24 сентября, 11:47
Редакция Naked Science
Экопроект «Газпром нефти» поможет изучению и сохранению природы Восточной Сибири

Экологи «Газпром нефти» совместно с учеными провели экспедицию для сбора данных о биологическом разнообразии удаленных районов на границе Якутии и Иркутской области. Исследование стало частью многолетней программы по изучению растительного и животного мира около Чонской группы участков, результаты которой помогут в экологичной разработке месторождений Восточной Сибири.

© «Газпром нефть»

В восточносибирской тайге расположены крупнейшие массивы нетронутых хвойных лесов, в которых обитают сотни видов животных и растений. Для безопасной работы в регионе «Газпром нефть» начала рассчитанную на четыре года программу изучения растений и животных около Чонской группы месторождений. В 2025 году состоялась одна из таких исследовательских экспедиций.

Экологи собирали данные о том, какие конкретно виды обитают рядом с месторождениями, есть ли там маршруты миграций птиц и млекопитающих, встречаются ли редкие виды растений. Попутно изучали свойства и особенности местных почв, воздуха и воды. У такой работы есть сразу две группы целей.

Во-первых, природоохранная: будущие дороги, здания расположат так, чтобы не помешать окружающей тайге и ее обитателям. «Изучение и сохранение флоры и фауны регионов нашей деятельности является приоритетом „Газпром нефти“. Многолетняя программа изучения биоразнообразия поможет эффективно спланировать масштабные промышленные проекты и реализовать их безопасно для природы и человека», — прокомментировал Виктор Сорокин, начальник управления производственной безопасности «Газпром нефти».

Во-вторых, сведения об отдаленных районах тайги представляют серьезный научный интерес. «Исследование также позволит комплексно описать природный мир Чонской группы месторождений и оценить его изменение в динамике», — дополнил Сорокин.

«Программа по мониторингу биоразнообразия — это важный вклад нашего предприятия в сохранение природного мира Восточной Сибири. Мы успешно применяем современные технологии при создании инфраструктуры в северных регионах, подбираем лучшие решения с учетом природных и климатических особенностей территории. Результаты мониторинга помогут нам комплексно оценить состояние природы в районе месторождений и реализовать производственную программу максимально бережно для экологии региона».

Владимир Крупеников, генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья»

За две недели ученые смогли охватить более 150 квадратных километров тайги близ Тымпучиканского месторождения. В составе экспедиции были зоологи, орнитологи, ихтиологи, ботаники и гидробиологи. Они оценили состояние биомаркеров, отражающих благополучие природы региона. Это более 50 видов растений, животных и птиц, характерных для здоровой восточносибирской тайги. В их числе, например, соболь, бурозубка, землеройка, глухарь, кедровка, белая трясогузка и другие.

Видео об экспедиции / © «Газпром нефть»

«По состоянию биоиндикаторов можно оценить благоприятность среды для живых организмов, своевременно выявить изменения и реализовать корректирующие мероприятия, чтобы хозяйственная деятельность не влияла на естественные природные процессы», — отметила Алена Левых, научный сотрудник «ЭкоНефтеГазКонсалтинга», кандидат биологических наук.

Лабораторный анализ образцов почвы, воды и донных отложений, которые были отобраны в ходе экспедиции, показал: они соответствуют экологическим нормативам. Также исследователи убедились, что в регионе постоянно обитают редкие виды животных — например, остромордая лягушка, садовая камышовка и живородящая ящерица.

Еще две экспедиции ученые наметили на 2026 и 2027 годы. По завершении всей четырехлетней программы исследований составят атлас биоразнообразия, впервые описывающий экосистему труднодоступных районов тайги. Результаты научно-исследовательской программы учтут при реализации промышленных проектов в Восточной Сибири.

Комментарии

