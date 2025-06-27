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Пентагон заказал у SpaceX новую группировку в полтысячи спутников
Космические силы США заключили с компанией Илона Маска контракт на развертывание новой системы спутниковой связи MILNET. Она станет частью так называемой гибридной ячеистой сети связи, повышающей устойчивость и надежность управления войсками. Речь идет о первой космической системе связи такого рода в истории человечества.
Подробностей о MILNET (сокращение от «Военной сети») известно немного: в нее должны войти 480+ спутников связи. Все они будут принадлежать и управляться SpaceX, но под надзором Delta 8 — специального подразделения Космических сил США. У войск на Земле терминалы связи будут созданы также SpaceX, по всей видимости, примерно того же типа, что уже используют в Starshield, другом военном проекте компании Илона Маска. Они отличаются от стандартных терминалов Starlink лучшим шифрованием.
Ранее Космические силы заключили с SpaceX контракты на использование наземных терминалов Starshield для связи через спутники системы Starlink. Финансирование этой программы рассчитано на 13 миллиардов долларов за ближайшие 10 лет.
MILNET будет использовать ту же модель межспутниковой передачи данных по лазерному лучу, что и другие системы спутников связи Маска. Однако уже заявлено о том, что там предполагаются и некоторые отличия. В американской профильной прессе, ссылаясь на анонимные источники, пишут, что реальным заказчиком MILNET стало Национальное управление военно-космической разведки США. Предположительно, они будут вовлечены в передачу данных с разведывательных спутников в космосе через лазерные системы связи с последующей передачей этих данных на Землю через радиоканалы.
В то же время система MILNET кажется существенно более многочисленной, чем нужно просто для ускоренной передачи данных спутников-шпионов на поверхность планеты. Поэтому, вероятнее всего, она будет сочетать эти функции с обеспечением шифрованной спутниковой связи для американских Вооруженных сил и главы государства как в США, так и в остальном мире. Гибридная ячеистая сеть по определению не имеет центральных узлов связи, то есть удар по любому из ее спутников или наземных принимающих систем не выведет из строя сеть в целом.
Кроме того, она сможет использовать и спутники Starlink — что важно, так как они уже сейчас развернуты в многотысячную группировку, а скоро их будут десятки тысяч, — и военные спутники MILNET, что позволит ретранслировать шифрованный сигнал этой сети не через 480 спутников, а сразу через тысячи и десятки тысяч аппаратов, которые сами по себе эффективно шифровать передаваемые данные не могут.
Напомним, ни одна из более ранних систем военных спутников никогда не насчитывала даже 480 штук. Даже общее число всех активных российских спутников сегодня в районе трех сотен, то есть намного меньше, чем будет у MILNET и в сотню раз меньше, чем MILNET сможет задействовать с учетом систем Starlink.
В перспективе перед новой гибридной сетью могут стать и другие задачи. Сегодня для управления БЛА уже применяют гражданский интернет, из-за чего его мобильный сегмент в регионах применения беспилотников регулярно отключают. Starlink использовать в тех же целях пока не так-то просто, поскольку там пинг составляет 20-28 миллисекунд только в районах с хорошим покрытием, а вне их может достигать 40 миллисекунд. Но Илон Маск планирует в ближайшие годы опустить высоту орбит Starlink с 550 до 350 километров, из-за чего в районах хорошего покрытия пинг упадет до 10-15 миллисекунд, а там, где покрытие хуже, — до 20 миллисекунд.
Порогом эффективного удаленного управления беспилотником сегодня считается примерно 20 миллисекунд. Большая задержка затрудняет гарантированное поражение цели.
Если SpaceX удастся добиться прогнозируемого Маском пинга, Вооруженные силы США получат средство глобального управления беспилотниками и смогут атаковать ими в любой точке Земли. Это резко поменяет сегодняшнюю ситуацию, когда американские беспилотники на удаленном управлении в других странах имеют слишком большой пинг для работы в формате FPV-дронов.
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