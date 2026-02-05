Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Робот-гуманоид в условиях −47°C установил мировой рекорд, пройдя 130 000 шагов
Китайский производитель человекоподобных роботов Unitree продемонстрировал серьезный технологический прорыв: его робот G1 совершил автономный марш по экстремально холодному снежному полю на северо-западе Китая.
Робот прошел более 130 000 шагов при температуре, опускавшейся до −47,4°C, в районе Алтая Синьцзян-Уйгурского автономного района, при этом он сумел «нарисовать» на льду эмблему Зимних Олимпийских игр.
Испытание охватило участок размером около 186 метров в длину и 100 метров в ширину и, по данным ряда СМИ, стало первым подтвержденным случаем длительной автономной ходьбы гуманоидного робота в столь суровых морозных условиях.
Для выполнения задачи машину специально доработали, отойдя от стандартной заводской конфигурации. Чтобы снизить экстремальные тепловые нагрузки, инженеры надели на робота утепленную куртку и добавили самодельные пластиковые кожухи на нижние конечности — практичное решение для защиты суставов, приводов и аккумуляторных систем от замерзания. Для точного позиционирования с сантиметровой точностью робот использовал китайскую спутниковую навигационную систему «Бэйдоу», а встроенные алгоритмы адаптивного планирования траектории обеспечивали устойчивое и непрерывное движение по неровной, обледенелой поверхности.
Испытание подчеркнуло растущее внимание индустрии гуманоидной робототехники к устойчивости к внешней среде. По мере выхода роботов за пределы контролируемых помещений способность работать при неблагоприятной погоде и экстремальных температурах становится важным конкурентным показателем.
G1 — это человекоподобный робот ростом около 127 сантиметров и массой примерно 35 килограммов. Его механическая конструкция включает от 23 до 43 приводных моторов в суставах (в зависимости от конфигурации).
Робот оснащён набором современных датчиков, включая трехмерный лидар, глубинную камеру Intel RealSense и микрофонную систему с шумоподавлением для голосового управления. Питание обеспечивает быстросъемный аккумулятор емкостью 9 000 миллиампер-часов, рассчитанный примерно на два часа работы и поддерживающий быструю замену.
Unitree входит в число крупнейших производителей гуманоидных роботов в Китае. По данным, опубликованным в прошлом месяце и приведенным CNEVPost, в 2025 году совокупные поставки гуманоидных роботов компании превысили 5 500 единиц.
