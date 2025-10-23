  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
23 октября, 08:02
Юлия Трепалина
161

Ученые, доказавшие способность млекопитающих дышать через анус, впервые протестировали метод «кишечного дыхания» на людях

❋ 4.9

По замыслу исследователей, в будущем нетрадиционный способ доставки кислорода в организм, который они называют «энтеральной вентиляцией», может стать спасением для пациентов с дыхательной недостаточностью. Эксперимент подтвердил безопасность процедуры для людей, что приближает ученых к реализации идеи.

Медицина
# дыхание
# дыхательная недостаточность
# кислород
# кишечник
# Шнобелевская премия
# эксперимент
кишечное дыхание
Графическая аннотация к эксперименту. Участники через прямую кишку получали различные объемы перфтордекалина и удерживали жидкость в течение часа / © Fujii, Tasuku et al., Med (2025)

В 2024 году группа медиков из Японии и США получила Шнобелевскую премию по физиологии за исследование, в котором они продемонстрировали, что животные — мыши, крысы и карликовые свиньи — могут поглощать кислород через кишечник. В испытаниях подопытным ставили специальную «клизму» — ректально вводили насыщенную кислородом перфторуглеродную жидкость. Усваивание кислорода через слизистую оболочку кишечника позволило животным дольше выживать в состоянии искусственно созданной гипоксии.

Какой бы курьезной ни казалась идея доставки кислорода в организм через анус, ее авторы полагают, что в будущем метод может стать спасением для пациентов с дыхательной недостаточностью.

Ученые продолжают работу и недавно приблизились к реализации своего замысла еще на один шаг. В новом исследовании, статья о котором вышла в журнале Med, они убедились, что способ безопасен и нормально переносится людьми.

К эксперименту, который проходил в Японии, привлекли 27 здоровых мужчин-добровольцев от 27 до 45 лет. Через прямую кишку они получали различные объемы перфтордекалина — специальной жидкости, химически инертной и обладающей исключительной способностью переносить кислород.

Медики использовали ненасыщенную кислородом форму, которую вводили с постепенным увеличением объема от 25 до 1500 миллилитров. Участники испытаний удерживали ее в кишечнике в течение часа. В процессе у них отслеживали жизненные показатели, признаки побочных эффектов и системного воздействия перфтордекалина.

Результаты наблюдений показали, что процедура безопасна и хорошо переносится — 20 человек успешно прошли ее до конца. Врачи не зафиксировали серьезных осложнений, а легкие симптомы, такие как вздутие живота и дискомфорт, были временными и проходили сами. Клинические показатели участников, включая почечные и печеночные маркеры, оставались в норме. Системного всасывания перфтордекалина в кровь тоже не обнаружили.

Фармакокинетическая модель, построенная на данных экспериментов с животными, предсказала дозозависимый эффект насыщения крови кислородом.

Это первый этап клинических испытаний, который открыл путь для дальнейших исследований по проверке возможности использования энтеральной вентиляции для пациентов с дыхательной недостаточностью.

«Теперь, когда мы убедились в безопасности процедуры, следующим шагом будет оценка ее эффективности в плане доставки кислорода в кровоток», — пояснили ученые.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
864 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Медицина
# дыхание
# дыхательная недостаточность
# кислород
# кишечник
# Шнобелевская премия
# эксперимент
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Цифровая среда как новая вселенная человека
ИИМК РАН
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Время как проблема восприятия у человека и других живых организмов
ИИМК РАН
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Понятие реальности и времени в квантовой механике
ИИМК РАН
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Генетические технологии: лечим неизлечимое
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
23 Окт
800
Тайна Апеннин: происхождение этрусков и культура Вииланова
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоопарку в Гелсенкирхене (Германия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
23 Окт
750
Виды ионизирующего излучения и их свойства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Окт
900
Тибет до Тибета. Географические и природные условия и история региона до создания Тибетской империи
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Свет внутри нас: как биофотоника меняет подходы к лечению
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни

Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.

Психология
# благополучие
# здоровье
# здравоохранение
# счастье
# удовлетворенность жизнью
22 октября, 10:38
Игорь Байдов

Ученые рассказали, почему грудное вскармливание снижает риск развития рака груди

Онкологи обнаружили механизм, который объясняет, почему грудное вскармливание значительно снижает риск развития рака молочной железы. Оказалось, лактация способствует увеличению особых клеток: они остаются в грудной ткани на долгие десятилетия, создавая защиту от злокачественного образования.

Медицина
# беременность
# женщины
# имунная система
# клетки
# онкологические заболевания
# рак груди
# рак молочной железы
21 октября, 20:26
Игорь Байдов

Астрономы впервые застали далекое небесное тело за созданием новых колец

В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.

Астрономия
# астероиды
# кентавры
# кометы
# система колец
# хирон
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
19 октября, 10:00
Любовь С.

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Астрономия
# Seti
# внеземная жизнь
# инопланетные цивилизации
# инопланетный разум
# радиоастрономия
# техносигнатуры
21 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни

Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.

Психология
# благополучие
# здоровье
# здравоохранение
# счастье
# удовлетворенность жизнью
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые, доказавшие способность млекопитающих дышать через анус, впервые протестировали метод «кишечного дыхания» на людях

    23 октября, 08:02

  2. Исследователи предложили подход к «воспитанию» языковых моделей, уменьшающий количество неуместных или «галлюцинаторных» ответов

    22 октября, 17:04

  3. Ученые выяснили, с чем связано появление аномалий в ионосфере перед сильными землетрясениями

    22 октября, 16:00

  4. У зрелых звезд неожиданно нашлись экзокометы

    22 октября, 15:24
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Сергей Лернтьев
1 минута назад
Швеция скатилась до уровня банановой страны Никогда не создаст самолет 5 поколения

Saab получила крупный оборонный контракт на создание стелс-истребителя нового поколения и «роя» беспилотных ведомых

Jack Jack
4 минуты назад
galinaaa7228, они ТУМБУЛЬЦЫ. Почитайте про них . Это вообще позор какойто. Как они менялись и подставлялись под всех. Фейкомёты по жизни.Прям явно

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Vlad Ok
15 минут назад
Serjo, а тут как раз задумались о выгодности. Вдруг. Ничайно :)

Ради совместных проектов с США Российскую орбитальную станцию могут построить на широтах МКС

Jack Jack
18 минут назад
Что за отсебятина😆 Тигран вообше-то парфянин. От того что кто либо владел географической Арменией не делает его хайем ( нынешние армяне).🤦🏼‍♂️

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Dmitry Busalaev
23 минуты назад
Прикольная версия. Очередные «великие»

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Igor Jirkov
25 минут назад
некорректное сравнение. Сравнивать надо популяции, проживающие в одном месте, что невозможно. А по факту сельскохозяйственные популяции

Древние сообщества крестьян росли не быстрее племен охотников и собирателей

Картина Репина
36 минут назад
Иван, а ты заработай и будет чем выводить, стань как Илон, обучись и выведи. Он же тоже человек из мяса и костей, и потенциал у него, как у всех, а вот

Ученые выступили против размещения 4000 зеркал в космосе 

Александр Трубицын
41 минута назад
Забавно в 2025 смотреть на блевотные "обзоры" превосходства техники США, даже над инопланетной. ;) И, ещё более веселит то, что больше нет этих

Смертоносный орлан: образцы вооружений, обеспечивающие превосходство США

Сергей Князев
1 час назад
А существует ли возможность передавать данных на такие большие расстояния, как между Землёй и Луной и между Луной и Марсом? Сначала на Луне

Стартовала крупнейшая в истории симуляция жизни на Луне и Марсе

Бауржан Биекенов
1 час назад
Тем временем в Астане до конца 2025 запустят LRT, испытания которого было 10 лет, а не каких-то там 600тыщ км и меньше 1 года.

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Serjo Djachkowski
1 час назад
А без оглядки на Американских партнёров или Китайских нельзя сделать? Именно для себя, не чьи-то то интересы а именно российские.?Все смотрим на

Ради совместных проектов с США Российскую орбитальную станцию могут построить на широтах МКС

Paidamart
1 час назад
Только вот множество выпускаемых современных МРТ сканеров уже не нуждаются в гелии. Им он вообще не нужен и появилась эта технология уже на

Инфографика: В каких странах сосредоточены запасы гелия

Gadir Nursoy
1 час назад
Уровень знаний у этой дамы зашкаливает. Пора ей в академию наук Армении. Вот цитата: "первые атаки Тигран успешно отразил, но в 66-ом году до н.э.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Evgen Vednev
3 часа назад
Ну объяснить не объяснили, так что заголовок лукавый. А вот то, что большие объекты в большей своей массе состоят из железа и мелкие включения

Ученые, наконец, объяснили наличие колец у астероидов и карликовых планет

Саша Бесфамильный
4 часа назад
Valerij, увы в космосе всё изнашивается очень быстро микрометеоритами и радиацией. Так что хорошо если десять лет срок службы будет. Какой уж там

Ученые выступили против размещения 4000 зеркал в космосе 

Саша Бесфамильный
4 часа назад
Alexey, куча солнечного света проходит мимо земли вообще. Этот свет может улавливаться зеркалами и посылаться на землю.

Ученые выступили против размещения 4000 зеркал в космосе 

Нажмиддин Жабборов
4 часа назад
Армян рамаян из жунгли читайте рамаянау😁

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

VlaD1K Sound
4 часа назад
Уже и солнца мало. Что-то мне кажется, что этот найдёт свои недостатки. 1. Ну ведь парниковый еффект, глобальное потепление. 2. Сейчас некоторые

Ученые выступили против размещения 4000 зеркал в космосе 

Иван Колупаев
5 часов назад
Илья, ага и времени недостаточно и денег и носителей. Но формально у России конечно есть возможность создать аналог старлинка или другой подобной

Ученые выступили против размещения 4000 зеркал в космосе 

Bek
5 часов назад
Карты которые печатают на улице баграмяна 28))) опять армянские сказки решили рассказывать. В каком мировом музее эти карты есть?)))

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно