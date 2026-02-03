  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 февраля, 12:07
СГМУ им. В.И. Разумовского
3
611

Эксперт Саратовского медуниверситета рассказала, почему болит голова на морозе

❋ 4.4

Наверняка каждый хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда на морозе неожиданно начинает болеть голова. Ассистент кафедры терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского Надежда Михель объяснила, почему при минусовых температурах многих беспокоит эта проблема, и дала полезные рекомендации, как с ней справиться.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# головная боль
# здоровье
# зима
# кровеносные сосуды
# мороз
Надежда Михель, ассистент кафедры терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии СГМУ им. В.И. Разумовского / © Надежда Михель, пресс-служба СГМУ им. В.И. Разумовского

Головная боль в холодное время года чаще всего вызвана сужением поверхностных сосудов кожи головы, что нарушает кровоснабжение и раздражает нервные окончания (ветви тройничного нерва).

«Организм пытается согреть мозг, резко расширяя артерии, что вызывает кратковременную, но острую боль, похожую на «заморозку мозга» или мигрень», — отметила эксперт.

Еще одна причина неприятных ощущений — резкий перепад температуры. Так, выход из теплого помещения на улицу стимулирует стремительное расширение сосудов, повышающее давление и создающее дополнительный дискомфорт. Метеозависимые люди страдают от головных болей сильнее из-за частых перепадов атмосферного давления. Кроме того, морозный воздух и ветер способны провоцировать раздражение тройничного нерва, вызывая сильные приступы боли.

Чтобы облегчить состояние, Надежда Михель порекомендовала носить головной убор, избегать долгого нахождения на холоде и немедленно заходить в теплое помещение при появлении дискомфорта.

«Боль обычно проходит через несколько минут после согревания. Для быстрого восстановления комфортной температуры полезно выпить горячего чая или воды», — подчеркнула эксперт Саратовского медуниверситета.

Если головные боли стали регулярными, сильными или сопровождаются головокружением, важно обратиться к специалисту для выяснения возможных проблем со здоровьем.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
СГМУ им. В.И. Разумовского
1 статей
Официальная страница Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Минздрава России.
Показать больше
СГМУ им. В.И. Разумовского
# головная боль
# здоровье
# зима
# кровеносные сосуды
# мороз
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Фев
1000
Хоботные: эволюционная поступь гигантов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Фев
Бесплатно
Искусство Восточной Римской империи IV-XV веков
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Фев
1200
Антропологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Фев
Бесплатно
Почему нам холодно? Или приспособления животных к холоду
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Жизнь на льдине: от палатки до инновационной платформы «Северный полюс»
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Биологическое, социальное, индивидуальное в «природе человека»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Репробанк: как сохранить будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Фев
1500
Какие идеи объясняют Вселенную?
Medio Modo
Москва
Лекция
06 Фев
1200
Итоги 2025 года в зоологии беспозвоночных
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 февраля, 12:56
Илья Гриднев

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Биология
# змеи
# миграция
# поезда
2 февраля, 15:19
РТУ МИРЭА

Физик объяснил, в чем опасность «ватрушки» для катания на льду, и призвал отказаться от нее

Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.

РТУ МИРЭА
# отдых
# отдых на природе
# потенциальная опасность
# скорость
# спорт
2 февраля, 16:59
ИИМК РАН

Обнаруженный на Алтае «медвежий оберег» рассказал о диалоге древних культур в I тысячелетии нашей эры

Ученые Института истории материальной культуры РАН и Алтайского государственного университета в ходе исследований могильника эпохи раннего средневековья на реке Чумыш в Алтайском крае обнаружили необычную бронзовую бляху с изображением трех медведей. Находка, датируемая VII–VIII веками нашей эры, свидетельствует о сложных процессах культурного взаимодействия на территории Южной Сибири в эпоху становления Тюркских каганатов.

ИИМК РАН
# Алтай
# артефакты
# археология
# история
# могильник
# Россия
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
29 января, 19:38
Александр Березин

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Биология
# арктика
# белые медведи
# глобальное потепление
# Шпицберген
2 февраля, 12:56
Илья Гриднев

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Биология
# змеи
# миграция
# поезда
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
3 Комментария
Sam Dowson
Sam Dowson
7 минут назад
-
0
+
Всегда хожу без шапки на холоде и морозе вплоть до -25. Если ветра нет, то никакого дискомфорта, хотя кожа охлаждается сильно. А вот если ветер, да ещё влажность высокая - болеть потом может пол дня, если не бахнуть сразу пенталгина или ибупрофена. Причем боль немного пульсирующая и усиливается при надаливании на сонные артерии по бокам шеи. Видимо все же дело не в поверхностном охлаждении, а в более глубоком.
Ответить
-
0
+
Сергей Механик
Сергей Механик
1 час назад
-
0
+
Ничего не болит на морозе, только морда красная.
Ответить
-
0
+

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 66

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно