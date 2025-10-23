Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта уровня мирового финансового риска на 2025 год по странам

Финансовый и коммерческий риск отражает уязвимость стран перед краткосрочными шоками — от проблем с ликвидностью между компаниями до нарушений торговой активности.

Карта мирового финансового риска на 2025 год / © Visualcapitalist

Эта инфографика, основанная на данных Allianz Trade, визуализирует глобальный ландшафт краткосрочного финансового и коммерческого риска на 2025 год. Рейтинг краткосрочного риска оценивает вероятность невыплаты компаниями в конкретной стране, используя два показателя: потоки финансирования и сбои в спросе.

Низкий риск в основном характерен для развитых экономик и стран с доходами от нефти. В этой категории — 90 стран, включая: США, Канаду, Германию, Японию, а также большинство стран Западной Европы: Франция, Швейцария, страны Северной Европы.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе — Китай, Сингапур, Япония, Южная Корея, а также Австралия.

Средний риск наблюдается в развивающихся странах, таких как Бразилия, Индия, Вьетнам, Мексика.

Чувствительный риск (на один уровень выше среднего) характерен для 42 стран, включая Аргентину, Бангладеш, ЮАР и более 15 африканских государств.

Высокий риск сосредоточен в Субсахарской Африке, отдельных странах Ближнего Востока и государствах, пострадавших от конфликтов, таких как Украина, Сирия, Судан. Эти экономики могут столкнуться с ограничениями кредитования и краткосрочными нарушениями в спросе и экономической активности.