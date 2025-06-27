Хотите получать важные новости науки?
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
47 минут назад
Александр Березин
122

Пентагон заказал у SpaceX новую группировку в полтысячи спутников

5.1

Космические силы США заключили с компанией Илона Маска контракт на развертывание новой системы спутниковой связи MILNET. Она станет частью так называемой гибридной ячеистой сети связи, повышающей устойчивость и надежность управления войсками. Речь идет о первой космической системе связи такого рода в истории человечества.

Оружие и техника
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
# технологии
Американский военный использует наземный терминал спутниковой связи / © ts2.tech/

Подробностей о MILNET (сокращение от «Военной сети») известно немного: в нее должны войти 480+ спутников связи. Все они будут принадлежать и управляться SpaceX, но под надзором Delta 8 — специального подразделения Космических сил США. У войск на Земле терминалы связи будут созданы также SpaceX, по всей видимости, примерно того же типа, что уже используют в Starshield, другом военном проекте компании Илона Маска. Они отличаются от стандартных терминалов Starlink лучшим шифрованием.

Ранее Космические силы заключили с SpaceX контракты на использование наземных терминалов Starshield для связи через спутники системы Starlink. Финансирование этой программы рассчитано на 13 миллиардов долларов за ближайшие 10 лет.

MILNET будет использовать ту же модель межспутниковой передачи данных по лазерному лучу, что и другие системы спутников связи Маска. Однако уже заявлено о том, что там предполагаются и некоторые отличия. В американской профильной прессе, ссылаясь на анонимные источники, пишут, что реальным заказчиком MILNET стало Национальное управление военно-космической разведки США. Предположительно, они будут вовлечены в передачу данных с разведывательных спутников в космосе через лазерные системы связи с последующей передачей этих данных на Землю через радиоканалы.

В то же время система MILNET кажется существенно более многочисленной, чем нужно просто для ускоренной передачи данных спутников-шпионов на поверхность планеты. Поэтому, вероятнее всего, она будет сочетать эти функции с обеспечением шифрованной спутниковой связи для американских Вооруженных сил и главы государства как в США, так и в остальном мире. Гибридная ячеистая сеть по определению не имеет центральных узлов связи, то есть удар по любому из ее спутников или наземных принимающих систем не выведет из строя сеть в целом.

Кроме того, она сможет использовать и спутники Starlink — что важно, так как они уже сейчас развернуты в многотысячную группировку, а скоро их будут десятки тысяч, — и военные спутники MILNET, что позволит ретранслировать шифрованный сигнал этой сети не через 480 спутников, а сразу через тысячи и десятки тысяч аппаратов, которые сами по себе эффективно шифровать передаваемые данные не могут.

Напомним, ни одна из более ранних систем военных спутников никогда не насчитывала даже 480 штук. Даже общее число всех активных российских спутников сегодня в районе трех сотен, то есть намного меньше, чем будет у MILNET и в сотню раз меньше, чем MILNET сможет задействовать с учетом систем Starlink.

В перспективе перед новой гибридной сетью могут стать и другие задачи. Сегодня для управления БЛА уже применяют гражданский интернет, из-за чего его мобильный сегмент в регионах применения беспилотников регулярно отключают. Starlink использовать в тех же целях пока не так-то просто, поскольку там пинг составляет 20-28 миллисекунд только в районах с хорошим покрытием, а вне их может достигать 40 миллисекунд. Но Илон Маск планирует в ближайшие годы опустить высоту орбит Starlink с 550 до 350 километров, из-за чего в районах хорошего покрытия пинг упадет до 10-15 миллисекунд, а там, где покрытие хуже, — до 20 миллисекунд.

Порогом эффективного удаленного управления беспилотником сегодня считается примерно 20 миллисекунд. Большая задержка затрудняет гарантированное поражение цели.

Если SpaceX удастся добиться прогнозируемого Маском пинга, Вооруженные силы США получат средство глобального управления беспилотниками и смогут атаковать ими в любой точке Земли. Это резко поменяет сегодняшнюю ситуацию, когда американские беспилотники на удаленном управлении в других странах имеют слишком большой пинг для работы в формате FPV-дронов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Александр Березин
701 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
Показать больше
Оружие и техника
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Июн
Бесплатно
Пиратство в античности
Библиотека им. А.С. Пушкина
Москва
Лекция
27 Июн
1000
Нейросети — на каждый день и на всю жизнь
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
27 Июн
700
Личность и идентичность
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
28 Июн
700
Партия социалистов-революционеров: портреты
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
28 Июн
Бесплатно
Экскурсия на обсерваторию ИФТИС МПГУ
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
28 Июн
Бесплатно
От чисел к генам: как математика помогает ученым
Экспериментаниум
Москва
Лекция
28 Июн
Бесплатно
Живая Солнечная система
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
29 Июн
1000
Нестандартная авиация
Medio Modo
Москва
Лекция
29 Июн
Бесплатно
Индивидуальность человека: родятся ли от осинки апельсинки?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
Позавчера, 10:38
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили существование эмерджентных фотонов в спиновом льде

Квантовые спиновые жидкости (КСЖ) обещают ученым развитие в областях квантовых вычислений и передачи энергии без потерь. В них магнитные моменты частиц теоретически не должны упорядочиваться даже при охлаждении до абсолютного нуля температур.

Физика
# квазичастицы
# квантовая спиновая жидкость
# спиновый лед
# спиноны
Позавчера, 17:26
Елена Авдеева

Ученые узнали, почему акулы замирают, когда их переворачивают кверху брюхом

Состояние паралича, в которое впадают разные виды животных, хорошо известно и задокументировано. Обычно оно считается защитной реакцией в случае опасности, но никаких доказательств этому до сих пор нет. Особенно загадочным остается поведение обитателей океана, притворяющихся мертвыми. Ученые проверили существующие объяснения этого эффекта и сделали неожиданные выводы.

Биология
# акулы
# паралич
# симуляция
# хрящевые рыбы
# эволюция
Позавчера, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
Позавчера, 17:26
Елена Авдеева

Ученые узнали, почему акулы замирают, когда их переворачивают кверху брюхом

Состояние паралича, в которое впадают разные виды животных, хорошо известно и задокументировано. Обычно оно считается защитной реакцией в случае опасности, но никаких доказательств этому до сих пор нет. Особенно загадочным остается поведение обитателей океана, притворяющихся мертвыми. Ученые проверили существующие объяснения этого эффекта и сделали неожиданные выводы.

Биология
# акулы
# паралич
# симуляция
# хрящевые рыбы
# эволюция
Позавчера, 10:38
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили существование эмерджентных фотонов в спиновом льде

Квантовые спиновые жидкости (КСЖ) обещают ученым развитие в областях квантовых вычислений и передачи энергии без потерь. В них магнитные моменты частиц теоретически не должны упорядочиваться даже при охлаждении до абсолютного нуля температур.

Физика
# квазичастицы
# квантовая спиновая жидкость
# спиновый лед
# спиноны
17 июня
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
Позавчера, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Медики оценили вероятность смерти по тесту на толерантность к глюкозе

    3 минуты назад

  2. Пентагон заказал у SpaceX новую группировку в полтысячи спутников

    47 минут назад

  3. Заводы, гаджеты, дороги: как каучук из джунглей оказался в вашем смартфоне

    1 час назад

  4. Ученые узнали, в каких случаях асимметрия в репродуктивной женской системе не опасна

    2 часа назад
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

23 июня

Последние комментарии

Андрей Пятачков
9 минут назад
А где автор новости увидел взрыв и пожар?

Новый твердотопливный ускоритель для лунной ракеты взорвался на испытаниях 

йог Александр
14 минут назад
Кажись ИИ добрался и до комментов, по ходу

Нейросети в ходе тестов осознали, что их проверяют и вели себя «примерно»

Николай Цыгикало
21 минута назад
Александр, находки это понятно. Но тогда и изобрели не только австралийские аборигены, как написано в тексте. Там про изобретения другими

Бумеранг из Облазовой пещеры оказался одним из древнейших в Европе и, возможно, в мире

Odonef wesco
22 минуты назад
Liubov, а вы представляете поступки мотивированы только разумом а не эмоциями? Например гуманность, сожаление это эмоции и им не место в

Нейросети в ходе тестов осознали, что их проверяют и вели себя «примерно»

Alexander Passionar
29 минут назад
Они только рекламой занимаются!)) Куча проектов, а ничего не сделали. Кроме вил на песке у моря и небоскреба..... Очередные арабские сказки.

Саудовская Аравия показала, как построит многофункциональный комплекс в сердце пустыни

Александр Березин
44 минуты назад
Николай, находки вне Австралии у бумерангов были сделаны довольно давно: https://www.nature.com/articles/329436a0 Есть еще и такие трактовки:

Бумеранг из Облазовой пещеры оказался одним из древнейших в Европе и, возможно, в мире

Ro Mych
1 час назад
Очень интересно. Смутило только наличие "спокойного дыхания" у перевернутой акулы. Во первых дыхания как такого-то у рыб нет, но даже если взять за

Ученые узнали, почему акулы замирают, когда их переворачивают кверху брюхом

Игорь Гусев
1 час назад
Это те которые в океан шлепнулись? Компания Celestis, организовавшая отправку праха в космос, принесла извинения родственникам, отметив, что капсулу

SpaceX отправила останки людей в космос 

Serjo Djachkowski
1 час назад
Николай, если я не ошибаюсь то только Китай умеет и Америка умела делать подобные ускорители на 400-500 тонн твердого топлива. У остальных стран

Новый твердотопливный ускоритель для лунной ракеты взорвался на испытаниях 

Виталий Карпов
1 час назад
Занятно, разрыв технологий на планете эт капец... Одни только что-то доказывают, другие давно юзают и для них это повседневность... Получаеться те

Физики впервые экспериментально подтвердили существование эмерджентных фотонов в спиновом льде

Николай Цыгикало
1 час назад
Serjo, твердотопливные двигатели стареют и имеют срок годности. На SLS шаттловские устроители, возможно, уже не подойдут. У SLS они на одну секцию

Новый твердотопливный ускоритель для лунной ракеты взорвался на испытаниях 

Nauka Nauka
1 час назад
Еще немного, господа люди, вы привыкнете быть роботами 😳

Пользователи обнаружили, что ChatGPT выдает ответы на чужие запросы и делится конфиденциальной информацией

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Условно с с 1-4 запуска есть старые двигатели RS25D, т. е их 12штук ещё и твердотопливных ускорителей ещё оставшихся от программы Space Shuttle 16 штук, а дальше

Новый твердотопливный ускоритель для лунной ракеты взорвался на испытаниях 

Николай Цыгикало
2 часа назад
Татьяна, виноват, прошу прощения за невнимательность! Но про изобретение бумеранга в разных культурах нигде прямо не сказано, как вы пишете.

Бумеранг из Облазовой пещеры оказался одним из древнейших в Европе и, возможно, в мире

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Какую страну п........ ли, ведь сколько шаттлы летали с ускорителями.Это новый пятисегментный твердотопливный ускоритель.Масса топлива 500 тонн это

Новый твердотопливный ускоритель для лунной ракеты взорвался на испытаниях 

Igor Niko ov
2 часа назад
Странно, ну обнаружили и приписали некий атавизм, но причины-то какие? Они ведь были, пусть и несколько миллионов лет назад

Ученые узнали, почему акулы замирают, когда их переворачивают кверху брюхом

Александр Березин
3 часа назад
Андрей, "вы писатель, а не читатель? Народ создавший империю, как вы выразились "миллион воинов" " Вы не пробовали читать комментарий, на который

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Андрей Теличко
4 часа назад
Александр, вы писатель, а не читатель? Народ создавший империю, как вы выразились "миллион воинов" исчез и даже следов доминирования "енисейцев" не

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Waldemar Psk
4 часа назад
Пинг, есть ещё люди, которые думают что у Яндекса есть свои машины?) Все машины Яндекс такси и доставке - это партнёры, парки или самозанятые

В «Яндекс Go» теперь можно заказать вертолет

Евгений Керель
4 часа назад
Мне кажется курящие в наше время это самый разрушительный фактор риска для здоровья людей. Ведь в городах они по всюду, почему-то никто не желает

Пары одноразовых вейпов оказались токсичнее сигаретного дыма

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно