополнительный процент выше этого значения коррелировал со снижением на 0,43% показателей смертности среди людей 30-70 лет от неинфекционных заболеваний — болезней сердца, рака, астмы и диабета. Позитивный эффект прослеживался вплоть до самых высоких значений.
Когда показатели улучшались ниже минимального порога (например, с двух до 2,2), это не приводило к измеримому сокращению смертности от хронических заболеваний, добавили ученые.
Среди рассмотренных в работе стран уровень счастья по шкале Life Ladder колебался от 2,18 до 7,97, а средний балл составил 5,45. Страны со значениями выше отметки 2,7, как правило, отличались более высокими расходами на здравоохранение на душу населения и развитыми системами социальной защиты. Дополнительный анализ также подтвердил связь ожирения, употребления алкоголя и загрязнения воздуха с увеличением смертности.
Понимание того, что счастье — не только субъективное ощущение, но и источник сведений для общественного здравоохранения, может помочь правительствам лучше выстраивать политику в социальной и медицинской сфере, считают специалисты.
Однако ученые предупредили об ограничениях: опора на данные самоотчетов в опросах могла привести к искажениям результатов. Также возможно, что в исследовании недостаточно представили страны с низким уровнем доходов и конфликтующие государства. Авторы планируют исправить недочеты и расширить анализируемые параметры в дальнейших работах.
У астрономов появилось возможное объяснение феномену, который обнаружили несколько лет назад: у некоторых карликовых планет и даже астероидов есть кольца, как у газовых гигантов. Ученые предположили, что кольца малых тел формируются благодаря их неправильной форме и, как следствие, неравномерно распределенной гравитации.
22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. По статистике, этот дефект речи есть более чем у 400 миллионов человек — почти 5% населения земного шара. Ученые Пермского Политеха объяснили механизм возникновения заикания у детей и взрослых, почему оно чаще встречается у мужчин, можно ли остаться заикой после испуга, есть ли что-то общее между заиканием и иканием, как роль злодея или начальника поможет преодолеть проблемы с речью и как правильно общаться с заикающимися людьми.
Индийские психиатры описали необычное психическое расстройство у мужчины с алкогольной зависимостью. Так называемый синдром инкуба, сопровождаемый сексуальными галлюцинациями, развился у пациента при попытке сократить потребление спиртного.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
