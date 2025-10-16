  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
16 октября, 13:40
Игорь Байдов
5

Древний родственник человека обладал силой гориллы и ловкостью современных людей

❋ 5.1

Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кисти рук парантропа Бойса — вида, который обитал в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад. Анализ останков показал, что его руки были мощные, как у современной гориллы, но при этом способными к тонкой работе. Открытие, вероятно, заставит научный мир пересмотреть роль этого вида в эволюции.

Антропология
# гоминины
# гориллы
# каменные орудия
# люди
# олдувайская культура
# парантропы
# родствениики
Paranthropus boisei
Реконструкция Paranthropus boisei в Музее эволюции человека в Бургосе, Испания / © Alamy, Cro Magnon

История древнего родственника человека — Paranthropus boisei — началась в 1959 году, когда британский археолог и антрополог Мэри Лики сделала революционное открытие в ущелье Олдувай на территории Танзании. Она обнаружила массивный череп с мощными челюстями и крупными зубами, идеально приспособленными для пережевывания грубой растительной пищи.

Рядом с черепом лежали простые каменные орудия, которые относились к олдувайской культуре. Тогда же возникло смелое предположение: представители этого вида, прозванные «щелкунчиками» за невероятно мощный жевательный аппарат, могли быть первыми создателями инструментов.

На протяжении десятилетий эта гипотеза находилась в подвешенном состоянии. У науки не было ключевого доказательства — ископаемых останков кистей рук. Без них невозможно было точно сказать, обладал ли Paranthropus boisei достаточной ловкостью и моторикой, чтобы держать камень и придавать ему форму. То есть оставалось неясно, мог ли этот древний родственник человека обрабатывать камни и делать из них орудия.

Многие антропологи считали, что первым орудия начал создавать другой, более продвинутый вид — человек умелый (Homo habilis), чьи останки часто находили в тех же геологических слоях. Paranthropus boisei оставался загадочной тупиковой ветвью, могучим вегетарианцем с огромными челюстями, но с непонятными интеллектуальными способностями.

Дело Мэри Лики продолжила ее внучка Луиза Лики, палеонтолог из Университета Стони-Брук в США. Ее команда сообщила о сенсационной находке — частичном скелете Paranthropus boisei, обнаруженном близ озера Туркана в Кении. Скелет включал череп, кости стоп и, что самое главное, две почти полностью сохранившиеся кисти. Возраст останков оценили примерно в 1,5 миллиона лет. Вероятно, они принадлежали взрослому самцу.

Исследование костей провела коллега Лики, Кэрри Монгл. Она сразу отметила их уникальное строение.

«Кисти чем-то напоминают кисти современных людей, но выглядят гораздо массивнее и крепче», — пояснила Монгл.

Анализ показал, что большой палец и фаланги пальцев по пропорциям напоминали человеческие. Плотность костей указала на колоссальную силу, сравнимую с силой современной гориллы, которая с легкостью ломает бамбук и перебирается по деревьям. Если бы такому существу можно было пожать руку, разница с современным человеком ощущалась бы сразу — настолько мощным был его захват.

Ранее считалось, что самые первые каменные орудия делал другой вид — Homo habilis, прямой родственник современного человека. Но новые останки добавили аргументов в пользу того, что Paranthropus boisei тоже умел работать с камнем.

Хотя возле озера Туркана каменных орудий пока не нашли, анатомия кистей говорит сама за себя. Монгл уверена, что Paranthropus boisei мог делать точные движения, необходимые для захвата и обработки камня — такие же, какие выполняет человек, когда сжимает инструмент между пальцами.

Палеонтолог Джулиен Луис из Университета Гриффита в Австралии полагает, что находка восполняет один из многочисленных пробелов в знаниях об анатомии древних гомининов. Его удивило не сходство с современным человеком, а наоборот — черты, напоминающие строение рук гориллы. По словам ученого, поведение Paranthropus boisei наверняка сочетало черты обоих видов: силу рук гориллы и ловкость, схожую с человеческой.

Получить почти целую кисть древнего гоминина — огромная редкость. Такие находки единичны, и каждая из них способна внести вклад в понимание эволюции. Луис уверен, что Paranthropus boisei пользовался орудиями или как минимум обладал всеми необходимыми навыками, чтобы их создавать.

Однако споры о том, кто первым начал делать каменные инструменты, не закончатся, пока археологи не найдут кости руки Paranthropus boisei, сжимающей олдувайское орудие.

Исследователь Эми Мозиг Уэй из Австралийского музея в Сиднее добавила еще один штрих к картине. Даже современные гориллы иногда используют ударные техники, например, колют орехи с помощью камней. Поэтому способность Paranthropus boisei обращаться с камнем не кажется удивительной.

Вопрос лишь в том, было ли изготовление орудий неотъемлемой частью жизни этих гомининов. По словам Уэй, сейчас можно уверенно сказать одно: теоретически Paranthropus boisei умел наносить удары камнем о камень без опоры, то есть действовал свободной рукой, как делает человек.

Результаты исследования представлены в журнале Nature.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
409 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Антропология
# гоминины
# гориллы
# каменные орудия
# люди
# олдувайская культура
# парантропы
# родствениики
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Окт
750
Мифы о радиации и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
600
Болезни растений: прошлое, настоящее, будущее
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Окт
750
Биомолекулы: белки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
700
Есть ли разум у насекомых?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1500
Мозг читающий
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Сколиоз: почему он возникает и как сохранить здоровье
Парк Горького
Москва
Беседа
18 Окт
Бесплатно
Как воспитать ученого: формулы успеха известных научных династий
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Новые и редкие виды птиц в орнитофауне Ленинградской области
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1000
Как гены влияют на боль
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
15 октября, 11:16
ПНИПУ

Ученые рассказали, какая мука полезнее и почему

16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.

ПНИПУ
# еда
# здоровая пища
# здоровое питание
# мука
# полезная еда
# хлеб
16 октября, 11:21
Игорь Байдов

Морские биологи рассказали, зачем гигантские скаты ныряют на глубину более тысячи метров

В темноте океанских глубин, куда не проникает солнечный свет, гигантские морские дьяволы совершают немыслимые маневры. Эти величественные создания размером с небольшой автомобиль опускаются в бездну, где царят холод и колоссальное давление. Долгое время цель этих рискованных экспедиций оставалась загадкой для ученых. Авторы нового исследования, наконец, приоткрыли завесу тайны и предложили объяснение этому явлению.

Биология
# глубины
# животные
# морские животные
# океан
# скаты
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Древний родственник человека обладал силой гориллы и ловкостью современных людей

    16 октября, 13:40

  2. Физики допустили ускоренное расширение Вселенной без темной энергии

    16 октября, 13:21

  3. Ученые в крупном эксперименте опровергли влияние всплеска тестостерона на поведение мужчин

    16 октября, 12:59

  4. Морские биологи рассказали, зачем гигантские скаты ныряют на глубину более тысячи метров

    16 октября, 11:21
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Кирилл Кириллов
7 минут назад
Дмитрий, а разве на вашу безъядерную страну нападала когда нибудь другая страна (с ЯО), превосходящая вашу по всем параметрам (численность

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Михаил Константинов
12 минут назад
Mikhail, То же касается и существа, с которым ты умудрился обсуждать "отсутствие у меня критического мышления". Существо влезло в чужой разговор,

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Михаил Константинов
14 минут назад
Mikhail, Вот знаешь, Миша, что выдаёт "грамотеев", считающих себя большими спешьялистами по всему? - неуместное употребление слова "корреляция". Был бы

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Михаил Константинов
16 минут назад
Mikhail, Чиво-чиво?!??? Чуть не пропустил этот шедевр! Нет, ты серьёзно? Вот даже и не знаю, что на это сказать! Понимаешь, есть вещи самоочевидные. Ну, по

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Дмитрий Вепринцев
18 минут назад
Сергей, ЗАТО вукраине все хорошо

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Дмитрий Вепринцев
21 минута назад
Евгения, сразу видно в РФ вы были давно. Все скажите....

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Дмитрий Вепринцев
22 минуты назад
Islam, и увидеть кучу бездомных кошек ? И дальше ?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Дмитрий Вепринцев
23 минуты назад
Кирилл, вы таки путаете гордость и признание реальности

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Дмитрий Вепринцев
24 минуты назад
Vlad, разве в РФ мужчины бояться выйти на улицу. Разве на улице орудуют людоловы как в Украине ?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Дмитрий Вепринцев
25 минут назад
Николай, изначально Крым всё таки греческий

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Дмитрий Вепринцев
27 минут назад
Кирилл, вы считаете людей в Крыму имуществом Украины ? Кстати, а Косово Сербия ?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Sylvana Asbi
40 минут назад
Ерунда. Арабские страны, кроме Йемена, уже вступили в демографический переход и имеют рождаемость на уровне самовоспроизводства, 2-3 ребенка на

Карта: страны, где население растет быстрее всего

Станислав Поплавский
52 минуты назад
Задолбали со своей Европой. Нет нам до этого вымысла никакого дела.

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Бандит Мирный
52 минуты назад
Я удивлен, что люди в комментариях в чем то удивляются. Я блин вообще был уверен, что в списке написаным америкосами не будет России

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Просто Человек
52 минуты назад
Вано, И каким же боком он хороший? Либо ты серьёзно считаешь, что экономика Мьянмы стабильнее швейцарской?

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Просто Человек
53 минуты назад
Владимир, Да какая Россия. Стабильность экономики это точно не про нас. Удивительно как вообще в список попали. Хотя нет, не удивительно. Ведь это

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Evgeniy Kryukoff
59 минут назад
Ira, на «святой земле» (безжизненном куске скалы, где с одной стороны мёртвое «море», а с другой бесплодная пустыня).

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Evgeniy Kryukoff
1 час назад
Alexander, а говорили отличается умом и сообразительностью.

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Виталий Вячеславович
1 час назад
Beibit, дурачок, я тут 15 лет живу и работаю.

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Evgeniy Kryukoff
1 час назад
На бумажке вы можете что угодно написать, а в реальности РФ под гнётом самого большого количества санкций в истории живёт и здравствует. Ну и какая

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно