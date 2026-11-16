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Попытка запуска ракеты американским «старым космосом» привела к потере сразу 40 крупных спутников

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Ракету Vulcan еще два года назад называли главным конкурентом Starship в США. Но первая попытка пуска ее полной версии закончилась рекордной за сорок лет потерей полезной нагрузки. Последний раз столько ее теряли во время катастрофы шаттла «Челленджер» в 1986 году. Неполадки с ракетой бывали и раньше, но новая авария окончательно демонстрирует, что полноценных конкурентов SpaceX в Штатах вырастить так и не сумели.

Космонавтика
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Ракета Vulcan во время вчерашнего старта из Флориды
Ракета Vulcan во время вчерашнего старта из Флориды / © Mazzanti, NurPhot

Американская космическая отрасль в последние годы серьезно нервничает из-за того, что вся она завязана на SpaceX, и, одновременно, SpaceX все больше и больше теряет интерес к обслуживанию внешних заказчиков. Компания Маска получает основные свои доходы от Starlink, а вот доставка на орбиту грузов других игроков приносит ей считаные проценты прибыли — в том числе просто потому, что проекты других игроков намного менее масштабные, чем Starlink.

Это породило феномен, который местные отраслевые наблюдатели называют «пусковой кризис». SpaceX просто перестала принимать новые заказы на запуски на Falcon 9 после 2028 года: ей неинтересно. В результате компания Amazon сделала уже тысячу спутников для своего конкурента Starlink, но 600 из них так и не смогла запустить (не на чем). Сходно страдают американские военные и многие другие.

В теории заменить Falcon 9 может Starship, но здесь против американских военных работает их же собственная бюрократия. Дело в том, что для допуска к военным пускам нужно пройти процедуру длиной в несколько лет, а SpaceX пока даже не планировала начинать ее для Starship. Поэтому Vulcan в Пентагоне рассматривали как ключевой будущий носитель для военных спутников — но после случившейся аварии этот сценарий начинает выглядеть весьма отдаленным.

Чтобы решить вопрос, лихорадочно работает Blue Origin (принадлежит владельцу Amazon) и United Launch Alliance (дочка Boeing и Lockheed Martin). Но пуски первой из них в этом году на паузе: новая ракета не так давно взорвалась, разрушив стартовую площадку.

Поэтому многие рассматривали ключевым конкурентом SpaceX ракету Vulcan от United Launch Alliance. Вчера, 15 ноября 2026 года, она должна была совершить первый полет в своей полной версии. Ракету начали разработкой в 2014 году, а в 2024 году ее впервые запустили в базовой версии.

Согласно заявлению компании, ракета была потеряна на десятой минуте полета. Но проблемы возникли еще раньше. Во время трансляции на 34-й секунде в эфире был слышен сигнал тревоги, после чего трансляцию его звука выключили.

Кроме того, на трансляции пуска было видно, что двигатели BE-4 первой ступени не отключились на пяти минутах после запуска, как должны были, а работали на полминуты больше запланированного. Такое бывает тогда, когда первая ступень или боковые ускорители почему-то не смогли выдать нужную тягу и двигатели первой ступени стараются компенсировать это увеличенным временем работы.

Полностью компенсировать так можно только при неполной загрузке ракеты полезным грузом. Если загрузка высока, дополнительное время преодоления силы тяжести ведет к большим энергетическим потерям и невыведению груза на расчетную орбиту.

Самые серьезные проблемы начались сразу после выключения двигателей первой ступени, перед запуском двигателей RL-10 верхней ступени. Ракета начала вращаться, причем двигатели, судя по трансляции, пытались компенсировать это своими импульсами — но не преуспели.

В итоге было потеряно 40 крупных спутников, общая масса полезной нагрузки — 22,7 тонны. Такая крупная потеря полезной нагрузки случается крайне редко. Единственный вспоминающийся сходный случай из истории космонавтики — потеря 23 тонн полезной нагрузки во время катастрофы шаттла «Челленджер» в 1986 году. Впрочем, тогда главной проблемой была потеря семи человек экипажа, а никак не грузов. Вне опыта американской космонавтики такую массу полезной нагрузки за один пуск не терял еще никто.

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Космонавтика
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