Конгрессмен из США обратился к Илону Маску с требованием объясниться относительно обвинений, брошенных ему президентом Украины. Если объяснения Маска его не удовлетворят, он приложит все усилия, чтобы лишить SpaceX военных заказов. Необычность ситуации заключается в том, что сегодня компания Маска минимально заинтересована в новых военных заказах. Одновременно американские военные, из-за крупной аварии «старого космоса», остались в положении, когда у них просто нет альтернативы спутникам и ракетам Маска. Если конгрессмену удастся его замысел, военные возможности Штатов получат серьезный удар.

Джим Хаймс, конгрессмен-демократ от Коннектикута, направил Илону Маску письмо, в котором заявил: «Самовольное изменение SpaceX условий ее контракта с правительством США в сочетании с нежеланием компании реагировать на запросы Конгресса в рамках надзорных полномочий, ставит под сомнение все контракты, заключенные правительством США со SpaceX». Аналогичное письмо он отправил главе Национальной разведки США Джею Клейтону.

Причиной письма стал скандал вокруг ограничений SpaceX для систем Starlink развернутых на Украине. Речь о заявлениях президента Украины, вроде сделанного им 19 октября (были и другие сходного содержания). В нем сказано, что Starlink на Украине «перестает работать при скорости 130–161 километр в час на различных участках фронта. Это замедляет нашу фронтовую логистику и ограничивает применение различных типов дронов, в частности беспилотников среднего радиуса действия и перехватчиков реактивных „Шахедов“».

На первый взгляд, скандал беспочвенен: дело в том, что все показанные украинские дроны-перехватчики, во-первых, из-за слабых ЛТХ не могут перехватывать реактивные варианты «Гераней», во-вторых, слишком малы, чтобы использовать для наведения Starlink. Минимальная антенна этого сервиса — порядка 30 сантиметров, отчего интегрировать ее можно только в крупный летательный аппарат. Проблема в том, что настолько крупных перехватчиков у ВСУ пока нет.

Не может идти речь и о замедлении «фронтовой логистики»: существующие БЛА, используемые для доставки грузов на фронт, — все тихоходные мультикоптеры. Классический пример — так называемая «Баба Яга» (на самом деле зонтичный термин), которая не то что на 130, но и на 120 километрах в час устойчиво не летает.

Напомним: Хаймс — демократ, а Маск был крупнейшим спонсором республиканцев на двух последних крупных выборах в США. Поэтому фактическая беспочвенность обвинений в отношении SpaceX не может остановить конгрессмена. В конце письма он не особенно скрываясь угрожает сделать все, что больше у этой компании госзаказов не было.

Несекретное письмо конгрессмена Маску отличается от как бы секретного письма того же конгрессмена Клейтону больше формулировкой, чем основной мыслью / © NS

Ирония текущей ситуации состоит в том, что доходы от гражданской сети Starlink у этой компании существенно выше, чем от военных. Кроме того, она рассчитывает с помощью Starship выводить на орбиту специализированные спутники-датацентры, которые, по замыслу Маска, должны принести ему еще больше прибыли, чем Starlink.

Отдельные новые заказы он все еще принимает: скажем, двухмиллиардный контракт от военных по созданию космической сети связи, необходимой для перспективной системы ПРО США «Золотой купол». Демократы уже пообещали, что отменят это название. Но сам проект пока не объявляли антипартийным, то есть формально не планируют ему мешать. Ситуация с Маском позволяет надежно торпедировать любые новые проекты ПРО с размещением их элементов в космосе: выводить нечто настолько масштабное кроме SpaceX в США некому.

Другая проблема: более 11 тысяч спутников Starlink не имеют серьезных конкурентов. Попытки других американских компаний создать сравнимые группировки пока не увенчались успехом. И даже не потому, что немасковские спутники связи демонстрируют меньшую пропускную способность и более высокую цену, а просто потому, что выводить их не на чем. Американские космические игроки, кроме SpaceX, сейпочти не летают.

Blue Origin весной разрушили свою стартовую площадку взрывом ракеты. ULA (представляет местный «старый космос») со своей ракетой Vulcan недавно потеряла больше полезной нагрузки, чем любой другой космический носитель за последние сорок лет. Нагрузкой этой были как раз десятки тяжелых спутников орбитальной группировки, что планировала конкурировать с Маском. Пока проблемы с этими двумя аварийным ракетами не решат, в США из серьезных игроков есть только SpaceX.

И хотя демократы где кулуарно а где и публично уже обсуждали возможности национализации компании (американские законы в теории позволяют), практическая реализация этого замысла сомнительна. Сотрудники SpaceX в подавляющем большинстве лояльны к Маску, а еще они знают, что без него перспективы компании малы. После национализации ключевые инженеры и управленцы могут покинуть SpaceX, оставив государственных рейдеров с пустой скорлупой вместо мирового космического лидера.

Хотя на первый взгляд обвинения Хаймса и выглядят нелогичными, такими они кажутся лишь со стороны. В 2020-х годах ни один лидер демократов не выдвинул ни одной позитивно сработавшей инициативы, но это не мешало их инициаторам успешно делать карьеру. Дело в том, что в современной западной политической системе верность линии партии и непреклонность в ее проведении важны сами по себе, даже если все шаги на этом пути не ведут к каким-то позитивным последствиям.

А идея Хаймса нанести удар по SpaceX хотя и угрожает национальной безопасности США, зато соответствует партийной линии. Иными словами, может способствовать росту его политического влияния вне зависимости от ее реальных последствий. Которых может и вовсе не быть: американские военные без новых контрактов с компанией Маска окажутся в отчаянном положении, поскольку такими же возможностями в космосе не обладает никто. То есть они могут в последний момент нейтрализовать инициативу конгрессмена. По крайней мере, пока дело не дойдет до победы демократов уже на выборах президента через пару лет.

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