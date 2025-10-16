Слушатели узнают, может ли один препарат одновременно показать патологию на снимке и вылечить ее.

О мероприятии

Как оптическое излучение взаимодействует с биологической тканью и насколько глубоко оно может проникать? Какую информацию о человеческом организме можно получить таким образом? Может ли один препарат одновременно показать патологию на снимке и вылечить ее? Что такое тераностика – и при чем здесь свет и наноматериалы? Ответы на эти и многие другие вопросы даст профессор Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха, доктор химических наук Дмитрий Горин.

Слушатели узнают, как крошечные частицы, одобренные для применения в клиниках, могут безопасно работать внутри людей: подсвечивать проблемные зоны, доставлять лекарства и даже «вскрываться» по сигналу. Лектор обсудит реальные примеры – от сенсоров, способных «поймать» болезнь по крошечным пузырькам-экзосомам, до капсул, которые можно активировать ультразвуком прямо в организме.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация