Эксперт Саратовского медуниверситета рассказала, почему болит голова на морозе
Наверняка каждый хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда на морозе неожиданно начинает болеть голова. Ассистент кафедры терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского Надежда Михель объяснила, почему при минусовых температурах многих беспокоит эта проблема, и дала полезные рекомендации, как с ней справиться.
Головная боль в холодное время года чаще всего вызвана сужением поверхностных сосудов кожи головы, что нарушает кровоснабжение и раздражает нервные окончания (ветви тройничного нерва).
«Организм пытается согреть мозг, резко расширяя артерии, что вызывает кратковременную, но острую боль, похожую на «заморозку мозга» или мигрень», — отметила эксперт.
Еще одна причина неприятных ощущений — резкий перепад температуры. Так, выход из теплого помещения на улицу стимулирует стремительное расширение сосудов, повышающее давление и создающее дополнительный дискомфорт. Метеозависимые люди страдают от головных болей сильнее из-за частых перепадов атмосферного давления. Кроме того, морозный воздух и ветер способны провоцировать раздражение тройничного нерва, вызывая сильные приступы боли.
Чтобы облегчить состояние, Надежда Михель порекомендовала носить головной убор, избегать долгого нахождения на холоде и немедленно заходить в теплое помещение при появлении дискомфорта.
«Боль обычно проходит через несколько минут после согревания. Для быстрого восстановления комфортной температуры полезно выпить горячего чая или воды», — подчеркнула эксперт Саратовского медуниверситета.
Если головные боли стали регулярными, сильными или сопровождаются головокружением, важно обратиться к специалисту для выяснения возможных проблем со здоровьем.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
Обнаруженный на Алтае «медвежий оберег» рассказал о диалоге древних культур в I тысячелетии нашей эры
Ученые Института истории материальной культуры РАН и Алтайского государственного университета в ходе исследований могильника эпохи раннего средневековья на реке Чумыш в Алтайском крае обнаружили необычную бронзовую бляху с изображением трех медведей. Находка, датируемая VII–VIII веками нашей эры, свидетельствует о сложных процессах культурного взаимодействия на территории Южной Сибири в эпоху становления Тюркских каганатов.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
