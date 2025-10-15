Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры / © MyConfinedSpace

Тиграна II взошел на престол Армянского царства в 95 году до нашей эры. Именно во время его правления царство стало сильнейшим государством, расположенным к востоку от Римской республики.

К 70 году до нашей эры территории Великой Армении пролегали от Средиземного моря на западе до Каспийского на востоке, от Междуречья Тигра и Евфрата на юге до предгорий Большого Кавказа на севере. На тот момент размеры созданного Тиграном государства в несколько раз превосходили территории той Армении, на престол которой он взошел.

Помимо современной Армении эта историческая область охватывала, в том числе, части современных Турции, Ирана, Грузии и Азербайджана. К примеру, Тигранакерт — основанная Тиграном II столица государства — по одной из версий, располагался на месте современного турецкого города Сильван.

В таких размерах Великая Армения просуществовала недолго. Внутри страны начались восстания, а Рим постепенно набирал силу. С 69 года до нашей эры началась война с Римом. Первые атаки Тигран успешно отражал, но в 66 году до нашей эры в военную кампанию против Рима вступил полководец Помпей. В итоге Тигран заключил с ним мирный договор, по которому Армения отказалась от части территориальных приобретений, но царь сохранил трон в своих наследственных владениях.