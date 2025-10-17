  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Славянская цифирь

Слушатели узнают про славянскую цифирь и особенности летосчисления.

Центр славянской письменности «Слово»
25 октября, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 58

О мероприятии

Цифры на Руси обозначались при помощи букв, а сам счет несколько отличался от современного. Слушатели узнают про славянскую цифирь, а также особенности летосчисления и даже числовой криптографии. Чем византийская тайнопись отличается от описательной, как считать года от сотворения мира и что такое загадочный половинный счет? Ответы на эти вопросы даст популяризатор науки Николай Буцких.

Расписание
25
Суббота
Октябрь 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 58 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 58

17 октября, 11:50
Александр Речкин
3
# история
# лингвистика
# цифры
Комментарии

Написать комментарий

