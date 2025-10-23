Ученые, доказавшие способность млекопитающих дышать через анус, впервые протестировали метод «кишечного дыхания» на людях

По замыслу исследователей, в будущем нетрадиционный способ доставки кислорода в организм, который они называют «энтеральной вентиляцией», может стать спасением для пациентов с дыхательной недостаточностью. Эксперимент подтвердил безопасность процедуры для людей, что приближает ученых к реализации идеи.

В 2024 году группа медиков из Японии и США получила Шнобелевскую премию по физиологии за исследование, в котором они продемонстрировали, что животные — мыши, крысы и карликовые свиньи — могут поглощать кислород через кишечник. В испытаниях подопытным ставили специальную «клизму» — ректально вводили насыщенную кислородом перфторуглеродную жидкость. Усваивание кислорода через слизистую оболочку кишечника позволило животным дольше выживать в состоянии искусственно созданной гипоксии.

Какой бы курьезной ни казалась идея доставки кислорода в организм через анус, ее авторы полагают, что в будущем метод может стать спасением для пациентов с дыхательной недостаточностью.

Ученые продолжают работу и недавно приблизились к реализации своего замысла еще на один шаг. В новом исследовании, статья о котором вышла в журнале Med, они убедились, что способ безопасен и нормально переносится людьми.

К эксперименту, который проходил в Японии, привлекли 27 здоровых мужчин-добровольцев от 27 до 45 лет. Через прямую кишку они получали различные объемы перфтордекалина — специальной жидкости, химически инертной и обладающей исключительной способностью переносить кислород.

Медики использовали ненасыщенную кислородом форму, которую вводили с постепенным увеличением объема от 25 до 1500 миллилитров. Участники испытаний удерживали ее в кишечнике в течение часа. В процессе у них отслеживали жизненные показатели, признаки побочных эффектов и системного воздействия перфтордекалина.

Результаты наблюдений показали, что процедура безопасна и хорошо переносится — 20 человек успешно прошли ее до конца. Врачи не зафиксировали серьезных осложнений, а легкие симптомы, такие как вздутие живота и дискомфорт, были временными и проходили сами. Клинические показатели участников, включая почечные и печеночные маркеры, оставались в норме. Системного всасывания перфтордекалина в кровь тоже не обнаружили.

Фармакокинетическая модель, построенная на данных экспериментов с животными, предсказала дозозависимый эффект насыщения крови кислородом.

Это первый этап клинических испытаний, который открыл путь для дальнейших исследований по проверке возможности использования энтеральной вентиляции для пациентов с дыхательной недостаточностью.

«Теперь, когда мы убедились в безопасности процедуры, следующим шагом будет оценка ее эффективности в плане доставки кислорода в кровоток», — пояснили ученые.

