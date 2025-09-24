Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Львов Петербурга стало легче находить с помощью новой цифровой карты
Специалисты МИРЭА — Российского технологического университета разработали электронную базу данных, которая содержит подробную информацию о скульптурных изображениях животных и мифических существ в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В цифровой каталог вошли львы, грифоны и сфинксы, украшающие улицы и фасады исторического центра города.
Эта работа важна для сохранения культурного наследия Северной столицы. Многие скульптуры нуждаются в реставрации и защите, а цифровая база позволяет систематизировать информацию о них и привлечь внимание к проблемам сохранения исторического облика города.
«В ходе проекта по созданию цифрового гида по скульптурам Петербурга в Адмиралтейском районе мной было найдено более 100 «львиных мест» — количество уникальных локаций, где представлены скульптуры львов, грифонов и сфинксов, — рассказывает автор проекта, студентка РТУ МИРЭА Елизавета Ванеева. — Львы уже стали настоящим символом и брендом Петербурга, отражая его богатую историю и архитектурное наследие. Считаю важным сохранять эти элементы городской среды, ведь они помогают поддерживать неповторимый облик города и служат связующим звеном между прошлым и настоящим».
Разработка представляет собой сложную электронную систему, которая объединяет как общегеографическую информацию, включая дорожную сеть, гидрографию, растительность и здания, так и тематические данные о скульптурных изображениях львов, грифонов и сфинксов. База также содержит специально разработанные маршруты для осмотра этих произведений искусства.
Для создания системы использовались современные геоинформационные технологии и данные из открытых источников, включая актуальные картографические материалы. Особенностью проекта стало сочетание цифровых технологий с полевыми исследованиями — ученые не только анализировали спутниковые снимки и панорамы Яндекс.Карт, но и лично прошлись по всем маршрутам, фотографируя и проверяя каждую скульптуру.
«Мы создали не просто каталог, а живой инструмент для изучения городской среды, — поясняет Алексей Двилянский, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой геоинформационных систем Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА. — Особое внимание мы уделили исторической составляющей, добавив старинную карту Петербурга 1787 года, что позволяет проследить, как менялся городской ландшафт на протяжении веков».
База данных может использоваться для создания мобильных приложений и интерактивных карт для туристов, разработки образовательных программ для школьников и студентов, а также для планирования реставрационных работ городскими властями. В перспективе подобные системы могут быть созданы и для других исторических районов Петербурга, что поможет сохранить уникальный архитектурный облик города для будущих поколений. Проект был представлен на VIII Международной научно-практической конференции «Радиоинфоком-2024».
Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.
С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.
Спешащие люди часто бывают менее любезны и дружелюбны с окружающими. Это подтвердило недавнее исследование польских ученых. Также они выяснили, что может устранить негативное действие суеты на человеческое поведение.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как один солдат водородную бомбу изобрел
Восхождение на Арарат
Не потеряетесь ли вы среди звезд? Тест по астрономии за страницами школьного учебника
Гид по Вселенной: кто есть кто
Что такое «парадокс убитого дедушки» и как его решить
Несбывшиеся мировые прогнозы
Самый дорогой научный прибор в истории
Спиритические сеансы прошлого
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии