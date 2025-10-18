  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
18 октября, 11:06
Evgenia Vavilova
11

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

❋ 4.3

Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.

Биология
# возрастные изменения
# секвенирование ДНК
# сперма
# сперматозоиды
# старение
# фертильность
Микрофотография спермы / © Ajay Kumar Chaurasiya
Микрофотография спермы / © Ajay Kumar Chaurasiya

В процессе эволюции и селекции может происходить позитивный отбор особей. В этом случае полезные мутации распространяются по популяции, потому что организмы с ними более приспособлены к жизни и размножению, либо селекционер выбирает для размножения нужные ему свойства.

Позитивный отбор может происходить на уровне индивидуального организма — сильные клетки будут выживать, организм будет стремиться производить их копии. В новом исследовании ученые представили доказательства того, что позитивный отбор оказывает значительное влияние на число связанных с серьезными заболеваниями мутаций на всех стадиях развития мужских половых клеток. Число сперматозоидов с такими мутациями растет с возрастом мужчины. Работа опубликована в журнале Nature.

Ученые использовали новый метод глубокого секвенирования образцов спермы NanoSeq. Предшествовавшие методы не обеспечивали достаточной точности. Образцы спермы взяли у 75 мужчин 24-75 лет. Образцы крови для сравнения процессов в разных тканях организма получили у мужчин 22-84 лет.

Исследователи сосредоточились на количественной оценке частот аллельных вариантов (VAF) в различных классах мутаций в сперматозоидах. Они сравнили эмпирические данные с предсказаниями моделей мутаций в зародышевой линии. 

Мутации, считающиеся нейтральными, с возрастом накапливались линейно. Так проявляется базовый для организма, зависящий от возраста процесс, не подверженный действию отбора.  Однако число вредоносных мутаций в клетках пожилых мужчин существенно отклонялось от ожидаемого. Доля сперматозоидов, несущих мутации с потенциалом вызывать нарушения развития у ребенка на этапе формирования органов, оказалась в три раза больше, чем ожидали ученые. Для 30-летних мужчин доля таких сперматозоидов оказалась около двух процентов, для 70-летних — четыре с половиной процента. 

Драйверные мутации обеспечивают отбор хорошей спермы в организме. При этом две трети таких мутаций оказались тесно связаны с патогенными. Это говорит о том, что полезные в отборе половых клеток изменения в геноме также распространяют в нем опасные мутации. Исследователи нашли зависимость распространенности таких драйверных мутаций от возраста мужчины.

По оценкам ученых, около 3,3 процента сперматозоидов несут в себе болезнетворные мутации. Происхождение трети из них объясняют нейтральные мутационные процессы, треть — известные науке драйверные мутации, а для оставшейся трети объяснений пока нет. Это указывает на существование еще не идентифицированных драйверных генов или альтернативных селективных механизмов.

Интересным выводом исследования стал непропорционально сильный вклад относительно небольшой группы генов в общую картину мутаций: 10 процентов из 374 подозрительных генов отвечали почти за 43 процента мутационной нагрузки. Внутри этой подгруппы шесть генов (KDM5B, MIB1, SMAD6, PRRC2A, NF1 и PTPN11) объясняли свыше 20 процентов наблюдаемой доли изменений. Это означает, что в геноме человека есть фокусные точки отбора клеток зародышевой линии с высоким риском серьезных заболеваний.

Ученые не нашли связи между индексом массы тела, курением и употреблением алкоголя и числом опасных мутаций. Результат подтвердили на нескольких способах секвенирования генома. Это говорит о том, что сперма устойчива к внешним мутагенным воздействиям.

Это исследование дополняет наши знания о влиянии возраста отца на здоровье ребенка. По мере старения в его репродуктивных клетках не просто копятся опасные мутации, а происходит их активное клонирование и распространение. Повышенная частота появления у пожилых мужчин сперматозоидов с вредными мутациями указывает на влияние возраста отца на потомство.

Данные говорят об эволюционных компромиссах в человеческом организме: мутации, повышающие приспособленность мужских половых клеток, увеличивают риск заболеваний у потомства. Детальное исследование этого вопроса важно для исследований эволюционного формирования человеческого генома и разработки стратегий репродуктивной медицинской помощи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Evgenia Vavilova
142 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
Показать больше
Биология
# возрастные изменения
# секвенирование ДНК
# сперма
# сперматозоиды
# старение
# фертильность
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Окт
1500
Мозг читающий
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Сколиоз: почему он возникает и как сохранить здоровье
Парк Горького
Москва
Беседа
18 Окт
Бесплатно
Как воспитать ученого: формулы успеха известных научных династий
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Новые и редкие виды птиц в орнитофауне Ленинградской области
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1000
Как гены влияют на боль
Medio Modo
Москва
Экскурсия
18 Окт
Бесплатно
Космонавтика в лицах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Окт
Бесплатно
Квантовый компьютер: жизнь и смерть волновой функции
ВДНХ
Москва
Экскурсия
19 Окт
Бесплатно
Мечты о покорении космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
19 Окт
Бесплатно
Лунные горизонты
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
16 октября, 11:21
Игорь Байдов

Морские биологи рассказали, зачем гигантские скаты ныряют на глубину более тысячи метров

В темноте океанских глубин, куда не проникает солнечный свет, гигантские морские дьяволы совершают немыслимые маневры. Эти величественные создания размером с небольшой автомобиль опускаются в бездну, где царят холод и колоссальное давление. Долгое время цель этих рискованных экспедиций оставалась загадкой для ученых. Авторы нового исследования, наконец, приоткрыли завесу тайны и предложили объяснение этому явлению.

Биология
# глубины
# животные
# морские животные
# океан
# скаты
16 октября, 13:40
Игорь Байдов

Древний родственник человека обладал силой гориллы и ловкостью современных людей

Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кисти рук парантропа Бойса — представителя рода, обитавшего в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад. Анализ останков показал, что его руки были мощные, как у современной гориллы, но при этом способными к тонкой работе. Открытие, вероятно, заставит научный мир пересмотреть роль этого вида в эволюции.

Антропология
# гоминины
# гориллы
# каменные орудия
# люди
# олдувайская культура
# парантропы
# родствениики
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

    18 октября, 11:06

  2. Ученые по видео и рассказам очевидцев воссоздали смертельное нападение акул на пловца у берегов Израиля

    18 октября, 10:37

  3. Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

    18 октября, 10:18

  4. Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

    17 октября, 22:00
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Creepy Boy
1 минута назад
Sergo, долбаеб, это карта 75 год ДО НАШЕЙ ЭРЫ. А Армения приняла христианство в 301 году НАШЕЙ ЭРЫ. ты вижу мозги профукал раз уж (75г д.н.э) от (301г н.э) не

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Abu Sayaf
44 минуты назад
Вы разве не понимаете, что он Маск,параноик и наркоман,у которого больная голова !

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Abu Sayaf
46 минут назад
Пусть сначала пиндос Маск сам слетает,и проверит,а можно там на Марсе курнуть косячёк,потом посмотрим.

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Anton
51 минута назад
На Марсе нет магнитного поля, соответственно, уже никогда не будет атмосферы, она была там раньше, когда ядро Марса было горячим. Это значит, что на

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Sergo Kvj
1 час назад
Армения приняла христианство ещё до рождества Христова!!! Это самая правдивая армянская легенда!!! "Тутанхамон" этот Тигран хамонян, "Рамзес 3" это

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Иван Иванов
1 час назад
Николай, во тебя прëт))

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Иван Иванов
2 часа назад
Почему на карте ДНР, ЛНР, ХО И ЗО отмечены как часть т.н. украины? Модератор, у вас все нормально? Метку иноагента не хотите?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Иван Иванов
2 часа назад
Тарас, я ни о какой гордости вообще ничего не говорил. Ты читаешь или в глаза долбишься?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Владимир Гедерим
2 часа назад
Только 24 особи... не очень много, особенно если поведение сильно зависит от популяции, региона, среды. «79 дней экстремальных погружений»... это лишь

Морские биологи рассказали, зачем гигантские скаты ныряют на глубину более тысячи метров

Иван Иванов
2 часа назад
Lost, НА украине. Пишите правильно

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Андрей Миллер
2 часа назад
Артем, постоянный ток сильнее, чем переменный. Все дизель - электрические подводные лодки на постоянном токе и аккумуляторные. Так что странно

Китай построил первое в мире судно с системой электропитания на постоянном токе для установки сверхкрупных ветротурбин

Олег Наш
2 часа назад
Джамиль, инфографика, как и вся инфа, взята из какого-то зарубежного ресёрча, при чем здесь автор.

Инфографика: сравнение площади Австралии и Европы

Гордей Веселов
2 часа назад
Как по мне, так лучше(не путать с-проще) создать нечто МКС только помасштабнее и автономное. Чтобы в любой момент можно сойти с орбиты в нужном

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Alexandre Kadychev
2 часа назад
Вы же понимаете что туда полетят люди которые не хотят жить здесь в обществе.

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Джамиль Асадуллин
2 часа назад
Автор или многие авторы забывают что европейская часть Росии тоже Европа. И её на карте Европы надо отображать. Россия Европоазиа

Инфографика: сравнение площади Австралии и Европы

roman pom
2 часа назад
Автор долбоиобик

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Андрей Князев
2 часа назад
Вы сначала хоть попытайтесь навести порядок на земле, которая и так дана богом на халяву нам, как временным квартирантам, а потом уже разводите

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Zaza Zaza
2 часа назад
Да армяне существовали еще до великого Рима - воевали с ним.... Все так! Вопрос веры - какая она была скорее всего многобожье (язычество своего рода)

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Zaza Zaza
3 часа назад
Valeriy, ну Рим и итальянцы это от лукавого там (в римский империи) очень много народностей было и италики только небольшая его часть

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Вася Пупкин
3 часа назад
Сергей, да, но кто-то должен был первым начать подготовку и развивать эти технологии. А если никто не начнет, тогда вообще никогда не будет

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно