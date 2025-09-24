  • Добавить в закладки
24 сентября, 11:21
РТУ МИРЭА
11

Львов Петербурга стало легче находить с помощью новой цифровой карты

❋ 4.5

Специалисты МИРЭА — Российского технологического университета разработали электронную базу данных, которая содержит подробную информацию о скульптурных изображениях животных и мифических существ в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В цифровой каталог вошли львы, грифоны и сфинксы, украшающие улицы и фасады исторического центра города.

РТУ МИРЭА
Ученые составили цифровую карту скульптур Петербурга / © GAlexandrova, ru.wikipedia.org

Эта работа важна для сохранения культурного наследия Северной столицы. Многие скульптуры нуждаются в реставрации и защите, а цифровая база позволяет систематизировать информацию о них и привлечь внимание к проблемам сохранения исторического облика города.

«В ходе проекта по созданию цифрового гида по скульптурам Петербурга в Адмиралтейском районе мной было найдено более 100 «львиных мест» — количество уникальных локаций, где представлены скульптуры львов, грифонов и сфинксов, — рассказывает автор проекта, студентка РТУ МИРЭА Елизавета Ванеева. — Львы уже стали настоящим символом и брендом Петербурга, отражая его богатую историю и архитектурное наследие. Считаю важным сохранять эти элементы городской среды, ведь они помогают поддерживать неповторимый облик города и служат связующим звеном между прошлым и настоящим».

Разработка представляет собой сложную электронную систему, которая объединяет как общегеографическую информацию, включая дорожную сеть, гидрографию, растительность и здания, так и тематические данные о скульптурных изображениях львов, грифонов и сфинксов. База также содержит специально разработанные маршруты для осмотра этих произведений искусства.

Для создания системы использовались современные геоинформационные технологии и данные из открытых источников, включая актуальные картографические материалы. Особенностью проекта стало сочетание цифровых технологий с полевыми исследованиями — ученые не только анализировали спутниковые снимки и панорамы Яндекс.Карт, но и лично прошлись по всем маршрутам, фотографируя и проверяя каждую скульптуру.

Ученые составили цифровую карту скульптур Петербурга / © Пресс-служба РТУ МИРЭА

«Мы создали не просто каталог, а живой инструмент для изучения городской среды, — поясняет Алексей Двилянский, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой геоинформационных систем Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА. — Особое внимание мы уделили исторической составляющей, добавив старинную карту Петербурга 1787 года, что позволяет проследить, как менялся городской ландшафт на протяжении веков».

База данных может использоваться для создания мобильных приложений и интерактивных карт для туристов, разработки образовательных программ для школьников и студентов, а также для планирования реставрационных работ городскими властями. В перспективе подобные системы могут быть созданы и для других исторических районов Петербурга, что поможет сохранить уникальный архитектурный облик города для будущих поколений. Проект был представлен на VIII Международной научно-практической конференции «Радиоинфоком-2024».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
75 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Комментарии

