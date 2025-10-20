Уведомления
Слушатели узнают, какое место занимает ИИ в современной геоинформатике.
О мероприятии
Технологии искусственного интеллекта (ИИ), стремительно ворвавшиеся в повседневную жизнь, способны во многих задачах сделать труд человека продуктивнее или даже заменить его. Они расширяют горизонты исследований и позволяют достичь новых глубин погружения в информацию об окружающей среде, получать из нее уникальные, не доступные ранее знания. Под ИИ понимается способность компьютера решать задачи, похожие на те, с которыми сталкивается человеческий интеллект: восприятие, обучение, рассуждение, решение проблем, принятие решений.
За последнее десятилетие в этой области особенно впечатляющие результаты показали методы глубокого обучения и основанные на них модели генеративного ИИ, способные создавать текст, программный код, изображения, видео и другие виды мультимедийных продуктов по запросу пользователя. Эти достижения проникли под общим названием GeoAI (Geospatial Artificial Intelligence) и в геоинформатику — науку, которая помогает отвечать на географические вопросы благодаря технологиям обработки, анализа и визуализации географической информации.
Кандидат географических наук Тимофей Евгеньевич Самсонов обсудит, какое место занимает ИИ в современной геоинформатике, участники узнают про яркие примеры применения GeoAI в географических исследованиях, а также порассуждают о перспективах и проблемах их дальнейшего развития.
Индийские психиатры описали необычное психическое расстройство у мужчины с алкогольной зависимостью. Так называемый синдром инкуба, сопровождаемый сексуальными галлюцинациями, развился у пациента при попытке сократить потребление спиртного.
Еще в 2020 году Россия отставала по квантовым технологиям от лидеров на 10 лет. Квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры — все это, казалось, вскоре войдет в практику везде, но не у нас. В 2025-м ситуация уже изменилась: в области квантовых вычислений страна вошла в число лидеров квантовой гонки. Как это удалось и каких практических результатов можно ждать?
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
