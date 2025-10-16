Древний родственник человека обладал силой гориллы и ловкостью современных людей

Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кисти рук парантропа Бойса — вида, который обитал в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад. Анализ останков показал, что его руки были мощные, как у современной гориллы, но при этом способными к тонкой работе. Открытие, вероятно, заставит научный мир пересмотреть роль этого вида в эволюции.

История древнего родственника человека — Paranthropus boisei — началась в 1959 году, когда британский археолог и антрополог Мэри Лики сделала революционное открытие в ущелье Олдувай на территории Танзании. Она обнаружила массивный череп с мощными челюстями и крупными зубами, идеально приспособленными для пережевывания грубой растительной пищи.

Рядом с черепом лежали простые каменные орудия, которые относились к олдувайской культуре. Тогда же возникло смелое предположение: представители этого вида, прозванные «щелкунчиками» за невероятно мощный жевательный аппарат, могли быть первыми создателями инструментов.

На протяжении десятилетий эта гипотеза находилась в подвешенном состоянии. У науки не было ключевого доказательства — ископаемых останков кистей рук. Без них невозможно было точно сказать, обладал ли Paranthropus boisei достаточной ловкостью и моторикой, чтобы держать камень и придавать ему форму. То есть оставалось неясно, мог ли этот древний родственник человека обрабатывать камни и делать из них орудия.

Многие антропологи считали, что первым орудия начал создавать другой, более продвинутый вид — человек умелый (Homo habilis), чьи останки часто находили в тех же геологических слоях. Paranthropus boisei оставался загадочной тупиковой ветвью, могучим вегетарианцем с огромными челюстями, но с непонятными интеллектуальными способностями.

Дело Мэри Лики продолжила ее внучка Луиза Лики, палеонтолог из Университета Стони-Брук в США. Ее команда сообщила о сенсационной находке — частичном скелете Paranthropus boisei, обнаруженном близ озера Туркана в Кении. Скелет включал череп, кости стоп и, что самое главное, две почти полностью сохранившиеся кисти. Возраст останков оценили примерно в 1,5 миллиона лет. Вероятно, они принадлежали взрослому самцу.

Исследование костей провела коллега Лики, Кэрри Монгл. Она сразу отметила их уникальное строение.

«Кисти чем-то напоминают кисти современных людей, но выглядят гораздо массивнее и крепче», — пояснила Монгл.

Анализ показал, что большой палец и фаланги пальцев по пропорциям напоминали человеческие. Плотность костей указала на колоссальную силу, сравнимую с силой современной гориллы, которая с легкостью ломает бамбук и перебирается по деревьям. Если бы такому существу можно было пожать руку, разница с современным человеком ощущалась бы сразу — настолько мощным был его захват.

Ранее считалось, что самые первые каменные орудия делал другой вид — Homo habilis, прямой родственник современного человека. Но новые останки добавили аргументов в пользу того, что Paranthropus boisei тоже умел работать с камнем.

Хотя возле озера Туркана каменных орудий пока не нашли, анатомия кистей говорит сама за себя. Монгл уверена, что Paranthropus boisei мог делать точные движения, необходимые для захвата и обработки камня — такие же, какие выполняет человек, когда сжимает инструмент между пальцами.

Палеонтолог Джулиен Луис из Университета Гриффита в Австралии полагает, что находка восполняет один из многочисленных пробелов в знаниях об анатомии древних гомининов. Его удивило не сходство с современным человеком, а наоборот — черты, напоминающие строение рук гориллы. По словам ученого, поведение Paranthropus boisei наверняка сочетало черты обоих видов: силу рук гориллы и ловкость, схожую с человеческой.

Получить почти целую кисть древнего гоминина — огромная редкость. Такие находки единичны, и каждая из них способна внести вклад в понимание эволюции. Луис уверен, что Paranthropus boisei пользовался орудиями или как минимум обладал всеми необходимыми навыками, чтобы их создавать.

Однако споры о том, кто первым начал делать каменные инструменты, не закончатся, пока археологи не найдут кости руки Paranthropus boisei, сжимающей олдувайское орудие.

Исследователь Эми Мозиг Уэй из Австралийского музея в Сиднее добавила еще один штрих к картине. Даже современные гориллы иногда используют ударные техники, например, колют орехи с помощью камней. Поэтому способность Paranthropus boisei обращаться с камнем не кажется удивительной.

Вопрос лишь в том, было ли изготовление орудий неотъемлемой частью жизни этих гомининов. По словам Уэй, сейчас можно уверенно сказать одно: теоретически Paranthropus boisei умел наносить удары камнем о камень без опоры, то есть действовал свободной рукой, как делает человек.

Результаты исследования представлены в журнале Nature.

Игорь Байдов 409 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.