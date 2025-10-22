Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Ученые выступили против размещения 4000 зеркал в космосе
Калифорнийский стартап Reflect Orbital подал заявку на получение лицензии для вывода в космос огромного зеркала — запуск планируется уже в следующем году. Это будет первый шаг в реализации грандиозного проекта компании: создание орбитальной группировки из более чем четырех тысяч солнечных отражателей, которые должны увеличивать выработку электроэнергии на Земле в утренние и вечерние часы.
Согласно заявке в Федеральную комиссию по связи США (FCC), демонстрационный спутник EARENDIL-1 планируется запустить в апреле 2026 года. На орбите он раскроет зеркало размером 18 на 18 метров, чтобы показать, как можно направлять солнечный свет на выбранные участки поверхности Земли. Ранее Reflect Orbital получила от ВВС США грант на 1,25 миллиона долларов в рамках программы SBIR. В будущем компания намерена предоставлять «солнечный свет по запросу» — освещая платные зоны после заката и до рассвета, тем самым фактически продлевая день.
Создатели проекта обещают, что их зеркала помогут увеличить производство чистой энергии в часы пикового спроса, улучшат рост сельхозкультур, заменят городское освещение, обеспечат аварийную подсветку в зонах бедствий и даже позволят «работать по ночам». К 2030 году Reflect Orbital планирует создать группировку из четырех тысяч аппаратов на солнечно-синхронной орбите — вдоль линии терминатора, разделяющей день и ночь. По словам компании, идея уже вызвала интерес у коммерческих и государственных партнеров, проект полностью профинансирован, а заявку на участие подали более 250 тысяч потенциальных клиентов.
Однако астрономы и экологи бьют тревогу. Они предупреждают, что такие зеркала приведут к росту светового загрязнения и негативно скажутся на экосистемах. Астроном Джон Берентайн из обсерватории Сильверадо-Хиллс отметил, что отраженный луч будет примерно в четыре раза ярче Луны и не может быть мгновенно выключен, что осветит не только целевую зону, но и окрестности. Это, по его словам, повлияет на поведение животных и насекомых, а также затруднит астрономические наблюдения.
Заместитель директора Королевского астрономического общества Великобритании Роберт Мэсси добавил, что проект вызывает серьезную обеспокоенность у научного сообщества и может создать опасный прецедент. «Основная цель проекта — сделать небо ярче и продлить день, а для астрономии это катастрофа», — сказал он.
В Reflect Orbital утверждают, что внимательно относятся к этим опасениям. По словам представителей компании, отражение света будет строго локализованным — участок площадью около пяти квадратных километров будет освещаться лишь короткое время, после чего зеркало изменит ориентацию и перестанет отражать свет на Землю. В ходе демонстрации в 2026 году отраженный луч будет виден как «яркая движущаяся звезда», а на поверхности появится мягкое, «лунное» свечение.
Тем не менее, ученые напомнили, что световое загрязнение уже стало глобальной проблемой: после распространения светодиодов яркость ночного неба растет примерно на 10% в год. Сегодня видно вдвое меньше звезд, чем 20 лет назад. Кроме того, избыточный свет нарушает суточные ритмы живых существ, снижает численность насекомых и влияет на здоровье людей, вызывая бессонницу и депрессию.
Ранее астрономы уже выражали недовольство ростом числа спутников, особенно в связи с проектами Starlink и AST SpaceMobile, чьи аппараты оставляют яркие следы на снимках.
