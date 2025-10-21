  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
21 октября, 11:49
Игорь Байдов
42

Генетическая несовместимость с сапиенсами могла ускорить конец неандертальцев

❋ 4.7

Судьба неандертальцев, двоюродных братьев сапиенсов, веками озадачивала ученых. Почему они исчезли, а мы — нет? Ответ, возможно, скрывался не на полях сражений, а в самом интимном и жизненно важном процессе — вынашивании ребенка. Авторы нового исследования пришли к выводу, что гибридные потомки — конкретно дочери от смешанных браков — чаще сталкивались с потерей беременности из-за генетической несовместимости, и это, по мнению специалистов, могло ускорить сокращение численности неандертальцев.

Антропология
# вымирание неандертальцев
# гены
# ДНК
# межвидовое скрещивание
# неандертальцы
# сапиенсы
неандертальская женщина
Реконструкция лица неандертальской женщины / © Getty, Joe McNally

Ученым хорошо известно, что предки Homo sapiens неоднократно пересекались с другим видом людей — неандертальцами (Homo neanderthalensis). Генетические данные свидетельствуют, что эти встречи не всегда были враждебными. По крайней мере две линии этих видов вступали в интимную связь. По мнению исследователей, между 50 тысячами и 45 тысячами лет назад группы современных людей, мигрировавших из Африки в Евразию, активно скрещивались с неандертальцами.

От таких контактов рождались дети, и часть неандертальской ДНК перешла в популяции современных людей. Это видно в генетическом «отпечатке»: у сапиенсов неафриканского происхождения наблюдается от одного до двух процентов неандертальских генов.

Однако один элемент так и не перешел к современным людям — митохондриальная ДНК. Эта маленькая молекула, энергетическая станция клетки, передается строго по материнской линии, через яйцеклетку. Почему же сапиенсы не унаследовали ее от неандертальских женщин? Ведь если происходили межвидовые браки и рождались дети, кто-то из неандертальских женщин должен был передать свой генетический код дальше. Этот вопрос долго оставался одной из главных загадок палеогенетики.

Международная команда антропологов, эволюционных биологов и генетиков под руководством Патрика Эппенбергера (Patrick Eppenberger) из Цюрихского университета в Швейцарии, возможно, нашла разгадку. Ученые выдвинули гипотезу, что женщины-гибриды, рожденные от сапиенсов и неандертальца, часто теряли детей на ранних сроках. Причина — несовместимость генов матери и плода, затрагивающая красные кровяные тельца.

Внимание специалистов привлек ген PIEZO1. Он играет ключевую роль в работе красных кровяных телец — эритроцитов, влияет на свойства клеток, которые помогают эритроцитам эффективно доставлять кислород.

У Homo neanderthalensis и Homo sapiens существовали разные версии этого гена. Ученые обозначили неандертальский вариант как V1, а вариант сапиенсов — как V2. Эппенбергер и его команда взяли ДНК неандертальцев и современных людей и посмотрели, чем они различаются в одном конкретном гене — PIEZO1. Проще говоря, хотели разобраться, зачем природе понадобились разные варианты одного и того же гена.

Исследователи создали модель белка, который кодируется PIEZO1. То есть «собрали» на компьютере его трехмерную структуру и посмотрели, как она работает. С помощью сложного компьютерного моделирования и экспериментов с настоящими человеческими эритроцитами в лаборатории Эппенбергер и его коллеги выяснили, что белок PIEZO1 у неандертальцев действовал иначе, чем у сапиенсов.

Кровяные тельца с неандертальским вариантом V1 связывали кислород намного сильнее и неохотнее его отпускали. У сапиенсов вариант V2 был менее «цепкий».

V1 — доминантный аллель. Значит, если человек унаследовал одну копию V1 от неандертальского предка и одну копию V2 от сапиенса, его кровь вела себя как «неандертальская»: гемоглобин сильнее связывал кислород.

В первом поколении подобный гибрид обычно развивался нормально — как в утробе неандерталки, так и женщины-сапиенс, поскольку мать была «чистая» по гену — либо V1/V1, либо V2/V2. Но во втором поколении ситуация менялась.

Если мать-гибрид имела два варианта гена — V1 и V2, а плод в данном случае — две копии V2, то гемоглобин матери прочно удерживал кислород и плохо отдавал его плоду. Это нарушало градиент транспорта кислорода через плаценту и могло вызывать гипоксию у плода, повышая риск выкидыша.

У гибридной женщины с двумя вариантами гена — V1 и V2, — которая вынашивала ребенка с двумя копиями V2 (мать и отец передали ему одинаковую версию гена PIEZO1 — вариант V2), гемоглобин в крови слишком крепко связывал кислород и не отдавал его плоду. Из-за этого нарушался градиент передачи кислорода через плаценту: кислород хуже переходил от матери к плоду, плод испытывал гипоксию (недостаток кислорода), что повышало риск выкидыша.

Авторы научной работы полагают, что такая скрытая генетическая несовместимость действовала как тихий, но постоянный демографический пресс на популяцию неандертальцев. Поскольку сапиенсов было больше, гены от них постепенно проникали в небольшие неандертальские группы. Каждое такое проникновение в перспективе грозило трагедией для гибридных дочерей, которые теряли своих детей.

«Такие случаи накапливались тысячелетиями и подрывали способность неандертальцев поддерживать численность. Даже небольшой поток генов от сапиенсов в популяцию неандертальцев мог привести к постепенному снижению рождаемости и усилить демографический спад», — объяснил Эппенбергер.

Для сапиенсов эта генетическая несовместимость почти ничего не изменила, потому что их было гораздо больше, чем неандертальцев. Даже если у некоторых гибридов возникали проблемы с беременностью, это не влияло на общий успех их вида — слишком много других пар имели здоровых детей.

К тому же, когда неандертальцы и люди имели общих потомков, неандертальские гены, по мнению специалистов, чаще всего передавались через мужчин. А вариант гена V1, который создавал проблемы с кислородом, постепенно исчезал — природа просто «отсеяла» его через естественный отбор.

Поэтому в клетках современных людей остались следы ядерной ДНК неандертальцев (чаще унаследованные от мужчин-неандертальцев), а вот митохондриальная ДНК, которая передается строго по материнской линии, — практически нет.

Что особенно важно, это открытие имеет значение не только для палеонтологии. Исследователи отметили, что и сегодня у людей встречаются мутации в гене PIEZO1 со схожим эффектом. Некоторые случаи необъяснимой потери беременности в современном мире могут быть вызваны точно таким же механизмом — скрытым конфликтом между сродством к кислороду в крови матери и плода.

Отметим, несмотря на логичные выводы, к этому исследованию нужно относиться с осторожностью. Во-первых, ученые проводили опыты с клетками в лаборатории и строили компьютерные модели. Это нужная работа, но она не воссоздает всю сложность живого организма, тем более организма беременной женщины, жившей 50 тысяч лет назад. То, что происходит в чашке Петри, может не повторяться в настоящем теле со всеми его компенсаторными механизмами.

Во-вторых, ген PIEZO1 действительно влияет на перенос кислорода, но не факт, что одна единственная разница между вариантами V1 и V2 могла привести к массовым выкидышам и исчезновению целого вида. На выживание неандертальцев наверняка влияли и другие факторы — климат и болезни.

Наконец, не исключено, что на самом деле эффект PIEZO1 был очень слабым. Даже если генетическая несовместимость действительно существовала, она могла лишь немного снизить шансы на успешную беременность, а не стать решающим фактором. 

Выводы исследователей представлены на сайте препринтов по биологии bioRxiv.org.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
411 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Антропология
# вымирание неандертальцев
# гены
# ДНК
# межвидовое скрещивание
# неандертальцы
# сапиенсы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Окт
700
Полезная и вредная еда, как следить за рационом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Изучая формирование планет
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Окт
600
Когда лишайники колонизировали сушу и могут ли они помочь нам колонизировать Марс?
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Пещера Таврида
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
500
Метеороиды: от комет до метеорных дождей
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Окт
900
Кто такие индейцы майя? Первые археологические свидетельства
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Окт
1000
Древняя магия глазами археолога
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
750
Не гормон счастья. Зачем нам серотонин?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Цифровая среда как новая вселенная человека
ИИМК РАН
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 октября, 17:27
Адель Романова

Ученые, наконец, объяснили наличие колец у астероидов и карликовых планет

У астрономов появилось возможное объяснение феномену, который обнаружили несколько лет назад: у некоторых карликовых планет и даже астероидов есть кольца, как у газовых гигантов. Ученые предположили, что кольца малых тел формируются благодаря их неправильной форме и, как следствие, неравномерно распределенной гравитации.

Астрономия
# астероид Харикло
# карликовые планеты
# космос
# Хаумеа
21 октября, 09:18
ПНИПУ

Эксперты объяснили, кто и почему чаще заикается, и как это можно исправить

22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. По статистике, этот дефект речи есть более чем у 400 миллионов человек — почти 5% населения земного шара. Ученые Пермского Политеха объяснили механизм возникновения заикания у детей и взрослых, почему оно чаще встречается у мужчин, можно ли остаться заикой после испуга, есть ли что-то общее между заиканием и иканием, как роль злодея или начальника поможет преодолеть проблемы с речью и как правильно общаться с заикающимися людьми.

ПНИПУ
# заикание
# испуг
# Психология
# Страх
20 октября, 10:40
Юлия Трепалина

Психиатры описали необычный случай синдрома инкуба с сексуальными галлюцинациями

Индийские психиатры описали необычное психическое расстройство у мужчины с алкогольной зависимостью. Так называемый синдром инкуба, сопровождаемый сексуальными галлюцинациями, развился у пациента при попытке сократить потребление спиртного.

Психология
# алкоголизм
# галлюцинации
# психиатрия
# редкий случай
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
19 октября, 10:00
Любовь С.

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Астрономия
# Seti
# внеземная жизнь
# инопланетные цивилизации
# инопланетный разум
# радиоастрономия
# техносигнатуры
18 октября, 11:06
Evgenia Vavilova

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.

Биология
# возрастные изменения
# секвенирование ДНК
# сперма
# сперматозоиды
# старение
# фертильность
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Муравьи перестроили свои жилища, чтобы бороться с заразным грибом

    21 октября, 11:49

  2. Генетическая несовместимость с сапиенсами могла ускорить конец неандертальцев

    21 октября, 11:49

  3. Инсульт у детей: ученые выяснили, в каком возрасте мозг поражается сильнее

    21 октября, 11:00

  4. Российские ученые разработали импортозамещенный измеритель шума авиадвигателей

    21 октября, 10:41
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Vilen Iosifovich
21 минута назад
Чилингаров угробил всю метеонавигационную слоужбу в российской Арктике. Судоводителям пришлось работать по личным велосипедным GPS приëмникам

Белые медведи на заброшенной исследовательской станции

Валерий Бордюгов
23 минуты назад
Það er svo synd, það er svo gott án þeirra!

Исландия потеряла статус единственной страны без комаров

Дождиков Антон
1 час назад
Это настоящая красота. Расцветка в жанре киберпанк:)

Получен первый цветной снимок плазмы в активной зоне токамака

Arthur G_78
1 час назад
Смерть неосознанная это смерть Смерть осознанная - бессмертие! Таков был девиз армянского воина с незапамятных времён. Слава и честь Тиграну

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Сергей Механик
1 час назад
Технологии не имеют моральной оценки. Всё зависит от того, как их использовать.☝️🤨

Космос стал ареной военного противостояния, заявили эксперты

Давид Барсегян
1 час назад
Зато гелия-3, более ценного и дорогого изотопа полным полно на Луне и хватит человечеству на 5 тыс лет. Вот там и начнётся битва за энергоресурсы

Инфографика: В каких странах сосредоточены запасы гелия

P. Юлия
2 часа назад
Aleksandr, Это ваше право — пользоваться не искажённым Священным Писанием, очищая его от ересей и человеческих добавлений, давно разоблачённых

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

konstantin noskov
2 часа назад
- Уходите, это частная медвежья территория, здесь съемка запрещена... Камеру выключай нах!!!

Белые медведи на заброшенной исследовательской станции

Dmitri Vinitski
2 часа назад
Цельнотянутые S-70/UH-60 Black Hawk

Китай представил соперника Black Hawk — ударный вертолет Z-20T

Paul Edison
2 часа назад
Станислав, легко внушаемый?

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Anastasia Anuchina
3 часа назад
Новость была весной, характерно, что ничего похожего на изделия Гальштатта в этом предмете нет, что сразу заметили специалисты. Очень быстро

На побережье Балтийского моря краеведы-энтузиасты нашли 2800-летний кинжал

Юрий Багов
4 часа назад
Александр, тебя покусал кто-то? Каких хозяев?

Орбитальная станция нового поколения Haven-1 вышла на финишную прямую перед запуском

Андрей
4 часа назад
Konstantin, мотивация то конечно появится , вопрос в том какая мотивация. Даже если это не будет мотивация покончить с этим бренным бытьем от того что

Феномен NEET: ученые рассказали, почему родители по-разному реагируют на пассивный образ жизни сына и дочери

Александр Захаревич
4 часа назад
Своего нет, от слова совсем, радуетесь только успехам хозяев?😁😁😁

Орбитальная станция нового поколения Haven-1 вышла на финишную прямую перед запуском

Андрей
4 часа назад
На редкость хорошая статья. Основные тезисы попадают в точку , хотя с раскрытием некоторых тезисов и можно поспорить. Как мужчина которого можно

Феномен NEET: ученые рассказали, почему родители по-разному реагируют на пассивный образ жизни сына и дочери

Alexzander Reznikov
5 часов назад
Медведям не нравится что их снимают

Белые медведи на заброшенной исследовательской станции

kordaigor@mail.ru
5 часов назад
Новость уже протухла, к тому же кинжал оказался средневекомым

На побережье Балтийского моря краеведы-энтузиасты нашли 2800-летний кинжал

Андрей Ляпугин
6 часов назад
Ни врагам ни "друзьям" России не нужно, чтобы всё это осуществилось. Поэтому в реальное внедрение разработок не верится. :(

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

T V
6 часов назад
Child, "После уличных боёв". А что за уличные бои и с кем вы знаете? Или тоже не в курсе, как на десятках автобусов возили майлановских гтморозков по

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

T V
6 часов назад
Child, Если вы не собираетесь осуждать преступления майдановцев, то вам не стоит рассуждать и о действиях России. Так никакие события в мире не

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно