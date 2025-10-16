  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Свет внутри нас: как биофотоника меняет подходы к лечению

Слушатели узнают, может ли один препарат одновременно показать патологию на снимке и вылечить ее.

Курилка Гутенберга
24 октября, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, 96

О мероприятии

Как оптическое излучение взаимодействует с биологической тканью и насколько глубоко оно может проникать? Какую информацию о человеческом организме можно получить таким образом? Может ли один препарат одновременно показать патологию на снимке и вылечить ее? Что такое тераностика – и при чем здесь свет и наноматериалы? Ответы на эти и многие другие вопросы даст профессор Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха, доктор химических наук Дмитрий Горин.

Слушатели узнают, как крошечные частицы, одобренные для применения в клиниках, могут безопасно работать внутри людей: подсвечивать проблемные зоны, доставлять лекарства и даже «вскрываться» по сигналу. Лектор обсудит реальные примеры – от сенсоров, способных «поймать» болезнь по крошечным пузырькам-экзосомам, до капсул, которые можно активировать ультразвуком прямо в организме.

Расписание
24
Пятница
Октябрь 2025
Проспект Вернадского, 96 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, 96

16 октября, 05:02
Александр Речкин
3
# биология
# свет
# фотоника
15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
14 октября, 15:18
Адель Романова

Планеты белого карлика пережили свою звезду, но все равно разрушились

В 183 световых годах от Земли наблюдают финал эволюции системы, очень похожей на Солнечную. Там вокруг белого карлика расположился диск обломков планет, которые избежали поглощения своей умирающей звездой, но все равно позже распались на части из-за нее.

Астрономия
# белый карлик
# космос
# приливные силы
# солнцеподобные звезды
# эволюция звезд
13 октября, 23:02
Мария Азарова

Live: 11-й тестовый запуск транспортной системы Starship

Стартовое окно для 11-го тестового запуска самой большой и мощной ракеты в истории откроется 14 октября, в 02:15 по московскому времени. Прямая трансляция начнется примерно за 30 минут.

Live
Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# трансляции
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
