Ученые выявили главные ошибки молодых россиян в выборе экологичной продукции

В ТюмГУ выяснили, что молодые люди в возрасте 18-19 лет имеют поверхностное и часто ошибочное понимание экологичности продукции: они ассоциируют ее с определенными материалами (бамбук, стекло, бумага), но не учитывают жизненный цикл товара, углеродный след от транспортировки (например, бамбука из других стран) и то, что некоторые популярные альтернативы (бумажная посуда, биоразлагаемые пакеты) на деле не так экологичны.

Ученые Школы естественных наук ТюмГУ выяснили, какие продуктовые решения молодые люди18-19 лет воспринимают в качестве экологически предпочтительных. Опрос более чем 700 студентов показал, что более половины опрошенных ассоциируют экологически чистые продукты с какими-либо материалами, в том числе возобновимыми природными — бамбук, бумага, древесина, хорошо перерабатываемыми материалами, полученными из минерального сырья (стекло, металл) и продуктами вторичной переработки. Результаты исследования могут помочь в формировании продуктовых маркетинговых стратегий и решений в области экологического просвещения.

«Как неэкологичный материал студенты рассматривают пластик. Из числа аспектов, связанных с жизненным циклом продукта, часто они называли возможность многократного использования продукции, биоразлагаемость, возможность переработки отходов продукции. Кроме того, молодежь говорила о снижении загрязнения окружающей среды вредными веществами на этапах производства и использования продукции, сокращении образования отходов и потребления сырья», — сообщила доцент кафедры геоэкологии и природопользования ТюмГУ Ольга Притужалова.

Однако, о том, что потребители могут повлиять на производителя путем отказа от покупки, студенты не задумываются (ответы в таком ключе встречались редко). Так же были выявлены негативные результаты: студенты не ассоциируют экологически чистую продукцию с местным или региональным производством, а также заблуждаются относительно экологичности таких альтернатив как бумажная одноразовая посуда взамен одноразовой пластиковой и биоразлагаемые пакеты взамен обычных пластиковых.

Некоторые признаки экологически чистой продукции ни разу не были названы студентами. Например, не упоминались подкатегории «возобновимые ресурсы», «не загрязняет окружающую среду вредными веществами» применительно к этапу приобретения продукта. Среди формулировок, предложенных самими студентами, были неудачные, например, «не используются природные ресурсы» (одно дело — говорить о минимизации расхода ресурсов, и совсем другое — о том, что можно создать продукт, не применяя те или иные природные ресурсы), пояснили специалисты.

В результате исследования были выявлены факты некорректного понимания сути экологически чистой продукции. Например, часто называемый бамбук вряд ли можно назвать экологичным, если говорить о потреблении продукции из бамбука на территории России, ведь такая продукция доставляется из других стран. Так же выявлено немало фактов неверной оценки альтернатив. Результаты исследования показывают, что необходимо экологическое просвещение населения.

«Потребители, ответственно относящиеся к окружающей среде, могут быть прибыльным сегментом рынка, поэтому от просвещения будут выигрывать все заинтересованные лица, включая бизнес, население и государство», — считают исследователи.

ТюмГУ 342 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.