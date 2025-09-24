Уведомления
Директор Института космических исследований рассказал о месте России в лунной гонке
Глава Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович в интервью отметил, что сейчас Китай и США ведут соревнование за то, кто первым высадится на Луне. До 2030 года, по его словам, перед нашей страной стоит «главная задача — наверстать отставание».
Ученый констатировал, что вторая «»лунная гонка» по факту, конечно, существует» (пять лет назад Naked Science уже писал о ее начале). По его мнению, сейчас она не носит характер идеологического противостояния. Сегодня, скорее, идет борьба за более практические цели. Тот, кто первым высадит на Луне людей и создаст там базы, сможет застолбить куда более выгодные места для базирования, чем пришедший вторым.
Кроме того, Петрукович разделил гонку на два компонента: автоматические и пилотируемые миссии. В первой он отдал явное преимущество Китаю, который в последнюю дюжину лет провел сразу несколько удачных высадок там подряд. Попытки других стран сделать то же заканчивались однотипно: их аппараты либо разбивались, либо садились мягко, но переворачивались после посадки. Исключением стали лишь один индийский и один американский посадочные аппараты.
Следующий этап, с посадкой людей, имеет уже двух фаворитов, США и Китай. «Пока мы видим, что хотя американцы формально ближе к цели, но, у меня лично такое ощущение: они могут задержаться, а китайцы успеют раньше», — отметил академик. Ранее Naked Science в отдельном материале разбирал, почему шансы Штатов высадить туда людей в 2020-х годах первыми выше, чем у китайцев.
Среди стратегических целей лунной гонки Петрукович обозначил занятие самых выгодных мест для лунных баз. Он напомнил, что в приполярных зонах Луны намного меньше перепады температур в циклах день-ночь, есть залежи воды. Все это очень ценные качества для точек, где можно создать крупные базы.
Но есть и существенные трудности: близ полюсов много гор и мало крупных ровных площадок, где можно было бы реализовать множество посадок. В лунных условиях слишком близкие посадки разных аппаратов в одной точке ведут к сильному запылению ранее высадившихся теми, кто прилунился позже. Такое загрязнение лунной пылью, по опыту 1960-х, может блокировать работу и солнечных батарей, и системы теплоотвода, что угрожает работоспособности аппаратов.
Директор ИКИ упомянул, что американцы предлагают сделать места посадок тех или иных стран «запретной зоной» для других участников лунной гонки, чтобы новые посадки не создавали угроз технике страны-первопроходца. «Поэтому де-факто могут появляться ограничения, какие-то запреты на определенные зоны, и это, конечно, всех очень напрягает», — заключил Петрукович.
По поводу места России в разворачивающейся гонке, он признал: «К сожалению, первый раунд не за нами». Вместе с Израилем и Японией мы стали одной из тех стран, чьи аппараты не добились успешных посадок на Луне, хотя и пытались («Луна-25»). Но, отметил Петрукович, из этих ошибок сделаны выводы и предложены доработки. В 2029-2030 годах наша страна предполагает запустить к приполярным районам Луны два посадочных аппарата.
Глава ИКИ РАН считает, что на данный момент отставание России в лунной гонке «пока не столь драматично». Однако «надо выполнить планы… успешных посадок на Луну в период 2028-30 годов для того, чтобы решить наши вопросы». Такие «пристрелочные» посадки должны проложить дорогу формированию лунных баз в 2030-2035 годах. Чтобы это было возможно, главной задачей для нашей лунной программы до 2030 года Петрукович обозначил «наверстать отставание». По всей видимости, речь идет об отставании в области автоматических посадок, поскольку в области пилотируемой космонавтики у России нет каких-либо конкретных планов по Луне.
Naked Science ранее писал о том, почему исследования других небесных тел автоматами по результативности отстают и во всем обозримом будущем будут серьезно отставать от пилотируемых. Кроме того, мы рассказывали о новых научных теориях образования Луны, из которых вытекает возможность наличия там не только километрового слоя вечной мерзлоты у полюсов, но и подледных линз жидкой воды, где не исключена и простейшая жизнь.
