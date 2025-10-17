О мероприятии

Цифры на Руси обозначались при помощи букв, а сам счет несколько отличался от современного. Слушатели узнают про славянскую цифирь, а также особенности летосчисления и даже числовой криптографии. Чем византийская тайнопись отличается от описательной, как считать года от сотворения мира и что такое загадочный половинный счет? Ответы на эти вопросы даст популяризатор науки Николай Буцких.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 58 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация