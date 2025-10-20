  • Добавить в закладки
Лекция
12+
GeoAI — искусственный интеллект в географических исследованиях

Слушатели узнают, какое место занимает ИИ в современной геоинформатике.

Лекторий юного географа
25 октября, 16:00
Бесплатно
Москва Ленинские горы, д. 1

О мероприятии

Технологии искусственного интеллекта (ИИ), стремительно ворвавшиеся в повседневную жизнь, способны во многих задачах сделать труд человека продуктивнее или даже заменить его. Они расширяют горизонты исследований и позволяют достичь новых глубин погружения в информацию об окружающей среде, получать из нее уникальные, не доступные ранее знания. Под ИИ понимается способность компьютера решать задачи, похожие на те, с которыми сталкивается человеческий интеллект: восприятие, обучение, рассуждение, решение проблем, принятие решений.

За последнее десятилетие в этой области особенно впечатляющие результаты показали методы глубокого обучения и основанные на них модели генеративного ИИ, способные создавать текст, программный код, изображения, видео и другие виды мультимедийных продуктов по запросу пользователя. Эти достижения проникли под общим названием GeoAI (Geospatial Artificial Intelligence) и в геоинформатику — науку, которая помогает отвечать на географические вопросы благодаря технологиям обработки, анализа и визуализации географической информации.

Кандидат географических наук Тимофей Евгеньевич Самсонов обсудит, какое место занимает ИИ в современной геоинформатике, участники узнают про яркие примеры применения GeoAI в географических исследованиях, а также порассуждают о перспективах и проблемах их дальнейшего развития.

Расписание
25
Суббота
Октябрь 2025
Ленинские горы, д. 1 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинские горы, д. 1

20 октября, 11:55
Александр Речкин
3
# география
# искуственный интеллект
# технологии
Комментарии

