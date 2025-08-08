Слушатели узнают о чем писали римляне и как эти послания сохраняли личные и общественные переживания.

О мероприятии

Надписи на стенах городов Древнего Рима открывают уникальное окно в повседневную жизнь того времени, отражая мысли, чувства, шутки и обыденные заботы людей.

Популяризатор истории Никита Самохин расскажет о чем писали римляне, как эти послания сохраняли личные и общественные переживания, а также какую роль граффити играли в культуре и истории Рима.

