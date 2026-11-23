Физики создали космологическую модель, в которой темная энергия возникает из квантовой хромодинамики — теории сильного взаимодействия. Это может избавить теоретиков от необходимости вводить неизвестные науке гипотетические поля, но пока концепция остается лишь математическим сценарием.

Темная энергия составляет 70% энергии Вселенной и заставляет ее расширяться с ускорением. Стандартная космологическая модель описывает ее как космологическую постоянную, игнорируя физическую природу феномена. Чтобы найти источник этой энергии, теоретики десятилетиями вводили в уравнения гипотетические скалярные поля и экзотические частицы. Эксперименты их существование не подтвердили.

Недавние астрономические наблюдения указали на то, что плотность темной энергии может меняться со временем. Из-за этого классическая концепция неизменной космологической константы оказалась под вопросом в свете новых данных.

Чтобы разрешить противоречие, физики связали макроскопическое расширение Вселенной с субатомными процессами. В исследовании, опубликованном в журнале The Astrophysical Journal, они предположили, что эффект динамической темной энергии порождают топологические свойства вакуума квантовой хромодинамики. Этот механизм опирается на теорию сильного взаимодействия из Стандартной модели и исключает необходимость в экзотических частицах.

Сначала исследователи поставили вопрос, могли ли топологические свойства квантовой хромодинамики генерировать нужную энергию на больших расстояниях. Авторы научной работы создали математическую модель, в которой субатомная структура вакуума реагировала на расширение пространства. Затем они сопоставили расчеты с массивом реальных астрономических данных. В анализ включили информацию о реликтовом излучении от телескопа «Планк», распределении материи от спектроскопического инструмента DESI и свечении далеких сверхновых звезд.

Модель сравнили со стандартной космологической концепцией и популярными теориями динамической темной энергии. Она совпала с данными наблюдений так же хорошо, как классические теории. Расчеты точно воспроизвели изменение плотности темной энергии в поздние эпохи существования Вселенной, на которое указывали данные DESI. При совместном анализе наборов данных математическая оценка по строгим байесовским критериям отдала предпочтение квантовой хромодинамике.

Ученые пришли к выводу, что ускоренное расширение Вселенной могло возникнуть из комбинации известных физических констант сильного взаимодействия и темпа расширения Вселенной. По мере расширения пространства топологическая структура вакуума менялась и создавала необходимое энергетическое смещение.

Но стоит отметить и серьезные рамки вычислений. В оригинальной статье физики применили специальную функцию для искусственного подавления влияния вакуума в ранние эпохи, когда Вселенная состояла в основном из излучения и материи. Предложенный подход объяснил эволюцию пространства, но потребовал ручной математической настройки времени включения этого механизма.

В итоге ученые математически описали, что загадку астрофизики можно решить с помощью уже известных законов природы за счет вклада вакуума квантовой хромодинамики в ускоренное расширение пространства без введения экзотических частиц, хотя само поведение такого вакуума в расширяющейся Вселенной пока остается предметом теоретических споров. Будущие наблюдения помогут проверить точность предложенных расчетов.

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Илья Гриднев 222 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.