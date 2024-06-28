Сокращение льда в Российской Арктике назвали причиной лесных пожаров в Сибири

Корреляционное исследование международной группы климатологов показало, что потеря льдов в Российской Арктике может значительно влиять на частоту лесных пожаров в Сибири, создавая благоприятные условия для возгораний.

Лесные пожары, как один из результатов изменений климата, все чаще присутствуют в новостях. Огонь уничтожает леса в Северной Америке, Австралии, Сибири, Амазонии и других регионах планеты. Основными последствиями пожаров называют масштабные выбросы углерода, а также твердых мелкодисперсных частиц PM2,5 (сажа, пыль и прочее), которые способны проникать в легкие и нарушать их работу.

Вдобавок эти бедствия приносят убытки мировой экономике: Naked Science уже рассказывал, как лесные пожары в Сибири повысили уровень избыточной смертности в азиатских странах, что вынудило их ежегодно тратить десятки миллиардов долларов. В силу столь серьезных последствий изучение причин, вызывающих лесные пожары, сейчас стоит крайне остро.

Их частота, как выяснили ранее, зависит от многих факторов: засухи, низкого уровня осадков (от них зависит температура приповерхностного воздуха), молний и тому подобного. На все эти аспекты, в свою очередь, влияют атмосферные циркуляции.

Международная группа климатологов из Китая, США, Австралии и Великобритании решила выяснить, что вызывает сильные лесные пожары в Сибири. Дело в том, что с 2003 по 2020 год в Восточной Сибири их стало больше, а в 2021-м выбросы СО2 от пожаров в Евразии были самыми большими за 21 год — на 150% выше среднегодового уровня. В новой работе, опубликованной в журнале Nature Communications, специалисты предположили, что с этим связано потепление в Арктике.

Временные изменения летнего индекса пожароопасной погоды над Восточной Сибирью и аномалий концентрации морского льда над российской Арктикой в 1979-2021 гг. и их линейные тренды в 1979-2003 и 2004-2021 гг. (a, b) Нормализованные временные ряды средней летней (июнь-август) аномалии (a) индекса пожарной погоды (FWI), осредненной над Восточной Сибирью и (b) средней (июнь-август) концентрации морского льда аномалии (SIC), осредненной над российским арктическим регионом в 1979-2021 гг., где пунктирная синяя (красная) линия представляет линейные тренды за 1979-2003 (2004-2021) гг. (c-f) Линейные тренды аномалий (июнь-август) средних значений FWI в (c, e) и SIC в (d, f) за (c, d) 1979-2003 гг. и (e, f) 2004-2021 гг. Черным квадратом обозначена Восточная Сибирь / © Nature Communications, Binhe Luo et al.

Они провели корреляционное исследование, основываясь на спутниковых данных и атмосферной изменчивости Восточной Сибири, которая связана с блокирующими явлениями. Также ученые построили климатические модели, рассчитав индекс пожароопасной погоды и дефицит давления водяного пара (разница давлений насыщенного пара и его фактического содержания в воздухе, высокое значение создает пожароопасные условия).

Выяснилось, что с 1979 по 2021 год среднесуточный индекс пожароопасности летом отрицательно коррелировал с аномальной концентрацией морского льда в том же интервале. Наибольший коэффициент корреляции наблюдали с 2004 года. По словам климатологов, это указывает на связь между летними лесными пожарами в Восточной Сибири и изменениями в Российской Арктике. Показатели согласуются с другими данными о площадях выгоревшей площади и выбросах — последние 20 лет над изучаемым регионом число лесных пожаров росло в направлении полюса.

Для перепроверки результатов климатологи рассмотрели изменчивость в дефиците давления водяного пара в Восточной Сибири за 2004-2021 годы. Как оказалось, этот дефицит рос на протяжении выбранного периода, что согласуется с трендом на повышение индекса пожароопасности. На дефицит давления водяного пара, по оценкам климатологов, приходится примерно 79% влияния арктического потепления. Из этого авторы статьи сделали вывод, что почти 79% тенденции к усилению лесных пожаров обусловлено сокращением льда в Российской Арктике.

Быстрая потеря льда, по словам ученых, может значительно усилить лесные пожары в высоких широтах Восточной Сибири. Потепление Арктики и блокирующие климатические явления создают благоприятные условия для возгорания лесов, поскольку молний становится больше, осадков меньше, почва и приповерхностный воздух сохнут. Интересно, что подобный эффект наблюдали в Северо-Восточном Китае, где частые лесные пожары связали с таянием льдов в Беринговом море.

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