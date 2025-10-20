О мероприятии

Технологии искусственного интеллекта (ИИ), стремительно ворвавшиеся в повседневную жизнь, способны во многих задачах сделать труд человека продуктивнее или даже заменить его. Они расширяют горизонты исследований и позволяют достичь новых глубин погружения в информацию об окружающей среде, получать из нее уникальные, не доступные ранее знания. Под ИИ понимается способность компьютера решать задачи, похожие на те, с которыми сталкивается человеческий интеллект: восприятие, обучение, рассуждение, решение проблем, принятие решений.

За последнее десятилетие в этой области особенно впечатляющие результаты показали методы глубокого обучения и основанные на них модели генеративного ИИ, способные создавать текст, программный код, изображения, видео и другие виды мультимедийных продуктов по запросу пользователя. Эти достижения проникли под общим названием GeoAI (Geospatial Artificial Intelligence) и в геоинформатику — науку, которая помогает отвечать на географические вопросы благодаря технологиям обработки, анализа и визуализации географической информации.

Кандидат географических наук Тимофей Евгеньевич Самсонов обсудит, какое место занимает ИИ в современной геоинформатике, участники узнают про яркие примеры применения GeoAI в географических исследованиях, а также порассуждают о перспективах и проблемах их дальнейшего развития.

Расписание Ленинские горы, д. 1 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация