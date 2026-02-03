Эксперт Саратовского медуниверситета рассказала, почему болит голова на морозе

Наверняка каждый хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда на морозе неожиданно начинает болеть голова. Ассистент кафедры терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского Надежда Михель объяснила, почему при минусовых температурах многих беспокоит эта проблема, и дала полезные рекомендации, как с ней справиться.

Головная боль в холодное время года чаще всего вызвана сужением поверхностных сосудов кожи головы, что нарушает кровоснабжение и раздражает нервные окончания (ветви тройничного нерва).

«Организм пытается согреть мозг, резко расширяя артерии, что вызывает кратковременную, но острую боль, похожую на «заморозку мозга» или мигрень», — отметила эксперт.

Еще одна причина неприятных ощущений — резкий перепад температуры. Так, выход из теплого помещения на улицу стимулирует стремительное расширение сосудов, повышающее давление и создающее дополнительный дискомфорт. Метеозависимые люди страдают от головных болей сильнее из-за частых перепадов атмосферного давления. Кроме того, морозный воздух и ветер способны провоцировать раздражение тройничного нерва, вызывая сильные приступы боли.

Чтобы облегчить состояние, Надежда Михель порекомендовала носить головной убор, избегать долгого нахождения на холоде и немедленно заходить в теплое помещение при появлении дискомфорта.

«Боль обычно проходит через несколько минут после согревания. Для быстрого восстановления комфортной температуры полезно выпить горячего чая или воды», — подчеркнула эксперт Саратовского медуниверситета.

Если головные боли стали регулярными, сильными или сопровождаются головокружением, важно обратиться к специалисту для выяснения возможных проблем со здоровьем.

