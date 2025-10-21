Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Saab получила крупный оборонный контракт на создание стелс-истребителя нового поколения и «роя» беспилотных ведомых

Компания Saab заключила соглашение с Управлением оборонного имущества Швеции (FMV) на сумму 2,6 миллиарда крон (более 19 миллиардов рублей по текущему курсу) в рамках программы разработки технологий перспективных авиационных систем.

Беспилотник Saab Loyal Wingman / © Saab

Проект станет ключевой частью национальной программы KFS (Koncept för Framtida Stridsflyg — «Концепт будущего боевого самолета») и предусматривает создание первого шведского стелс-истребителя и семейства беспилотных ведомых, работающих в связке с ним.

Saab вместе с партнерами — Военно-воздушными силами Швеции, агентством FOI и GKN Aerospace — займется проектированием и строительством демонстраторов к 2027 году. Первый полет опытного образца запланирован на 2026 год, а решение о запуске серийной программы ожидается к 2031 году.

Инициатива стала ответом на решение Швеции выйти из англо-японского проекта GCAP (Tempest/F-X) и развивать собственное направление. На этот шаг повлияли новые угрозы безопасности, вступление страны в НАТО и увеличение оборонного бюджета.

Существующие многоцелевые истребители четвертого поколения Gripen E и C/D останутся в строю до 2050–2060-х годов, выполняя роль испытательных платформ для технологий искусственного интеллекта и радиоэлектронной борьбы.

Saab рассчитывает, что в будущем новая система объединит пилотируемый самолет и беспилотных партнеров в единую боевую экосистему, где человек и искусственный интеллект будут действовать как одно целое.