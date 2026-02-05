  • Добавить в закладки
5 февраля, 16:32
Редакция Naked Science
В Италии нашли следы производства оливкового масла во времена среднего неолита

Результаты нового исследования показали, что оливковые деревья и масло из их плодов играют важную роль в жизни обитателей «итальянского сапога» гораздо дольше, чем считалось до сих пор — как минимум на протяжении уже шести тысячелетий.

Археология
# археология
# история
# Италия
# оливки
# оливковое масло
# Традиции
Визуализация производства оливкового масла в сельской местности в I веке до нашей эры, Каза Нуове, Тоскана, Италия / © Studio Inklink, Roman Peasant Project, Phys.org

Ученым хорошо известно, что олива европейская (Olea europaea) играла центральную роль в жизни древней Италии. Дикие и одомашненные оливковые деревья давали съедобные плоды, богатые калориями, полезными жирами, витаминами и минералами, особенно кальцием. Из оливок выжимали оливковое масло. Уже к середине первого тысячелетия до нашей эры и далее, в римский период, оливковое масло широко использовали в кулинарии, медицине, ритуалах и гигиене.

Шла в дело и плотная древесина оливковых деревьев, которую использовали ремесленники, применяли в строительстве и в качестве топлива. Отходы от прессования оливок (жмых) также широко использовались в качестве источника топлива — они горели дольше и с меньшим количеством дыма, чем древесный уголь.

По приблизительным оценкам, в период ранней Римской империи (примерно в I веке нашей эры) в окрестностях Рима производили 9,7 миллиона литров оливкового масла в год. Тем временем, как установила исследователь Эмлин Додд из Лондонского университета, чья статья опубликована в American Journal of Archaeology, богатая история итальянских оливок и оливкового масла уходит гораздо дальше в прошлое, чем было принято считать до сих пор.

Додд обобщила и заново проанализировала существующие археологические данные. Это позволило сделать вывод о том, что оливковые деревья использовали на территории Италии более шести тысяч лет, а первое итальянское оливковое масло, возможно, произвели примерно четыре тысячи лет назад.

Результаты анализа древней пыльцы показали, что оливковые деревья, скорее всего, дикие, присутствовали на «итальянском сапоге» еще в плейстоцене, более 11 тысяч лет назад. Первое свидетельство о том, что с оливками взаимодействовал человек — уголь от сжигания оливковой древесины, — обнаружили в мезолитических слоях седьмого и шестого тысячелетий до нашей эры (восемь тысяч лет назад) на Сицилии и в Апулии, на юге Италии.

В Северной Италии, в пещере Арене Кандиде в Лигурии, нашли оливковый уголь, а также жернова и лезвия серпов, возможно, использовавшиеся для примитивного сбора и обработки оливок. Вероятно, в то время, в эпоху мезолита, люди начали регулярно применять древесину диких оливковых деревьев в качестве топлива, собирать их плоды или обрезать их ветви на корм скоту.

Судя по археологическим находкам, еще более интенсивное использование древесины оливкового дерева началось в эпоху неолита (6000-3500 лет до нашей эры).

Однако употреблять оливковые плоды в пищу древние жители Италии начали несколько позже. Самые ранние оливковые косточки, которые убедительно свидетельствуют об употреблении оливок в пищу, относятся к эпохе среднего неолита (около 5000-4000 лет до нашей эры).

Однако в эпоху неолита оливковое масло в Италии, видимо, еще не умели производить. Самые ранние признаки такого производства позволил выявить анализ органических остатков в большом глиняном сосуде (пифосе) раннего бронзового века (две тысячи лет до нашей эры), найденном на Сицилии. Еще больше признаков присутствия оливкового масла обнаружили в керамических сосудах середины второго тысячелетия до нашей эры, найденных на юге Италии, в Калабрии и Апулии.

Позже, в железном веке, около 1000 года до нашей эры, изобрели вращающийся жернов для измельчения оливок, что стало настоящим прорывом в деле изготовления оливкового масла. Такие мельницы измельчали оливки, отделяя кожуру от мякоти перед отжимом масла. Возможно, самый ранний в Средиземноморье каменный жернов для оливок датируется VII веком до нашей эры. Его нашли в Инкоронате (южная итальянская провинция Базиликата).

Таким образом, финикийцы и греки не были единственными народами Средиземноморья, кто поставил выращивание оливок и производство масла на поток. Исследования показывают, что культурный обмен, который происходил посредством торговли и колонизации, помогал распространять знания, технологии и идеи. Благодаря им оливковое масло до сих пор остается символом Италии.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
