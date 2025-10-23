  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Шизофрения и депрессия: о чем говорят липиды?

Слушатели узнают, какую роль играют жиры в работе нейронов.

Сколтех
24 октября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Большой бульвар, д. 30, стр. 1

О мероприятии

Каждый восьмой человек в мире живет с психическим расстройством, но объективных методов их диагностики до сих пор не существует. Ученые нашли возможный ключ к решению этой проблемы: оказалось, что такие заболевания, как шизофрения и депрессия, оставляют уникальный след в липидном составе мозга.

Нейробиолог, профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколковского института науки и технологий Филипп Ефимович Хайтович расскажет, какую роль играют жиры в работе нейронов, как расшифровываются липидные карты и почему это открывает новую эру в понимании и лечении психических расстройств.

Расписание
24
Пятница
Октябрь 2025
Большой бульвар, д. 30, стр. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Большой бульвар, д. 30, стр. 1

23 октября, 11:40
Александр Речкин
5
# биология
# липиды
# шизофрения
Комментарии

