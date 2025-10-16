Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Древний родственник человека обладал силой гориллы и ловкостью современных людей
Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кисти рук парантропа Бойса — вида, который обитал в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад. Анализ останков показал, что его руки были мощные, как у современной гориллы, но при этом способными к тонкой работе. Открытие, вероятно, заставит научный мир пересмотреть роль этого вида в эволюции.
История древнего родственника человека — Paranthropus boisei — началась в 1959 году, когда британский археолог и антрополог Мэри Лики сделала революционное открытие в ущелье Олдувай на территории Танзании. Она обнаружила массивный череп с мощными челюстями и крупными зубами, идеально приспособленными для пережевывания грубой растительной пищи.
Рядом с черепом лежали простые каменные орудия, которые относились к олдувайской культуре. Тогда же возникло смелое предположение: представители этого вида, прозванные «щелкунчиками» за невероятно мощный жевательный аппарат, могли быть первыми создателями инструментов.
На протяжении десятилетий эта гипотеза находилась в подвешенном состоянии. У науки не было ключевого доказательства — ископаемых останков кистей рук. Без них невозможно было точно сказать, обладал ли Paranthropus boisei достаточной ловкостью и моторикой, чтобы держать камень и придавать ему форму. То есть оставалось неясно, мог ли этот древний родственник человека обрабатывать камни и делать из них орудия.
Многие антропологи считали, что первым орудия начал создавать другой, более продвинутый вид — человек умелый (Homo habilis), чьи останки часто находили в тех же геологических слоях. Paranthropus boisei оставался загадочной тупиковой ветвью, могучим вегетарианцем с огромными челюстями, но с непонятными интеллектуальными способностями.
Дело Мэри Лики продолжила ее внучка Луиза Лики, палеонтолог из Университета Стони-Брук в США. Ее команда сообщила о сенсационной находке — частичном скелете Paranthropus boisei, обнаруженном близ озера Туркана в Кении. Скелет включал череп, кости стоп и, что самое главное, две почти полностью сохранившиеся кисти. Возраст останков оценили примерно в 1,5 миллиона лет. Вероятно, они принадлежали взрослому самцу.
Исследование костей провела коллега Лики, Кэрри Монгл. Она сразу отметила их уникальное строение.
«Кисти чем-то напоминают кисти современных людей, но выглядят гораздо массивнее и крепче», — пояснила Монгл.
Анализ показал, что большой палец и фаланги пальцев по пропорциям напоминали человеческие. Плотность костей указала на колоссальную силу, сравнимую с силой современной гориллы, которая с легкостью ломает бамбук и перебирается по деревьям. Если бы такому существу можно было пожать руку, разница с современным человеком ощущалась бы сразу — настолько мощным был его захват.
Ранее считалось, что самые первые каменные орудия делал другой вид — Homo habilis, прямой родственник современного человека. Но новые останки добавили аргументов в пользу того, что Paranthropus boisei тоже умел работать с камнем.
Хотя возле озера Туркана каменных орудий пока не нашли, анатомия кистей говорит сама за себя. Монгл уверена, что Paranthropus boisei мог делать точные движения, необходимые для захвата и обработки камня — такие же, какие выполняет человек, когда сжимает инструмент между пальцами.
Палеонтолог Джулиен Луис из Университета Гриффита в Австралии полагает, что находка восполняет один из многочисленных пробелов в знаниях об анатомии древних гомининов. Его удивило не сходство с современным человеком, а наоборот — черты, напоминающие строение рук гориллы. По словам ученого, поведение Paranthropus boisei наверняка сочетало черты обоих видов: силу рук гориллы и ловкость, схожую с человеческой.
Получить почти целую кисть древнего гоминина — огромная редкость. Такие находки единичны, и каждая из них способна внести вклад в понимание эволюции. Луис уверен, что Paranthropus boisei пользовался орудиями или как минимум обладал всеми необходимыми навыками, чтобы их создавать.
Однако споры о том, кто первым начал делать каменные инструменты, не закончатся, пока археологи не найдут кости руки Paranthropus boisei, сжимающей олдувайское орудие.
Исследователь Эми Мозиг Уэй из Австралийского музея в Сиднее добавила еще один штрих к картине. Даже современные гориллы иногда используют ударные техники, например, колют орехи с помощью камней. Поэтому способность Paranthropus boisei обращаться с камнем не кажется удивительной.
Вопрос лишь в том, было ли изготовление орудий неотъемлемой частью жизни этих гомининов. По словам Уэй, сейчас можно уверенно сказать одно: теоретически Paranthropus boisei умел наносить удары камнем о камень без опоры, то есть действовал свободной рукой, как делает человек.
Результаты исследования представлены в журнале Nature.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.
В темноте океанских глубин, куда не проникает солнечный свет, гигантские морские дьяволы совершают немыслимые маневры. Эти величественные создания размером с небольшой автомобиль опускаются в бездну, где царят холод и колоссальное давление. Долгое время цель этих рискованных экспедиций оставалась загадкой для ученых. Авторы нового исследования, наконец, приоткрыли завесу тайны и предложили объяснение этому явлению.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
25 Января, 2017
Массовое вымирание: стоит ли ждать конца?
2 Сентября, 2023
О чем думают животные?
24 Сентября, 2017
Кофе: вред, польза и… наслаждение
26 Декабря, 2014
10 лучших гаджетов 2014 года
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии