О мероприятии

Каждый восьмой человек в мире живет с психическим расстройством, но объективных методов их диагностики до сих пор не существует. Ученые нашли возможный ключ к решению этой проблемы: оказалось, что такие заболевания, как шизофрения и депрессия, оставляют уникальный след в липидном составе мозга.

Нейробиолог, профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколковского института науки и технологий Филипп Ефимович Хайтович расскажет, какую роль играют жиры в работе нейронов, как расшифровываются липидные карты и почему это открывает новую эру в понимании и лечении психических расстройств.

Расписание Большой бульвар, д. 30, стр. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация