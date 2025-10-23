Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Карта уровня мирового финансового риска на 2025 год по странам
Финансовый и коммерческий риск отражает уязвимость стран перед краткосрочными шоками — от проблем с ликвидностью между компаниями до нарушений торговой активности.
Эта инфографика, основанная на данных Allianz Trade, визуализирует глобальный ландшафт краткосрочного финансового и коммерческого риска на 2025 год. Рейтинг краткосрочного риска оценивает вероятность невыплаты компаниями в конкретной стране, используя два показателя: потоки финансирования и сбои в спросе.
Низкий риск в основном характерен для развитых экономик и стран с доходами от нефти. В этой категории — 90 стран, включая: США, Канаду, Германию, Японию, а также большинство стран Западной Европы: Франция, Швейцария, страны Северной Европы.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе — Китай, Сингапур, Япония, Южная Корея, а также Австралия.
Средний риск наблюдается в развивающихся странах, таких как Бразилия, Индия, Вьетнам, Мексика.
Чувствительный риск (на один уровень выше среднего) характерен для 42 стран, включая Аргентину, Бангладеш, ЮАР и более 15 африканских государств.
Высокий риск сосредоточен в Субсахарской Африке, отдельных странах Ближнего Востока и государствах, пострадавших от конфликтов, таких как Украина, Сирия, Судан. Эти экономики могут столкнуться с ограничениями кредитования и краткосрочными нарушениями в спросе и экономической активности.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
Ученые, доказавшие способность млекопитающих дышать через анус, впервые протестировали метод «кишечного дыхания» на людях
По замыслу исследователей, в будущем нетрадиционный способ доставки кислорода в организм, который они называют «энтеральной вентиляцией», может стать спасением для пациентов с дыхательной недостаточностью. Эксперимент подтвердил безопасность процедуры для людей, что приближает ученых к реализации идеи.
Онкологи обнаружили механизм, который объясняет, почему грудное вскармливание значительно снижает риск развития рака молочной железы. Оказалось, лактация способствует увеличению особых клеток: они остаются в грудной ткани на долгие десятилетия, создавая защиту от злокачественного образования.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
