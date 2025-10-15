  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
15 октября, 17:08
Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Территория царства Великая Армения к 70 году до нашей эры достигала наибольшего расширения. Карта наглядно показывает, какие земли тогда занимало армянское государство.

# Армения
# Великая Армения
# история
# карты
Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры / © MyConfinedSpace
Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры / © MyConfinedSpace

Тиграна II взошел на престол Армянского царства в 95 году до нашей эры. Именно во время его правления царство стало сильнейшим государством, расположенным к востоку от Римской республики. 

К 70 году до нашей эры территории Великой Армении пролегали от Средиземного моря на западе до Каспийского на востоке, от Междуречья Тигра и Евфрата на юге до предгорий Большого Кавказа на севере. На тот момент размеры созданного Тиграном государства в несколько раз превосходили территории той Армении, на престол которой он взошел. 

Помимо современной Армении эта историческая область охватывала, в том числе, части современных Турции, Ирана, Грузии и Азербайджана. К примеру, Тигранакерт — основанная Тиграном II столица государства — по одной из версий, располагался на месте современного турецкого города Сильван.

В таких размерах Великая Армения просуществовала недолго. Внутри страны начались восстания, а Рим постепенно набирал силу. С 69 года до нашей эры началась война с Римом. Первые атаки Тигран успешно отражал, но в 66 году до нашей эры в военную кампанию против Рима вступил полководец Помпей. В итоге Тигран заключил с ним мирный договор, по которому Армения отказалась от части территориальных приобретений, но царь сохранил трон в своих наследственных владениях.

13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
14 октября, 13:58
Юлия Трепалина

Трехлапые ящерицы бросили вызов представлениям о естественном отборе в дикой природе

Лишенная конечности ящерица, на первый взгляд, обречена на гибель, ведь отсутствие лапы может затруднить поиск и добычу пропитания, спаривание, а также сделать легкой целью для нападений. Однако новое исследование международной группы ученых показало, что все не так очевидно. Рептилии не только выжили и оправились после полученных травм или ранений от хищников, но и успешно адаптировались к своему увечью, что подтвердила их хорошая физическая форма.

Биология
# естественный отбор
# конечности
# рептилии
# эволюция
# ящерицы
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
