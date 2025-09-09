Уведомления
Ученые выявили главные ошибки молодых россиян в выборе экологичной продукции
В ТюмГУ выяснили, что молодые люди в возрасте 18-19 лет имеют поверхностное и часто ошибочное понимание экологичности продукции: они ассоциируют ее с определенными материалами (бамбук, стекло, бумага), но не учитывают жизненный цикл товара, углеродный след от транспортировки (например, бамбука из других стран) и то, что некоторые популярные альтернативы (бумажная посуда, биоразлагаемые пакеты) на деле не так экологичны.
Ученые Школы естественных наук ТюмГУ выяснили, какие продуктовые решения молодые люди18-19 лет воспринимают в качестве экологически предпочтительных. Опрос более чем 700 студентов показал, что более половины опрошенных ассоциируют экологически чистые продукты с какими-либо материалами, в том числе возобновимыми природными — бамбук, бумага, древесина, хорошо перерабатываемыми материалами, полученными из минерального сырья (стекло, металл) и продуктами вторичной переработки. Результаты исследования могут помочь в формировании продуктовых маркетинговых стратегий и решений в области экологического просвещения.
«Как неэкологичный материал студенты рассматривают пластик. Из числа аспектов, связанных с жизненным циклом продукта, часто они называли возможность многократного использования продукции, биоразлагаемость, возможность переработки отходов продукции. Кроме того, молодежь говорила о снижении загрязнения окружающей среды вредными веществами на этапах производства и использования продукции, сокращении образования отходов и потребления сырья», — сообщила доцент кафедры геоэкологии и природопользования ТюмГУ Ольга Притужалова.
Однако, о том, что потребители могут повлиять на производителя путем отказа от покупки, студенты не задумываются (ответы в таком ключе встречались редко). Так же были выявлены негативные результаты: студенты не ассоциируют экологически чистую продукцию с местным или региональным производством, а также заблуждаются относительно экологичности таких альтернатив как бумажная одноразовая посуда взамен одноразовой пластиковой и биоразлагаемые пакеты взамен обычных пластиковых.
Некоторые признаки экологически чистой продукции ни разу не были названы студентами. Например, не упоминались подкатегории «возобновимые ресурсы», «не загрязняет окружающую среду вредными веществами» применительно к этапу приобретения продукта. Среди формулировок, предложенных самими студентами, были неудачные, например, «не используются природные ресурсы» (одно дело — говорить о минимизации расхода ресурсов, и совсем другое — о том, что можно создать продукт, не применяя те или иные природные ресурсы), пояснили специалисты.
В результате исследования были выявлены факты некорректного понимания сути экологически чистой продукции. Например, часто называемый бамбук вряд ли можно назвать экологичным, если говорить о потреблении продукции из бамбука на территории России, ведь такая продукция доставляется из других стран. Так же выявлено немало фактов неверной оценки альтернатив. Результаты исследования показывают, что необходимо экологическое просвещение населения.
«Потребители, ответственно относящиеся к окружающей среде, могут быть прибыльным сегментом рынка, поэтому от просвещения будут выигрывать все заинтересованные лица, включая бизнес, население и государство», — считают исследователи.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
