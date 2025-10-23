  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Концепты и прототипы необычной техники. История идей в Роcсии и мире

Слушатели узнают про самые смелые инженерные теории.

Парк Горького
24 октября, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Крымский вал 10

О мероприятии

Журналист Георгий Белов расскажет про конструкторские фантазии, где встречаются решения, никогда не применявшиеся в дорожной технике. Некоторые идеи и концепты удалось реализовать в металле спустя многие десятилетия и два-три поколения инженеров, а некоторые так и не получили технического воплощения.

Самые смелые инженерные теории, новаторские идеи и дизайнерские эксперименты во все времена воплощались в экспериментальных конструкциях – прототипах и выставочных концептах. Для многих это стало отправной точкой в выборе дела жизни, а кто-то искал в них вдохновения рассматривая на выставках.

Расписание
24
Пятница
Октябрь 2025
Крымский вал 10 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Крымский вал 10

23 октября, 05:20
Александр Речкин
5
# история
# Россия
# техника
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

