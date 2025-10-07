  • Добавить в закладки
7 октября, 11:46
Игорь Байдов
8

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

❋ 4.2

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
Судно «Эндьюранс»
Судно «Эндьюранс» в 1915 году / © Science History Images, Alamy

В 1915 году англо-ирландский полярный исследователь Эрнест Шеклтон вместе с командой отправился на деревянном судне «Эндьюранс» к берегам Антарктиды. Они планировали грандиозный переход через весь антарктический континент — от моря Уэдделла до моря Росса, с покорением Южного полюса по пути.

Однако «Эндьюранс» так и не достиг берега. Могучие льды моря Уэдделла сковали судно, а затем раздавили его. Экипаж спасся, но экспедиция не достигла своих целей. Шеклтон и все члены его команды сумели выжить в невыносимых условиях, преодолев ледяные пустыни и бурные океанские воды на крошечных шлюпках. Их воля к жизни превратила катастрофу в триумф человеческого духа.

Само затонувшее судно, скрытое под толщей антарктических вод, стало мифом. Долгое время его описывали как вершину кораблестроения, непревзойденное прочное деревянное судно. Этот миф жил больше 100 лет.

В 2022 году международная экспедиция Endurance22 обнаружила обломки «Эндьюранса» на морском дне и тщательно обследовала их. Среди участников той миссии был Юкка Тухкури (Jukka Tuhkuri) из Университета Аалто в Финляндии. Увидев обломки, ученый задался простым, но фундаментальным вопросом: почему такое, как считалось, крепкое судно все-таки затонуло? Тухкури начал изучать историю полярных судов, построенных в ту же эпоху, и пришел к выводу, что «Эндьюранс» не был особенным. Напротив, он был значительно слабее современников.

В конце XIX и начале XX века инженеры знали, как нужно строить полярные суда для противостояния льдам. Они специально изменяли форму корпуса — делали ее более овальной, а киль (нижнюю часть судна) не таким глубоким. Благодаря этому лед не застревал по бокам судна и не давил на него с силой. Вместо этого льдины скользили вниз, под днище, что снижало риск повреждений ото льда.

Внутри таких судов палубы были устроены так, чтобы усиливать корпус. Нижние перекрытия шли сплошной линией от одного борта до другого по всей длине судна. Они образовывали что-то вроде коробок или ячеек, которые усиливали прочность и помогали выдерживать давление.

Анализ Тухкури показал, что «Эндьюранс» не обладал ни одной из этих ключевых особенностей. Это было относительно длинное судно с очень высоким килем. Исследователь провел расчеты и выяснил, что другие полярные суда того времени могли выдерживать от 1,7 до 2,7 раза большую нагрузку, чем «Эндьюранс».

Разбитый «Эндьюранс»
Разбитый «Эндьюранс» во льдах / © Royal Geographical Society, Wikimedia

Кроме того, ученый обнаружил, что судостроители поставили на «Эндьюранс» очень большой паровой двигатель, из-за чего нижнюю палубу удалось провести не по всему корпусу, а только до машинного отделения. В этом месте не хватало укрепляющих конструкций, которые придавали прочности судну. То есть эта часть корпуса оставалась уязвимой и слабее остальных.

Самое поразительное открытие ждало Тухкури, когда он изучил личную переписку Шеклтона. Легендарный исследователь знал об этих проблемах. В письме жене, которое он написал незадолго до отплытия в Антарктиду, Шеклтон признался: прежнее экспедиционное судно «Нимрод», на котором он ходил в предыдущую экспедицию, было прочнее нового «Эндьюранса». Однако Шеклтон все равно решил продолжить миссию и пошел на риск.

Исход оказался предсказуемым. Сильный напор льдов привел к разрушению деревянной конструкции и образованию пробоины. Трое суток команда боролась за жизнь «Эндьюранса», откачивая воду из трюмов при температуре минус 27 градусов Цельсия. Но после неудачных попыток Шеклтон распорядился начать эвакуацию команды на лед.

Правда, к тому моменту миф о «самом прочном деревянном корабле в мире» уже появился. Тухкури предположил, что, скорее всего, он начал формироваться до экспедиции — возможно, источником стала одна из статей в газете The Times. Шеклтон, зная правду, не стал развеивать миф и, вероятно, даже способствовал его распространению для придания экспедиции большего величия.

Результаты научной работы Тухкури опубликованы в журнале Polar Record.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
402 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
