Тройное достижение SpaceX: 10 000 спутников Starlink, 132-й пуск Falcon 9 за год и рекордный полет первой ступени

Falcon 9 с 10-тысячным аппаратом Starlink на борту / © SpaceX

Ракета Falcon 9, несшая на борту 28 спутников системы Starlink, стартовала с базы Космических сил США Ванденберг (штат Калифорния) 19 октября. Среди этих 28 спутников был и 10-тысячный аппарат Starlink, выведенный на орбиту с момента начала программы. Этот запуск также стал 132-м пуском Falcon 9 в 2025 году — что сравняло прошлогодний рекорд компании. А до конца года остается еще почти два с половиной месяца.

Первая ступень ракеты Falcon 9 B1088 села на беспилотное судно компании в Тихом океане / © SpaceX

Первая ступень Falcon 9, как и планировалось, вернулась на Землю через восемь с половиной минут после старта, мягко сев на беспилотное судно компании в Тихом океане. Для этого ускорителя — с серийным номером B1088 — это был одиннадцатый запуск и успешное возвращение. Вторая ступень ракеты успешно выполнила развертывание спутников примерно через час после старта.

Примечательно, что это был второй запуск SpaceX за день: менее чем за два часа до этого другая ракета Falcon 9 стартовала с побережья Флориды, доставив еще 28 спутников Starlink. Та миссия установила новый рекорд по повторному использованию ракеты — для ее первой ступени это был 31-й полет.